ढिंग टांग : चलती का नाम गाडी..!

ढिंग टांगरशियाचे सर्वेसर्वा व्लादिमीर पुतिन यांना तब्बल तासभर वंदनीय श्रीनमोजींचा सहवास लाभला. या सहवासाने अनुनुनुभूत (जादा 'नु' आमचे) आणि अननननवर्चनीय (जाद 'न' आमचेच!) असा आनंद मिळाला, मनाच्या गाभाऱ्यात सहस्त्र घंटा निदादल्या, आणि त्या अनुनादाने सारे आंतर घुमून उठले, असे या भेटीचे वर्णन पुतिन यांनी नंतर केजीबीच्या एका अधिकाऱ्याकडे केल्याचे समजते. शांघाय सहयोग संगोष्ठीं (हिंदीसक्तीमुळे हिंदी च्यानले बघत बसल्याचा हा परिणाम!) च्या निमित्ताने पुतिन-श्रीनमोजी भेट झाली. तियानजिन नावाचे शहर चीनमध्ये आहे. (आम्ही पहिल्यांदाच ऐकले. खोटे का बोला?) तेथे चिनी सर्वेसर्वा शी जिनपिंग (मोठा माणूस, पण नाव? शी:!!) यांनी त्यांची खातिरदारी केली. .पुतिन हे तसे पाहू गेल्यास श्रीनमोजी यांचे एकप्रकारे मानसपुत्रच. श्रीनमोजी त्यांना अनेकदा मायेचा पुतिन असेच म्हणतात. अगदीच लाडात आले तर 'गो मगेल्या पुतिना, बाबापुतिना, अशीही हाक मारतात. तियानजिनमध्ये रिट्स-कार्लटन नावाच्या पंचतारांकित हाटेलात दोघांची सोय जिनपिंग यांनी केली होती. हल्ली सधन माणसे आपल्या वऱ्हाडासाठी हाटेले बुक करतात. मंगल कार्यालयात पथाऱ्या पसरणे अलाऊड नसते. तसेच हे!.शांघाय संगोष्ठींनंतर पुतिन यांनी आपल्या मानसबापास रिट्स-कार्लटनमध्ये माझ्याच मोटारीतून चलावे, असा आग्रह केला. पुतिनचा आग्रह श्रीनमोजींना मोडवेना. ऑरस सेनाट नावाची ही मोटार म्हणजे चालताबोलता चाकांवरचा किल्ला आहे. एकदा गाडीत बसले की, एकदम चिरेबंदी प्रवास! पण श्रीनमोजींनी त्यांना दहा मिनिटे वाट बघायला लावली. मगच गाडीत बसले. पुढे त्यांच्यात ५० मिनिटे संवाद झाला. या संवादाचा पाच मिनिटांचा क्लायमॅक्स येणेप्रमाणे :पुतिन : आपण माझ्या गाडीत बसलात, माझी गाडी पुतिन…आय मीन…पुनित झाली!श्रीमोदीजी : गाडी चांगली आहे, मांडी घालून बसता येतं!!पुतिन : (दर्पोक्तीने) मी तर पत्तेसुद्धा खेळतो! मांडू या डाव?श्रीनमोजी : (दुर्लक्ष करत) ॲवरेज केटला आपे छे?पुतिन : (गर्वाने) इलेक्ट्रिक मोटार आहे!...दचकायला काय झालं?श्रीनमोजी : (सावरून बसत) शॉक बसला!पुतिन : (कानात सांगत) त्या ट्रम्पतात्याची जिरवलीत, ते बरं झालं! नोबेल हवंय म्हाताऱ्याला! ठेंगा घे म्हणावं!!.श्रीनमोजी : (पिल्लू सोडत) झेलेन्स्कीभाई म्हणाले की पुतिनला युद्ध थांबवायला सांगा, तुम्हाला नोबेल मिळवून देण्याची व्यवस्था करतो!पुतिन : (गुळमुळीतपणे) बघू! नाहीतरी आमच्याकडचे बॉम्ब संपतच आले आहेत! तुमचं नोबेलचं काम पक्कं असेल तर विचार करु! पण तसा त्या झेलेन्स्क्याकडून शब्द घ्या! लेकाचा ट्रम्पतात्याच्या जोरावर टिरटिर करतो!!श्रीनमोजी : (गुडघ्यांवर हात हापटत) मग मी निघू?पुतिन : (भक्तिभावानं) पलिकडचं बटण दाबलंत तर शिटेचा पलंग होतो आपोआप! राहायचंय का इथंच?श्रीनमोजी : (निरिच्छपणे) हूं तो बैरागी माणस! झोली लटकाकर निकल पडूंगा, करतल भिक्षा, तरुतल वास:!!पुतिन : (अजाण बालकाप्रमाणे) कसला वास आला?श्रीनमोजी : (नाइलाज झाल्यागत) सहवास!पुतिन : (एकदम आठवल्याप्रमाणे) चिनी जेवण तसं हलकं असतं…नै?श्रीनमोजी : (कावरेबावरे होत्साते) मी सहवासाबद्दल बोललो, पुतिना!! बरं, येत्या डिसेंबरात आमच्या इंडियात या!पुतिन : (नम्रतेने) कशाला स्वामी! इथे भेटलात, पुन्हा…श्रीनमोजी : (उजव्या हाताच्या बोटांचा पाचुंदा मुखाकडे नेत) जेवू!!पुतिन : (गाडीचे दार उघडत) या!!…एवढेच घडले! या भेटीत 'ग्लोबल साऊथ' धोरणाला वेगळी दिशा मिळून नवी अर्थव्यवस्था उदयाला येत असल्याचा साक्षात्कार झाल्याचे एका नोबेल विजेत्या अर्थतज्ज्ञाने म्हटले आहे. असेल बुवा!!