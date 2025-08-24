सप्तरंग

गणेशतत्त्वाला जागृत करा!

गणेश चतुर्थीचा उत्सव केवळ गणपतीच्या जन्माचा नाही, तर आपल्या आंतरिक चेतनेला जागृत करण्याचा एक महत्त्वपूर्ण प्रवास आहे. साकार मूर्तीची पूजा करून निराकार ब्रह्माच्या अनुभवाकडे पोहोचण्याची साधना आहे.
गुरुदेव श्री श्री रविशंकर

साकार रूपाशिवाय निराकाराचा बोध प्रत्येकाला होत नाही. आपले प्राचीन ऋषी-मुनी हे जाणून होते. म्हणूनच सर्व स्तरांतील लोकांच्या हितासाठी आणि समजुतीसाठी त्यांनी गणपतीचे साकार रूप निर्माण केले. जे निराकाराचा अनुभव घेऊ शकत नाहीत, ते साकाराचा सतत अनुभव घेत-घेत अखेरीस निराकार ब्रह्मापर्यंत पोहोचतात. गणेश चतुर्थीनिमित्त आपल्यातील गणेशतत्त्वाला जागृत करणे, हाच या उत्सवाचा सार...

