Premium|Congress strategy in South : सिद्धरामय्यांची माघार आणि डीके शिवकुमारांचा उदय; कर्नाटकातील सत्तासंघर्षाचे पडद्यामागचे सत्य

श्रीराम पवारकेरळमध्ये काँग्रेसनं सत्ता मिळवली. तमिळनाडूत अनेक दशकांनी काँग्रेसला सत्तेत स्थान मिळाले. यासोबतच विरोधी आघाडीत काँग्रेसला दुय्यम स्थान देऊ पाहणारे द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस यांचा दणदणीत पराभव झाला. बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षालाही झटका बसला आहे. देशात भाजप लखलखतं यश मिळवताना प्रादेशिक पक्ष कमुकवत होत आहेत आणि लोकशाहीत विरोधाची स्पेस संपत नाही. एकेकाळी ज्या प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसचा मताधार खेचून घेत आपापल्या राज्यात ताकद कमावली, ते कमजोर होताना कदाचित ही जागा भरण्याची संधी काँग्रेसला मिळू शकते. राजकारणातील हा ताजा बदलही काँग्रेसच्या नेतृत्वाला पक्षांतर्गत निर्णय घेताना आत्मविश्वास पुरवणारा ठरतो आहे.कर्नाटक राज्यातच आता कॉँग्रेसची सत्ता आणि निवडणुका जिंकण्यासारखी संघटनात्मक ताकद उरली आहे. अशावेळी कोणत्याही निर्णयानं हे उरलं सुरलं सामर्थ्यही धोक्यात येऊ नये, यासाठी कॉँग्रेसचं नेतृत्व कोणतीही गोष्ट थंडा करके खाओ याच मानसिकतेतून पाहत आली आहे, मात्र अलीकडं नेतृत्वानं काही ठोस बदलाकडे जायचं ठरवलेलं दिसतं. केरळममध्ये सतीशन यांच्याकडं नेतृत्व सोपवणं असो, तमिळनाडूत दीर्घकाळचा सहकारी पक्ष द्रमुकची साथ सोडून अभिनेता विजयच्या पक्षासोबत सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय असो, यातून हेच दिसत होतं. त्या पाठोपाठ कर्नाटकात मागची अनेक वर्षे चाललेल्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यातील स्पर्धेत अखेर शिवकुमार यांच्या बाजूनं पक्षश्रेष्ठींनी वजन टाकलं. उत्तरेत बदलाला सामोरे जाताना कच खाण्यातून बसलेल्या झळांच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिणेत कॉँग्रेसनं नेतृत्वाच्या नव्या पिढीकडे सूत्र सोपवायला सुरुवात केली आहे. ते करताना केंद्रात सत्ता असलेलं हायकमांड आणि सत्ताहीन हायकमांड यांच्यातील फरक स्पष्टपणे दिसतो. कधीतरी दिल्लीतून फतवा आला, की मुख्यमंत्री खुर्ची सोडायचे आणि दिल्लीनं ठरवलेल्या नावावर बिनबोभाट शिक्कामोर्तब व्हायचं. आता ही स्थिती भाजपमध्ये आहे आणि काॅंग्रेसला नेतृत्व बदलासाठीही राज्यातील नेत्यांची समजूत काढावी लागते, तडजोडीही कराव्या लागतात. हा फरकही कर्नाटकातील सिद्धरामय्या ज्या रीतीनं अडून बसले आणि पक्षाला त्यांची समजूत काढत राहावं लागलं त्यातून दिसतं. नेतृत्वाची संधी मिळालेल्या डीके यांच्यापुढं दोन वर्षांनी येऊ घातलेल्या निवडणुकीत राज्य राखण्याचं मोठंच आव्हान आहे. सिद्धरामय्या-शिवकुमार संघर्ष शिगेला.