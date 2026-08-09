Bihar Politics: बांकीपूरचा संदेश...

-श्रीराम पवारप्रशांत किशोर यांना निवडणुकीने मोठाच दिलासा दिला आहे. चांगला प्रशिक्षक चांगला खेळाडू असेलच असं नाही, तसेच इतरांना राजकीय सल्ले देणारा चांगला रणनीतिकार स्वतःसाठी विजय मिळवेल याची खात्री नाही, असं प्रशांत किशोर यांच्यविषयी म्हटलं जायचं. त्यांच्या जनसुराज पक्षानं बिहारमध्ये निवडणूक लढवली, पण एकही उमेदवार विजयी झाला नव्हता किंवा बिहारच्या राजकारणात काही निर्णायक प्रभाव याआधी टाकला नव्हता. .राजकारणात गणितं चुकायला लागली की एकापाठोपाठ चुकत जातात याचा अनुभव भाजप घेतो आहे. दिल्लीतील जंतरमंतरवरील तरुणांच्या आंदोलनाबाबत पक्षाचा आणि सरकारचा अंदाज चुकला. त्याचे परिणाम केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर संपत नाहीत. पंतप्रधानांना सतत इन्स्टाग्रामवर बोलावं लागतं आहे, खुलासे करावे लागत आहेत. याच वेळेस तीन राज्यांतील तीन विधानसभा पोटनिवडणुकांत भाजपला झटका बसला आहे. म्हटलं तर पोटनिवडणूक ही काही देशाच्या राजकारणावर निर्णायक भाष्य मानलं जात नाही, मात्र यावेळी बिहारमधील बांकीपूरमध्ये प्रशांत किशोर यांनी केलेला भाजपचा पराभव जिव्हारी लागणारा आहे. तसंच दातिया मतदारसंघात काँग्रेसने मिळवलेला विजयही भाजपच्या अजिंक्य प्रतिमेला धक्का देणार आहे. गुजरातमधील भाजपचा विजय हाच यातला एकमेव दिलासा. प्रशांत किशोर यांच्या विजयाची चर्चा सर्वाधिक होते आहे याचं कारण ते माध्यमस्नेही रणनितीकार आहेत, एवढंच नाही तर अनेकदा त्यांना गरजेपेक्षा किंवा त्यांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक प्रसिद्धी मिळते अशी टिकाही केली जाते. यावेळी मात्र त्यांनी मिळवलेला विजय बिहारमधील राजकारणात काही महत्त्वाचे संकेत देतो आहे. भाजपनं नितीशकुमार यांना जवळपास वानप्रस्थाश्रमात पाठवून बिहारमध्ये शत प्रतिशतचा डाव खेळायला सुरुवात केली असताना प्रशांत किशोर यांच्या रूपानं एक तगडं आव्हान निदान विधानसभेत येतं आहे. बिहारमधील नितीश - लालूप्रसाद यांच्यात विभागलेली राजकीय स्पेस आता भाजप आणि तेजस्वी यादव यांच्यात विभागली जाईल या अंदाजासमोरही हा निकाल प्रश्नचिन्ह लावतो आहे..भाजपची मतं घटलीचतीन मतदारसंघांत पोटनिवडणूक झाली, त्यातील दोन ठिकाणी भाजपचा पराभव, तर गुजरातमधील जागा भाजपनं राखली. यात समान धागा आहे तो सगळीकडं भाजपची मतं लक्षणीयरीत्या घटली. गुजरातची जागा भाजपनं जिंकूनही तिथं भाजपची ७० हजार मतं घटली. या पोटनिवडणुकीचा आणि जंतरमंतरवर दिसलेल्या तरुणांमधील असंतोषाचा संबंध लावला जात आहे. त्या आंदोलनात थेटपणे केंद्र सरकारला आणि पंतप्रधानांना प्रश्न विचारले गेले. कधी नव्हे असे टीकेचे प्रहार पंतप्रधानांवर झाले. असं होतं तेव्हा त्याचा लाभ मोदी