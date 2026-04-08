ढिंग टांग : हिटलर पुन्हा भेटला होता...!

तुम्हाला सांगायला हरकत नाही, तुमचा तो हिटलर परवा भेटला, सिलिंडरच्या रांगेत उभा होतो, तेव्हा...मी म्हटले, ''हाय आडोल्फ, तूसध्या असतोस तरी कुठं?'' गोल गिरकी घेत मज्जेत म्हणाला,''हा काय इथेच...तुमच्यातच!''बोलला बरंच काही, शास्त्रशुद्ध बंकरविवाहापासून तेइराणच्या खामेनेइपर्यंत, इव्हा ब्राऊच्या कुरळ कुंतलांपासूनते थेट खराती व्हिडिओ क्लिपांपर्यंत.पँझर तुकड्यांच्या आक्रमणाच्या व्यूहापासून ते इराणी टेकड्यांच्या पोटातल्याअण्वस्त्रांच्या तथाकथित साठ्यांपर्यंत. हविट्झरपासून होर्मुझपर्यंत बऱ्याचविषयांवर बोलला हिटलर.''तुला मरून आता ऐंशी वर्षं झाली,पण बदलला नाहीस अजिबात!''मी सहजच म्हटले त्याला, तर ताडकन म्हणाला गर्रकन वळून,''हिटलर असा बदलत नसतो बे!.बदलतो तो फक्त इतिहास.बंकरमध्ये मारलात, तो केवळमाशीकट मिशीला चिकटलेलाएक नश्चर देह, हिटलर आतासर्वव्यापी आल्गोरिदम झालाय!''...आणि लेको, तुम्ही कुठं मारलंतमला?, माझा मीच मेलो ना!''एवढे बोलून त्या आडोल्फ्या हिटलरनेयुद्धबंदीच्या विषयावरतासभर घेतले बौध्दिक, जेआम्ही रिकाम्या सिलिंडरांवर बसूनऐकून घेतले मनोभावे.शेवटी म्हणाला, ''...युरेनियम शोधायला जावे,तर तिथे तेल सापडते, आणि जिथेतेलाची विहीर खोदायला जावे, तिथेमानवी कलेवरे सांपडतात,अशी सारी अमेरिकन गंमत!युद्ध हेच सत्तेचं जैवइंधन आहे...''जनरल विंटरने रशियात हरवले नसते,तर आज हा हिटलर विश्वनायक म्हणूनतुमच्या डोक्यावर थयथया नाचला असता,अशी दर्पोक्ती करणाऱ्या हिटलऱ्यालामी चिडून म्हटले की, ''तुझ्यासारख्यानराधमाला गाडून तर पुढे निघालोय!हे एवढं युद्ध संपू दे,शांततेची सहस्त्र शुभ्र कबुतरेतुझ्याच कलेवरावर गिधाडासारखीथव्याने उतरतील, आणि तुझेअवशेषही शिल्लक राहणार नाहीत!'''द ग्रेट डिक्टेटर' मधल्या चार्ली चॅप्लिनचामूर्तिमंत अभिनय करतहिटलर त्वेषानं म्हणाला की,.''युद्ध असं संपत नसतं, दोस्ता!ना हिटलर संपतो, ना युद्ध.पहिले महायुद्ध, दुसरे महायुद्ध,तिसरे महायुद्ध...असे युद्धाचेनसतात घोकंपट्टीचे पाढे.महाभारतकाळापासूनच युध्दअविरत चालू आहे..मी...विरुद्ध तुम्ही!युद्धनेत्यांच्या चेहऱ्यांकडे बारकाईनंबघ, तुला प्रत्येक चेहऱ्यातदिसू लागेल एकेक हिटलर!''...एवढे बोलून हिटलरने एक गिरकी घेतली,आणि सुसाटत जाणाऱ्या स्वनातीतक्षेपाणास्त्रासारखा तो अवकाशात उडाला....कुठेतरी जाऊन आदळेलच!