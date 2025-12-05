ढिंग टांग - आम्ही जीवाचे मैतर..!

स्थळ : अज्ञात. वेळ : वेषांतराची. पात्रे : ट्रिपल इंजिन! दादासाहेब : (दबक्या पावलांनी खोलीत शिरत) येऊ का जाऊ? कोणी आहे का?भाईसाहेब : (खोलीतल्या अंधारातून) मी आधीच येऊन बसलोय! दादासाहेब : (अंधारात धडपडत खुर्ची शोधत) कशाला लावली अर्जंट मीटिंग?भाईसाहेब : मी असले प्रश्न विचारत नाही, म्हणून टिकलोय! दादासाहेब : (आणखी एका क्षणभराच्या शांततेनंतर) मी विचारतो, म्हणून टिकलोय! नानासाहेब : (घाईघाईनं एण्ट्री घेत) सॉरी, सॉरी! मला उशीर झाला का जरा? पक्षाच्या कामात थोडा अडकलो होतो…एक दोन-तीन पक्ष प्रवेश होते!दादासाहेब : (सावधगिरीने) यावेळी कुठून आला लाँड्रीत माल?.भाईसाहेब : (किंचित घुश्शात) तुमची पक्षाची कामं म्हणजे आमच्या गळ्याला फास!नानासाहेब : (समजूत घालत) तसं नाही हो! लोकांना आमच्या पक्षाबद्दल खूप आकर्षण आहे! जो येतो, तो म्हणतो की आम्हाला मोदीजींचे हात बळकट करायचे आहेत! मग घ्यावं लागतं त्यांना पक्षात…भाईसाहेब : (सावध होऊन) कुणाचे पक्षप्रवेश होते, ते तरी सांगा!नानासाहेब : जाऊ द्या हो! कार्यकर्ते होते, फार मनावर घेऊ नका!दादासाहेब : (संशयानं) पुण्याहून आलात की बारामतीहून?नानासाहेब : (विषय बदलण्याचा दुबळा प्रयत्न करत) निवडणुकीचे दौरे कसे झाले? मजेत ना? फार दगदग झाली बुवा! भाईसाहेबांनी तर कमालच केली, हाफ सेंचुरी झाली का हो तुमची प्रचारसभांची?.भाईसाहेब : (ताडकन खुर्चीतून उठून बसत) शिळोप्याच्या गप्पा नंतर मारू! पक्षप्रवेश कुठे घेतले तेवढं सांगा!नानासाहेब : (सहज सांगितल्यागत) …इथंच हो! डोम्बिवलीतले काही कार्यकर्ते होते…ते मागे लागले की काहीही करा, पण पक्षात घ्या, मग नाही म्हणवेना!दादासाहेब : (सुटकेचा निश्वास टाकत) सुटलो!!भाईसाहेब : (दाढीने व्यापलेला इलाखा सोडून बाकीचा चेहरा लालेलाल…) मी निषेध करतो! तुम्ही आता आमचीच पार्टी फोडायला घेतली का? हे वागणं बरं नव्हं!! अशानं कसं टिकणार आपलं ट्रिपल इंजिन?नानासाहेब : (समजूत घालण्याचा प्रयत्न करत) असं नाही हो! समजून घ्या जरा…लोकांचा आग्रह आहे, त्याला आम्ही काय करणार?.दादासाहेब : (हात जोडून) मी एका शब्दानं कधी काही बोललो नाही! सगळं काही गपगुमान सहन करतोय! निदान आमचा पक्ष तरी सोडा ना! पब्लिकला येडा बनवणारा जादूगार घरच्यांनाच गंडवायला लागला तर कसं व्हायचं? तुम्हीच सांगा!भाईसाहेब : तुम्ही तुमच्या त्या प्रदेशाध्यक्षांना आवरा बरं! आधीचे ते बावनकुळेसाहेब चांगले होते! माणूस गरीब होता बिचारा!दादासाहेब : (सरळसोटपणाने) एकमेकांमध्येच आपण फोडाफोडी सुरु केली तर अर्थ काय राहिला?नानासाहेब : (गप्प बसून ऐकून घेत) तुमचा त्रागा मी समजू शकतो, पण आम्हाला समजून घ्या! काहीही झालं तरी आपण एकत्र आहोत, हे कायम लक्षात ठेवा! एक जान है हम!!.भाईसाहेब : (कळवळून) और कितनी जान लोगे! कुछ तो लिहाज करो!दादासाहेब : (सात्विक रागाने) तुम्ही इतर पार्ट्या फोडा ना, आम्ही कुठं काय बोलतो का?नानासाहेब : सगळ्या पार्ट्या फोडून झाल्या, आता उरलंय कोण?भाईसाहेब : (रागाने) म्हणून तुम्ही आमचीच…(काय बोलावं हे न सुचून) आमचीच पार्टी फोडणार का?नानासाहेब : (मान खाली घालून) जित्याची खोड आहे, जाणार कशी? समजून घ्या जरा! जय महाराष्ट्र!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.