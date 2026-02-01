सप्तरंग
Premium|Raga Todi: राग तोडीच्या स्वरांनी उलगडला गुरु-शिष्य संवादाचा अलौकिक अनुभव
Hridaynath Mangeshkar: राग तोडीच्या माध्यमातून संगीत, रागसमय आणि जाणिवेचा साक्षात्कार उलगडणारे हृदयनाथ मंगेशकरांचे चिंतन. शास्त्रीय संगीत आणि गुरू-शिष्य परंपरेतील विलक्षण अनुभवाचे दर्शन.
हृदयनाथ मंगेशकर
मास्टर दीनानाथ, त्यांचे संगीतातले गुरू बाबा माशेलकर यांच्याबरोबर गात असताना, त्या गुरू-शिष्यांमधला अलौकिक असा संवाद पंडित हृदयनाथ मंगेशकर आज उलगडत आहेत. आदल्या दिवशी जेवण न केलेले गुरुजी आणि मास्टर दीनानाथ त्या रागाच्या गायनात एका वेगळ्याच विश्वात जातात...