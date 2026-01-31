हौस ऑफ बांबू : विदर्भभूमीतील रणकंदन..!

नअस्कार! श्रीसंत एकनाथ महाराजांची ‘रुक्मिणी-स्वयंवर’ पोथी वाचायला घेतली आहे. लग्नाळू मुलींनी पारायणं करावीत, हमखास गुण येतो, असा तोडगा कुणीतरी सांगितला, म्हणून वाचत नाही हं! मला आवड आहेच्च मुळी…भगवंत आणि रुक्मीच्या युद्धाचं कसलं जालीम वर्णन आहे यात.दोहीं सैन्यां झाली भेटी । वोढिल्या धनुष्यांच्या मुष्टी । होत बाणांची पै वृष्टी । कूर्मपृष्ठी कांपतसे ॥ तडक फुटलें एकसरें । भिंडिमाळांचे पागोरे । वीर गर्जती हुकारें । रणतुरे लागलीं ॥ पायींचे लोटले पायांवरी । असिवार असिवारांवरी । वीर पडखळले वीरीं । परस्परें हाणिती॥.हे वर्णन वाचताना एकीकडे लक्ष विदर्भ साहित्य संघात पेटलेल्या युद्धाकडे होतंच. तिथं अशीच तुंबळ परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असं दिसतं. तीस वर्षांनंतर वि. सा. संघात लोकशाही परतुनी आली आहे, अशी भावना निर्माण झाली आहे. त्याचं प्रत्यंतर पंचवार्षिक निवडणुका जाहीर झाल्यावर आला. तब्बल अकरा उमेदवार अध्यक्षपदासाठी शड्डू ठोकून उतरले आहेत. जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची धामधूम असली तरी त्यात विदर्भातला एकही जिल्हा नसल्याचं दु:ख करण्याची गरज नाही. विदर्भ साहित्य संघ एकटा सगळ्या निवडणुकांना पुरेसा मालमसाला देईल!विविध पक्षांचा अनुभव असलेले माजी आमदार गिरीश गांधी यांनी मध्यंतरी वि. सा. संघात येऊन एकच सुतळी बॉम्ब फोडला आणि तिथून फटाक्यांची जणू माळच सुरु झाली. साहित्य संघात निवडणूक कशाला घ्यायची? सर्व इच्छुक उमेदवारांनी एकत्र बसावं आणि सहमतीनं डाळ कुरमुरे खात कार्यकारिणी निवडावी अशी सूचना त्यांनी केली. इथवर ठीक होतं. पण या कामात ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी यांनीच मध्यस्थी करावी, अशी सूचना त्यांनी केली. झाऽऽलं! आता गडकरीसाहेबांच्या आडून तीर मारणारे हे गांधी नावाचे धनुर्धर कुठून अवतरले? असे टीकेचे बाण सटासट सुटायला लागले..Jaykumar Gore: सातारा झेडपीच नव्हे; जिल्हा बँकही ताब्यात घेणार: मंत्री जयकुमार गोरे, मुलाखतीत नेमकं काय म्हणाले...मराठीची पताका एकट्या खांद्यावर वाहून नेणारे (आणि दुसऱ्या कुणालाही खांद्यावर न घेणारे) श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी थेट एल्गारच केला. गिरीश गांधी हे गडकरीसाहेबांचं नाव वापरुन आपला घोडा रिंगणात घुसवत आहेत, असा त्यांना वहीम आल्याने वातावरण तापलं. यामुळे गडकरीसाहेबांचंच नाव खराब होत असल्यानं त्यांनीच खुलासा केला पाहिजे, असा आग्रह धरला.आता थेट श्रीपाद भालचंद्रांनीच नागपूरच्या ‘खरे टाऊन’मधून सोडलेलं हे वायवास्त्र महालात जाऊन आदळल्यानं गडकरीवाडा खडबडून जागा झाला. प्रत्यक्ष श्रीपाद भालचंद्रांनीच तिढा टाकल्याने त्यांना काहीतरी उत्तर देणं भाग होतं. ‘‘आपला काय याच्याशी संबंध नाही ब्वा!’’ असं सांगून त्यांनी हात झटकले. वि. सा. संघानं आपलं आपण बघून घ्यावं, मला काहीही रस नाही असं पत्रक त्यांनी काढलं. येवढ्यावर थांबलं तर त्याला विदर्भ कसं म्हणणार? तिकडे चंद्रपूरहून सुरेश द्वादशीवारांनी जबरदस्त ब्रह्मास्त्र सोडून युद्धाचा ज्वर आणखी वाढवला आहे..‘‘काहो गिरीशभाऊ, तुम्ही गडकरीसाहेबांसाठी ही कामं काहून करता? कुणालेतरी फालतूचे गॉडफादर का बनवून ऱ्हायले तुमी?’’ असा रोकडा सवाल द्वादशीवारांनी केला आहे. इतकंच नाही तर वि. स. संघ आणि लगतच्या सेवासदन संस्थेच्या इमारतीच्या जागी मॉल बांधण्यासाठी मुंबईचा कुणी बिल्डर टपला आहे, अशी सनसनाटी खबरही बाहेर काढली आहे!! एकदंरित, राजकारण्यांना लाजवील, असे राजकीय डावपेच वि. सा. संघाच्या निवडणुकीत लढले जात आहेत. वाचीव रे बाबा भगवंता!पण अध्यक्षपदाच्या ११ पैकी नऊ उमेदवार जातिवंत साहित्यकर्मी आहेत, हे मात्र खरं. या रणधुमाळीत वि. सा. संघाचा चेहरामोहरा बदलून पुन्हा एकदा साहित्यिकांचं राज्य आलं, तर सोन्याहून पिवळं म्हणायचं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.