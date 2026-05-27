भाष्य : पाश्चात्त्यांच्या चष्म्यातून निसटणारे भारतीय वास्तव

डॉ. श्रीकांत परांजपे, सामरिकशास्त्राचे प्राध्यापकपंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पत्रकारांचे प्रश्न स्वीकारण्यास किंवा पत्रकार परिषद घेण्यास नकार देतात, असे निरीक्षण नोंदविल्याने हॅले ल्युंग ही नॉर्वेजियन पत्रकार चर्चेत आली. तिच्या समाजमाध्यमांवरील ‘पोस्ट’ना मिळालेल्या प्रतिसादामुळे पाश्चात्त्य माध्यमे, बुद्धिजीवी आणि भारताविषयी त्यांच्या दृष्टिकोनाची भूमिका पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. पंतप्रधान कार्यक्रम स्थळावरून बाहेर पडत असताना त्यांना हा प्रश्न विचारण्यात आला होता आणि त्यामुळे त्यांच्याकडून उत्तर मिळण्याची शक्यता कमी होती. नंतर भारताच्या परराष्ट्रव्यवहार मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ल्युंगने भारतातील मानवी हक्कांच्या पायमल्लीचा मुद्दा उपस्थित केला. समाजमाध्यमांवर याविषयी बरीच चर्चा झडली. .भारताची बदनामी जाणीवपूर्वक केली जात असल्याचा आरोप ल्युंगवर करण्यात आला. तर ल्युंगने तिच्या संघर्षात्मक पत्रकारितेचे समर्थन करत सांगितले की, ती अशा देशातून आली आहे जो ‘माध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांका’त पहिल्या क्रमांकावर आहे.खरे तर ल्युंगने केलेले आरोप नवीन नाहीत. परंतु त्यावर भारतातून ज्या प्रतिक्रिया उमटल्या, जी उत्तरे दिली गेली, त्यात मूळ मुद्दाच लक्षात घेतलेला नाही, हे स्पष्ट होते. हा मूळ मुद्दा दोन परस्पर संबंधित घटकांभोवती फिरतो: १) मानवाधिकारांकडे पाहण्याची दृष्टी आणि २) भारतातील इंग्रजी भाषेतील प्रसारमाध्यमे..मानवी हक्कांची संकल्पनायुद्धोत्तर काळात विकसित झालेली आणि ‘मानवाधिकार घोषणापत्रा’त समाविष्ट झालेली मानवी हक्कांची संकल्पना या गृहितकावर आधारित आहे की, राजकीय आणि नागरी अधिकार व स्वातंत्र्य हे जगातील मानवाधिकार, लोकशाही आणि सुशासनाचे मूलभूत आधार आहेत. या दृष्टिकोनामध्ये असे गृहित धरले जाते की, कोणत्याही देशात स्थिर आणि विकसित सामाजिक, राजकीय व आर्थिक परिस्थिती असते. परंतु वसाहतवादोत्तर देश, जे काही प्रमाणात विकास साधण्यासाठी झगडत होते, ते वेगळ्याच समस्यांना सामोरे जात होते. त्यांच्यासाठी जनतेच्या सामाजिक-आर्थिक कल्याणाच्या गरजा अधिक महत्त्वाच्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी मानवाधिकारांच्या संदर्भात अन्न, निवारा, वस्त्र, शिक्षण आणि आरोग्य या गरजांची पूर्तता ही राजकीय व नागरीस्वातंत्र्य आणि अधिकारांपेक्षा प्राधान्याची असावी, अशी भूमिका घेतली. सुशासनाचा पाया म्हणून सामाजिक कल्याणकारी व्यवस्थेला मान्यता देणारी राज्यघटना मानवाधिकारांविषयीच्या या दृष्टिकोनावर विश्वास ठेवते. नेहरूवादी विकास प्रारूपाने यावर भर दिला; तसेच गरिबीविरोधी उपाययोजना, नव्वदच्या दशकात सुरू झालेल्या आर्थिक उदारीकरणाचे प्रयत्न आणि ‘विकसित भारत’ अजेंड्यांतर्गत सुरू असलेले प्रयत्नही याच भूमिकेला अनुसरून आहेत..दृष्टिकोनाचा प्रभावराजकीय आणि नागरी अधिकार व स्वातंत्र्य ग्रामपंचायतीपासून संसदपर्यंत सर्व स्तरांवर लागू असलेल्या प्रतिनिधिक व्यवस्थेद्वारे प्राप्त झाले आहेत. दुर्दैवाने, भारताने किंवा त्याच्या बुद्धिजीवी वर्गाने अन्न, निवारा, वस्त्र, शिक्षण आणि आरोग्य यांना मूलभूत मानवाधिकार मानणाऱ्या आणि त्यानंतर राजकीय व नागरी स्वातंत्र्य व अधिकारांना स्थान देणाऱ्या या दृष्टिकोनाचे प्रभावीपणे प्रतिपादन आणि ‘मार्केटिंग’ केले नाही. भारतीय अभिजनवर्ग तसेच भारतीय बिगर-राज्य घटक अजूनही मानवाधिकारांविषयीच्या पाश्चात्त्य दृष्टिकोनालाच अंतिम मार्गदर्शक मानतात. विशेष म्हणजे, चीनने या विषयावर अधिक ठाम भूमिका घेतली असून भारतासारखाच दृष्टिकोन स्वीकारून पाश्चात्त्य दबावाला झुकण्यास नकार दिला आहे..