यांनाच होईल असं व्यवस्थापन आतापर्यंत भाजप करत आला. या आंदोलनात मात्र सगळे फासे उलटे पडत होते. तरुणांच्या शिवीगाळीसाठी माफ करतो, असं म्हणायची वेळ त्यांच्यावर आली. तेव्हा माफी द्या असं कुणी सागितलं, उलट तरुणांवर ज्या रितीनं बळाचा वापर केला त्यासाठी माफी मागा असं हे तरुण सुनावू लागले. १२ वर्षातील नॅरेटिव्हच्या मळवाटेनं याचा प्रतिवाद करता येत नाही, मुलांशी संवाद साधावा लागेल याची जाणीवही त्यांनी करून दिली. आंदोलनातील तरुण किंवा त्या वातावरणानं प्रभावित झालेले देशभरातील तरुण हे प्रामुख्यानं भाजपच्या मतपेढीशी जोडलेले आहेत. त्यांचे पालक मोठ्या प्रमाणात आक्रमक ध्रुवीकरणावर आधारलेला राष्ट्रवाद आणि विकासाच्या सतत पुढची तारीख देणाऱ्या स्वप्नावर विश्वास ठेवणारे आहेत. या घटकात सरकारविषयीचा रोष मतात प्रतिबिबिंत होत असेल तर ते भाजपसाठी बरं लक्षण नाही. प्रशांत किशोर ज्या बांकीपूर मतदारसंघातून निवडणूक लढत होते ती जागा भाजपसाठी अत्यंत सोपी मानली जात असे. इंदिरा गांधी यांच्या अव्वल सत्ताकाळात असं म्हटलं जायचं काॅंग्रेसनं वीजेचा खांब उभा केला तरी निवडून येईल. भाजपमध्ये हाच आत्मविश्वास बांकीपूरबद्दल होता. कुत्रा किंवा मांजराला तिकीट दिलं तरी विजय मिळवू हे लोकांना गृहित धरणारे अहंकारी बोल त्यातूनच आले होते..गृहीत धरण्याला नकारदिल्लीत मुलांनी सरकार कोणत्याही आंदोलनापुढं झुकत नाही या अहंकाराला झटका दिला तसाच बांकीपूरनं गृहित धरण्याला नाकारलं. हे नाकारणारे घटक भाजपसाठी अधिक महत्त्वाचे आहेत. भाजपला इतकी विजयाची खात्री होती, त्याला एक पार्श्वभूमीही आहे. या मतदारसंघात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी पाच वेळा विजय मिळवला होता. ते राज्यसभेत गेल्यानं रिकाम्या झालेल्या जागेवर ते ठरवतील तो वारस असा भाजपचा समज होता. सोबत शिवाय या मतदारसंघातील मताचं गणित, त्याच्याशी जोडलेलं भाजपला अनुकूल जातगठ्ठ्याची विभागणी करणारं गणित होतं. भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या हक्काच्या मतदारसंघात पराभव पत्करावा लागला, तेही तिथं राजकीयदृष्ट्या सारी अनुकूलता असताना. हा प्रशांत किशोर यांच्या व्यक्तिगत विजयापेक्षा अधिक मोठा संदेश आहे. प्रशांत किशोर यांना निवडणुकीने मोठाच दिलासा दिला आहे. चांगला प्रशिक्षक चांगला खेळाडू असेलच असं नाही तसेच इतरांना राजकीय सल्ले देणारा चांगला रणनितीकार स्वतःसाठी विजय मिळवेल याची खात्री नाही असं प्रशांत किशोर यांच्यविषयी म्हटलं जायचं. त्यांच्या जनसुराज पक्षानं बिहारमध्ये निवडणूक लढवली पण एकही उमेदवार विजयी झाला नव्हता किंवा बिहारच्या राजकारणात काही निर्णायक प्रभाव टाकला नव्हता..