राजधानी दिल्ली : आर्थिक आपत्तीचे इशारे आणि शांत मध्यमवर्ग

सुनील चावके, ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुखअमेरिका-इराण-इस्राईलच्या युद्धामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद पडून पेट्रोलियम पदार्थांच्या ऊर्जेचा पुरवठा खंडित झाल्यामुळे जगातील इतर देशांप्रमाणे भारताची अर्थव्यवस्था कचाट्यात सापडली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवडाभरात हैदराबाद, गुजरात आणि नेदरलँडमध्ये जाऊन अर्थव्यवस्थेवर येत असलेल्या संभाव्य संकटाला सामोरे जाण्यासाठी सात आर्थिक पथ्ये पाळण्याचा सल्ला दिल्यामुळे नेमकी कोणती आपत्ती ओढवणार यावरून देशात घबराटीचे आणि संशयाचे वातावरण आहे. पण भारतीयांची आर्थिक सहनशीलता आणि त्यांनी वर्षानुवर्षे सोने-चांदीच्या माध्यमातून केलेल्या बचतीच्या जोरावर हे संकट सहज परतावून लावले जाऊ शकते. .गेल्या दहा वर्षांत भारतावर ओढवणारे हे तिसरे मोठेे (किंवा पाचवे) आर्थिक संकट ठरणार आहे. २०१६ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी अकस्मात जाहीर केलेल्या नोटाबंदीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची पहिली मोठी कोंडी झाली होती. पुढच्याच वर्षी, ‘जीएसटी’च्या अंमलबजावणीमुळे आणखी देशवासीयांना एका आर्थिक संकटातून जावे लागले. त्यानंतर पाच वर्षांनी २०२०-२१मध्ये उद्भवलेल्या कोविड महासाथीमुळे भारताची अर्थव्यवस्था चांगलीच ढवळून निघाली. त्यातून सावरत नाही तोच रशिया-युक्रेन युद्धाने भारतीयांच्या आर्थिक तंगीमध्ये भर घातली. या चार संकटांना तोंड देत चाचपडणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला नोटाबंदी किंवा कोविड महासाथीप्रमाणे आणखी एका मोठ्या आर्थिक आव्हानाला सामोरे जावे लागणार असल्याचा इशारा खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनीच दिला आहे. नोटाबंदीतून अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी मोदी यांनी मागितलेले ५० दिवस किंवा कोविड संकटात त्यांनी २५ मार्च ते ३१ मे दरम्यान सलग चार टप्प्यांमध्ये जाहीर केलेल्या ६८ दिवसांच्या लॉकडाऊनच्या तुलनेत देशवासीयांना वर्षभर काटकसरीचे पथ्य पाळण्याचे आवाहन केल्यामुळे येऊ घातलेले आर्थिक संकट अभूतपूर्व ठरणार काय, अशी शंका सर्वत्र व्यक्त केली जात आहे..कच्च्या तेलाच्या भाववाढीमुळे आयातीवरील खर्च जास्त आणि निर्यातीतून होणाऱ्या कमाईमध्ये घट होऊन भारताची चालू खात्यावरील तूट चार पटींनी वाढून जीडीपीच्या ०.७ टक्क्यांवरुन २.९ टक्क्यांवर जाऊन भारताला मोठा फटका बसेल, असा इशारा उदय कोटक यांनी दिल्लीतील ‘सीआयआय’च्या वार्षिक परिषदेत बोलताना दिला. महागाईच्या काळातही चीन जगाला वस्तू आणि मालाचा अतिशय स्वस्तात पुरवठा करीत असल्यामुळे भारताला निर्यात करणे अवघड झाले असून, रोजगारनिर्मितीसाठी कारखाने वाढविण्यात अडचणी येत असल्याचे अरविंद सुब्रमण्यम यांना वाटते. वेगाने वाढणारा व्यापारतोटा आणि शेअर बाजारातून परदेशी गुंतवणूकदारांची तेवढ्याच वेगाने बाहेर पडणारी गुंतवणूक याचा परिणाम डॉलरच्या तुलनेत ऐतिहासिक नीचांकी पातळी गाठणाऱ्या रुपयावर झाली आहे. परकी चलनाचा साठा झपाट्याने कमी होत आहे. पुढच्या वर्षी डॉलरचा दर शंभर रुपयावर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसे झाल्यास पंतप्रधान मोदी आणि सरकारची अप्रतिष्ठा होईल. पुढच्या वर्षी जुलै महिन्यात, म्हणजे जवळपास वर्षभराने राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक होईल. नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाचा त्याग करून राष्ट्रपती होतील, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. तोपर्यंत डॉलरने शंभरीचा उंबरठा पार करू नये म्हणून मध्यमवर्गाने वर्षभर सोनेखरेदी आणि परदेशप्रवास टाळून तसेच वर्क फ्रॉम होमद्वारे इंधनबचत करुन आणि शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांचा कमीत कमी वापर करून परकी चलनाचा जपून वापर करावा, या उद्देशाने काटकसरीचे आवाहन केले असावे असे म्हटले जात आहे. भारतापाशी असलेल्या परकी चलनात आणि पेट्रोल-डिझेल-एलपीजीच्या साठ्यात लक्षणीय घसरण झाल्यामुळे आणि ती भरून काढणे दिवसेंदिवस कठीण होत असल्यामुळे भविष्यात उद्भवणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन पंतप्रधान मोदी यांनी परकी चलनाच्या काटकसरीचे आवाहन केले असावे, असाही कयास व्यक्त केला जात आहे. १५ मेअखेर भारतापाशी नऊ ते अकरा महिने पुरेल इतके ६९६.९८८ अब्ज डॉलर परकी चलन असल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे..येऊ पाहणाऱ्या आर्थिक संकटांचा नेमका तपशील दिला नसल्यामुळे पंतप्रधान मोदी म्हणतात, त्याप्रमाणे भारतावर येणारे आर्थिक संकट खरोखरीच गंभीर आहे काय, याचा पुरता अंदाज अर्थतज्ज्ञांनाही आलेला नाही. पण भारतात असलेल्या अदृश्य संपत्तीच्या जोरावर आणीबाणीच्या काळात कुठलेही आर्थिक संकट परतावून लावण्याची क्षमता सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयासारख्या आर्थिक संशोधन करणाऱ्या संस्थांच्या माहितीनुसार,भारतातील साधारण २४ कोटी कुटुंबांपाशी सरासरी १० ते १५ तोळे सोने असल्याचे गृहित धरल्यास देशात २५ ते ३५ हजार टन सोने असल्याचा अंदाज आहे. देशातील ९२ टक्के कुटुंबांच्या गाठीशी तोळाभर का होईना, सोने आणि चांदी असतेच. जगात उपलब्ध असलेल्या एकूण सोन्याच्या सुमारे १३ ते १४ टक्के सोने भारतात असल्याचे मानले जाते. अमेरिका, चीन आणि जर्मनीसह जगातील दहा अव्वल बँकांपेक्षा अधिक सोने भारतीय घरांमध्ये आहे. शिवाय भारतीय घरांमध्ये ७० हजार टन ते एक लाख टन चांदीही आहे. देशातील एकूण सोन्यापैकी सुमारे ५० टक्के सोने-चांदी ही तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणमध्ये आहे. त्यांच्या तुलनेत उत्तर आणि पश्चिम भारतातील राज्ये पिछाडीवर आहेत. गेल्या वर्ष- दीड वर्षांमध्ये सोन्याच्या दरात दहा ग्रॅममागे एक लाख रुपयांची वाढ झाल्यामुळे भारतीयांपाशी असलेल्या सोन्याच्या मूल्यात तीन वर्षात ३०० लाख कोटी रुपयांची भर पडली आहे. ‘असोचॅम’च्या अंदाजानुसार भारतीय कुटुंबांपाशी असलेल्या सोन्याचे मूल्य पाच ते दहा ट्रिलियन डॉलरच्या घरात पोहोचले आहे. चार ट्रिलियन डॉलरच्या मागेपुढे घुटमळत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला सोन्याच्या खासगी मालमत्तेच्या मूल्याने कधीचेच मागे टाकले आहे. शिवाय भारतीय कुटुंबियांपाशी असलेल्या चांदीचे मूल्यही २१० अब्ज ते ३०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त असावे, असा अंदाज व्यक्त केला जातो. देशावर गंभीर आर्थिक संकट कोसळणार असून २०२० ते २०३० हे आपत्तीचे दशक ठरत असल्याचे नकारात्मक चित्र खुद्द पंतप्रधान मोदी रंगवित असतानाही भारतातील मध्यम आणि निम्न मध्यमवर्ग शांत का आहे, याचे उत्तरही गेल्या वर्षभरात वाढलेल्या सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये दडले आहे. 