लोकशाही आणि सुशासनाचा प्रश्न हा मानवाधिकारांच्या मांडणीशी निकट संबंधित आहे. भारतातील लोकशाही परंपरांविषयी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या टिप्पणींकडे लक्ष देण्यासारखे आहे. घटनासभेतील चर्चेला उत्तर देताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, “भारताला लोकशाही माहीत नव्हती असे नाही. एक काळ असा होता की, भारत प्रजासत्ताकांनी भरलेला होता, जिथे राजेशाही होती, तिथेही राजे निवडून दिलेले किंवा मर्यादित अधिकार असलेले असत. ते कधीही निरंकुश नव्हते. भारताला संसद किंवा संसदीय कार्यपद्धती माहीत नव्हती, असेही नाही. बौद्ध भिक्षू संघांच्या अभ्यासातून दिसून येते की तेथे संसद अस्तित्वात होती — कारण संघ हे संसदेसारखेच होते — आणि त्या संघांना आधुनिक काळातील संसदीय कार्यपद्धतीचे सर्व नियम माहिती होते आणि ते त्यांचे पालनही करत होते.” दुसरीकडे, ज्या युरोपबाबत सर्वांत मुक्त माध्यमांचे कौतुक केले जात आहे, त्याबाबत अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती व्हॅन्स यांनी युरोपियनांना आठवण करून दिली होती की, युरोपसमोरील धोका हा अंतर्गत आहे. युरोप आपल्या काही अत्यंत मूलभूत मूल्यांपासून माघार घेत आहे. त्यांच्या मते युरोपमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मागे पडत आहे, युरोपियन सरकारांना लोकांच्या सरकारविरोधी मागण्यांची, मतांची भीती वाटत आहे..दुसरा मुद्दा म्हणजे परदेशी बुद्धिजीवी भारत समजून घेण्यासाठी कोणत्या स्रोतांचा वापर करतात आणि भारतीय माध्यमे समकालीन भारताचे चित्रण कसे करतात, हा आहे. भारताविषयी लिहिणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांसाठी मुख्य स्रोत म्हणजे भारतातून प्रकाशित होणारी इंग्रजी भाषेतील प्रसारमाध्यमे आणि इंग्रजीत विविध माध्यमांवर प्रसिद्ध केली जाणारी भारतीय विद्वानांची मते. इंग्रजी माध्यमांचा प्रामुख्याने शहरी, मध्यम व उच्चवर्गीय, पाश्चात्त्य शिक्षण घेतलेला आणि उदारमतवादी दृष्टिकोन असलेला वाचकवर्ग आहे. तसेच जागतिक स्पर्धात्मक जगात संधी मिळावी या विश्वासाने इंग्रजी शिक्षणाकडे पाहणारा महत्त्वाकांक्षी वर्गही आहे. परिणामी, ही माध्यमे भारतीय घडामोडी मांडताना पाश्चात्त्य उदारमतवादी दृष्टिकोन वापरतात. याउलट, प्रादेशिक भाषांतील माध्यमांना अशा वाचकवर्गाची पूर्तता करावी लागत नाही; त्यांना तळागाळातील घडामोडींमध्ये अधिक चांगला प्रवेश असल्यामुळे ती अधिक वास्तववादी माहिती देण्याची शक्यता असते. हीच माध्यमे भारताचे अधिक चांगले आकलन करून देतात; परंतु पाश्चात्त्य बुद्धिजीवी भारताचे विश्लेषण करताना या माध्यमांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात. आज पाश्चात्त्य बुद्धिजीवी आणि माध्यमे भारतातील वास्तविक तळागाळातील वास्तव समजून घेण्यात अपयशी ठरतात आणि त्यातून हॅले ल्युंगसारखे पत्रकार आपली मते हीच वास्तवता आहे असे मानतात..ल्युंग किंवा इतर कोणताही पत्रकार समाजमाध्यमांवर खळबळ उडवू शकतो आणि भारतीय माध्यमेही त्यांच्या वैचारिक गरजेनुसार त्या टीकेला उचलून धरू शकतात; पण त्यामुळे भारतातील तळागाळातील वास्तवाचे प्रतिबिंब उमटणार नाही. भारतात अशा निवडणुका झाल्या आहेत; ज्यात ९० टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले आणि लोकांनी भीतिविना मतदान केले. निवडणुका या राजकीय आणि नागरी अधिकार व स्वातंत्र्यांचे प्रतीक असल्या तरी खरी कल्याणकारी व्यवस्था, लोकशाही आणि खरे सुशासन हे सर्व जनतेला अन्न, निवारा, वस्त्र, शिक्षण आणि आरोग्य उपलब्ध करून देण्यातूनच साध्य होणार आहे..आज पाश्चात्त्य बुद्धिजीवी आणि माध्यमे भारतातील तळागाळातील वास्तव समजून घेण्यात अपयशी ठरतात आणि त्यातून हॅले ल्युंगसारखे पत्रकार आपली मते हीच वास्तवता आहे असे मानतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.