प्रशांत किशोर यांना दिलासाबिहार विधानसभेची निवडणूक जनसुराज पक्षानं लढवली, पण केवळ दोन जागांवर अनामत वाचली होती. उलट पाठोपाठ झालेल्या तमिळनाडूच्या निवडणुकीत अभिनेता विजय यांच्या पक्षानं सत्ता मिळवली. दोन राजकीय स्टार्टअप मधील हे अंतरही दाखवलं जात होतं. या पार्श्वभूमीवर व्यक्तिगत का असेना प्रशांत किशोर यांना मिळालेला विजय, त्यांना बिहारच्या राजकारणात प्रस्तुत ठरवणारा बनला. भाजपचे उमेदवार नीरज कुमार सिन्हा यांचा किशोर यांनी १९हजार ३२४ मतांनी पराभव केला. या विजयानं त्यांनी बिहारच्या राजकारणातील दोन मुख्य प्रवाहांना धक्का दिला. तीस वर्षे या मतदारसंघात वर्चस्व असलेल्या भाजपला पराभूत केलं तसेच भाजपचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या राजदची लक्षणीय पिछेहाट घडवली. मते दोघांची घटली यात स्पष्ट दिसतं की भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव करू शकणाऱ्या उमेदवाराच्या बाजूनं मतविभागणी झाली. या निकालात जेन झी म्हटल्या जाणाऱ्या पिढीनं व्यक्त केलेला कल निर्णायक असेल आणि बिहारमधील उच्च जातींच्या मतांच्या प्राधान्यक्रमात बदल झाला असेल तर तो लक्षवेधी मानावा लागेल. बिहार देशातील तरुणांचा मतदारांमधील वाटा सर्वाधिक असलेलं राज्य आहे. सुमारे २२ टक्के मतदार १८ ते २९ वयोगटातील आहेत. केवळ एका मतदारसंघावरून सगळ्या बिहारविषयी निष्कर्ष काढावा का हा प्रश्न जरूर असू शकतो. बांकीपूर हा बिहारमधील अपवादात्मक शहरी मतदारसंघ आहे बिहार हे अजूनही मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण प्रभाव असलेले राज्य आहे, ज्यात जातगठठ्याचं गणित निवडणुकीत अधिक प्रभावी ठरतं..पारंपरिक प्रवाहांवर मातबांकीपूर हा केवळ शहरीच नाही, तर नोकरदार छोटे व्यापारी यांची लक्षणीय संख्या असलेला मध्यमवर्गाचा प्रभाव असणारा तसेच उच्च समजल्या जातींची लक्षणीय संख्या असलेला मतदारसंघही आहे. याआधीच्या अनेक निवडणुकांत हा वर्ग भाजपकडे झुकलेला असतो हे दिसलं आहे. त्यात प्रशांत किशोर यांच्या पक्षाला मोठा वाटा मिळवता आला हा बदलाचा गाभा आहे. तो तरुणांच्या आंदोलनाशी, मध्यमवर्गाच्या चिंतेशी जोडलेला आहे. मतदारसंघाचं हे स्वरूप पाहता तिथं भाजपनं सुमारे एक तृतीयांश मंत गमावणं धक्कादायक आहे. बिहारसंदर्भात आणखी एका बदलाची शक्यता या निकालातून दिसते. बिहारच्या राजकारणात ९० च्या दशकापासून सामाजिक न्याय हा दिशा ठरवणारा मुद्दा बनला. मंडल आयोगानंतर हे उत्तर भारतातील वळण होते. त्यावर स्वार झालेल्या लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार, शरद यादव, मुलायमसिंह यादव आदी नेत्यांनी उत्तरेत आपलं बस्तान बसवलं. लालूप्रसाद आणि नितीश यांच्यातील मतभेदानंतर नितीश यांनी ओबीसीतील अतिमागास जातीचं एकत्रीकरण आणि कल्याणकारी योजनांभोवती फिरणाऱ्या विकासाचं राजकारण मध्यवर्ती बनवलं. तर लालूप्रसाद यादव यांनी ओबीसी मतगठ्ठे आणि स्पष्ट हिंदुत्वाविरोधी भूमिका हा आधार बनवला. हेच दोन प्रवाह साडेतीन दशके बिहारात प्रभावी आहेत. यात भाजपने नितीश कुमार यांच्यासोबत हातमिळवणी करत बिहारात ताकद कमावली, तर काँग्रेस तिथं राजदचा छोटा भाऊ बनण्यात समाधान मानू लागला. मागच्या दशकभरात भाजपनं नितीशकुमार यांच्या जदयूची जागा घ्यायचे प्रयत्न सुरू केले. आणि त्यांना बिहारच्या राजकारणातून दिल्लीत जाण्यास भाग पाडून बिहारमध्ये भाजपकडे मुख्यमंत्रिपदही घेतले. या सगळ्या प्रयोगातून बिहारमधील स्थलांतर थांबत नाही, मागासपण संपत नाही ,दारिद्र्य हटत नाही असा मुद्दा पुढं करत प्रशांत किशोर वेगळी वाट पकडायचा प्रयत्न करतात..जातीच्या अस्मितेला धक्काअर्थात निवडणूक रणनितीकार म्हणून त्यांना बिहारमधील जातगणित पुरतं तोडता येत नाही याची जाणीव ठेवावीच लागेल. मागे पडलेल्या समुदायांच्या विकासाच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या आणि प्रामुख्याने ओबीसी नेतृत्व प्रस्थापित झालेल्या बिहारमध्ये प्रशांत किशोर यांच्या रूपाने उच्च समजल्या जाणाऱ्या समूहांचा प्रतिनिधी समोर येणं हा बिहारच्या राजकारणातील कुतूहलजनक बदल आहे. बांकीपूरमध्ये या जातीचे प्राबल्य लक्षणीय आहे. सुमारे ३५ ते ४० टक्के मतदार या समूहातील आहेत. हा समूह बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांच्या विरोधात राहिला आहे. लालूंच्या राजवटीत सर्वाधिक फटका या समुहाला बसला अशी तेथील भावना आहे. तो भाजपच्या मतपेढीचा गाभ्याचा भाग बनला तो याचमुळे. भाजपने जदयू सोबत आघाडी केल्यानंतर जदयू हाही या वर्गासाठी पर्याय बनला. नितीशकुमार याचे बिहारमधून दिल्लीत जाणे आणि प्रशांत किशोर यांच्यात या समुहासाठी आशादायी वाटणारं पर्यायी नेतृत्व देण्याची शक्यता दिसणे यातून हा वर्ग भाजपपासून बाजूला झालेला असू शकतो. विजयी होताच ही निवडणूक बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्याविषयी फैसला करणारी होती आता भाजपनं अन्य कोणाकडे तरी मुख्यमंत्रिपद द्यावं असं सांगून किशोर यांनी आपला इरादा दाखवलाही. जातीभोवतीच्या अस्मिता लक्षात घेऊनही बेरोजगारी, महागाई, शिक्षण, आरोग्य यासारख्या सगळ्यांना त्रासदायक ठरणाऱ्या बाबींवर भर देण्याचा प्रशांत किशोर यांचा प्रयत्न बांकीपूरमध्ये यशस्वी ठरला..बांकीपूर प्रमाणे मध्य प्रदेशातली दातिया मतदारसंघातही कॉँग्रेसने भाजपला पराभूत केले. गुजरातमध्ये भाजपने जागा राखली या सगळ्या ठिकाणच्या मतदानाच्या आकडेवारीवरुन भाजपपासून किमान काही घटक दूर जाताहेत का आणि त्याचा संबंध विद्यार्थी आंदोलनाशी आहे का हे मुद्दे चर्चेत आले आहेत. हा एका पोटनिवडणुकीपुरता आंदोलन ताजं असताना, त्या झाल्याचा परिणाम आहे की सतत नव्या स्वप्नांच्या हिंदोळ्यावर झुलताना वास्तवाचे कोटे टोचायला लागलेल्या समूहाच्या नाराजीचा अविष्कार आहे याची अधिक स्पष्टता उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत येईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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