शिवकुमार यांचा दबाव२०२३ मधील कर्नाटकची निवडणूक काॅंग्रेसनं जिंकली, तेव्हापासूनच नेतृत्व कोणी करावं यावरचा वाद सुरू आहे. राज्यात सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांच्या रूपानं दोन तोलामोलाचे मातबर नेतृत्वासाठी सरसावले होते. पक्षाचं भवितव्य म्हणून शिवकुमार यांच्याकडं पाहिलं जात होतं. त्यांची संघटन शैली, भाजपपुढे आक्रमकपणे उभं राहण्याची, त्यासाठी झळ सोसण्याची क्षमता, राजकारणात अनिवार्य बनत चाललेली साधनसामाग्री जुळवण्याचं कौशल्य आणि काॅंग्रेस नेतृत्वाशी निष्ठा असे सारे गुण त्यांच्याकडं असल्यानं ते मुख्यमंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार होते. सिद्धरामय्या यांचं ज्येष्ठत्व, त्यांचा लोकांशी थेट संपर्क आणि लोकनेता अशी प्रतिमा, ओबीसी नेता म्हणून असलेली मान्यता आणि भाजपनं सारे प्रयत्न केल्यानंतर काॅंग्रेसला कर्नाटकात टिकूवन ठेवणारं ‘अहिंद’ हे सामाजिक समीकरण बांधण्यातील कौशल्य या सिद्धरामय्या यांच्या जमेच्या बाजू. निवडून आलेल्या आमदारांतही बहुसंख्य सिद्धरामय्या यांच्या बाजूने आहेत. या स्थितीत काँग्रेसनं उत्तरेतील पायंडा सुरू ठेवत अशोक गेहलोत, कमलनाथ यांच्याप्रमाणं सिद्धरामय्या यांच्याकडंच नेतृत्व कायम ठेवलं, मात्र शिवकुमार यांना डावलणं सोपं नसल्यानं त्याच्याकडे उपमुख्यमंत्री पदासह पक्षाचं प्रदेशाध्यक्ष पद कायम ठेवलं गेलं. शिवाय निवडणुकीनंतर काॅंग्रेस हायकमाडनं केलेल्या तडजोडीनुसार दोघांना प्रत्येकी अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद द्यावं असं ठरलं असल्याचं डीके यांचा गट सतत सांगत आला. अर्थातच अशी तडजोड झाली तरी ती कोणताही पक्ष जाहीर करणार नाही. हा शब्द पक्षानं पाळावा यासाठी शिवकुमार यांचे समर्थक सातत्याने दबाव आणत होते.निवडणुकीसाठी हाती दोन वर्षेनिवडणुकीनंतर किमान दोन वेळा नेतृत्वबदलाच्या चर्चांनी जोर धरला. शिवकुमार यांचे समर्थक दिल्ली दरबारी जाऊन बसले. काॅंग्रेसच्या पुरातन रीतीप्रमाणं निरीक्षक राज्यात येऊन गेले. त्यांनी कथित मत अजमावणी केली. हे सारं झाल्यानंतरही सिद्धरामय्या स्थिर होते आणि पाच वर्षे मीच मुख्यमंत्री राहणार असं सांगत होते. डी. के. शिवकुमार प्रत्येक वेळेस फारशी नाराजी न दाखवता पक्ष नेतृत्वावर विश्वास आहे, एवढंच सांगत राहिले. पाच वर्षे आपणच पदावर राहणार असल्याचा दावा सिद्धरामय्या करत होते, तेव्हा डीके सिद्धरामय्या हेच आपले नेते आहेत म्हणत होते आणि सोबत माझ्याकडे दुसरा पर्याय तरी काय, अशी पुस्तीही जोडत होते. त्याचा अर्थ इतकाच होता, की त्यांची वाट पाहायची तयारी आहे. ते दावा सोडणार नाहीत. चार राज्यांतील ताज्या निवडणुकानंतर नेतृत्वबदलाचा मुद्दा पुन्हा पुढं आला, तेव्हा पक्षाला काहीतरी ठोस निर्णय घेणे भाग पडलं. याचं एक कारण कर्नाटकातील विधानसभेची निवडणूक दोन वर्षांनी होणार आहे. सिद्धरामय्या यांचं सरकार असंच सुरू राहिलं तर प्रस्थापितविरोधी कल भाजपच्या पथ्थ्यावर पडण्याची शक्यता अधिक. बदल आताच केला तर नव्या नेतृत्वाला सावरण्यासाठी किमान दोन वर्षे हाती मिळतील. त्यात उशीर केला तर दक्षिणेतील हे महत्त्वाचं राज्यही धोक्यात येऊ शकतं हाच विचार पक्षानं केलेला दिसतो.कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवकुमार याच्याकडं काॅंग्रेस हायकमांडचा, खास करून प्रियंका गांधी यांचा कल होता आताही बदल करण्यात त्यांच्या आग्रहाचा वाटा मोठा असल्याचं सांगितलं जातं. मात्र तेव्हा सिद्धरामय्या यांना डावलणं सोपं नव्हतं. निवडणुका त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या होत्या. भाजपला सत्तेपासून रोखण्यात काँग्रेस यशस्वी झाली यात दोन्ही नेत्यांनी केलेली मेहनत होती. सिद्धरामय्या यांच्या बाजूनं कर्नाकातील जात समीकरणही होतं आणि अजूनही आहे. शिवकुमार यांनी पक्षासोबत वक्कलिग समाजाची मतंही जोडण्याचा प्रयत्न केला. ही प्रामुख्यानं धर्मनिरपेक्ष जनता दलाची म्हणजे माजी पंतप्रधान देवोगौडा यांची हक्काची मतपेढी मानली जाते. मागच्या निवडणुकीत त्यांना जबर धक्का बसला होता. या पक्षाची राज्यातून लक्षणीय पीछेहाट झाली आहे. तिथं समाजाचे नवे नेतृत्व म्हणून डीके प्रस्थापित होऊ शकतात. सिद्धरामय्या यांनी देवेगौडांची साथ सोडून काॅंग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर मागास, इतर मागास आणि मुस्लीम मतांचं एकत्रीकरण साधणारं अहिंद समीकरण प्रत्यक्षात आणलं, ते काॅंग्रेसला उभारी देणार ठरलं. यातील सिद्धरामय्या यांच्या समाजाची मतं कर्नाटकातील बहुतेक मतदारसंघात आहेत. भाजपला येडीयुरप्पा यांना बाजूला ठेवणं जसं कर्नाटकातील विशिष्ट स्थितीत कठीण जात होतं. तसाच पेच काॅंग्रेससमोर सिद्धरामय्या यांच्या बाबतीत होता. कधीतरी काँग्रेससोबत असलेला कर्नाटकातील लिंगायत समूह येडीयुरप्पा यांनी भाजपसोबत आणला. हा आधार भाजपला दक्षिणेचं प्रवेशद्वार उघडून देणार ठरला होता..Premium|West Bengal Election 2026 : बंगालचा गड सर आणि तामिळनाडूत 'विजय' उदय; प्रादेशिक नेत्यांवर भिस्तयेडीयुरप्पा किंवा सिद्धरामय्या यांच्यासारख्या जनतेत स्थान असलेल्या, जात समीकरणावर पकड असलेल्या नेत्यांना बदलणे सोपं नसतं. त्यात काॅंग्रेसकडं केंद्रात सत्ता नाही आणि केंद्र कमुकवत होतं, तेव्हा सुभे बळकट होतात, हा इतिहासाचा दाखला आहे. राज्यातील भांडण सोडवणं काॅंग्रेसच्या नेतृत्वाला म्हणजे प्रामुख्यानं राहुल गांधी यांना कठीण जातं, याचं कारण आता या प्रादेशिक नेत्यांवर काँग्रेसची भिस्त वाढली आहे. पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याच्या नावावर मतं मिळत होती तोवर नेत्याचा सर्वाधिकार चालत होता. काँग्रेसला मागच्या काही वर्षांत कोणत्याच राज्यातील भांडणं धडपणे मिटवता येत नव्हती. राजस्थानात अशाच भांडणातून पक्षाची सत्ता गेली. काॅंग्रेसच्या नेतृत्वाला तिथंही प्रदीर्घ अनुभव आणि राजकारणावर पकड असलेल्या अशोक गेहलोत यांच्याकडे सूत्रं ठेवायची की संधीची वाट पाहत गेहलोत यांच्याशी दोन हात करणाऱ्या सचिन पायलट यांच्या रूपाने पुढची पिढी नेतृत्वात आणायची, हा पेच होता. हे राज्य जाण्यात काँग्रेस नेतृत्वाला पक्षातील वाद धडपणे हाताळता आला नाही, हेही कारण होतं तसंच पंजाबात कॅप्टन अमरिंदर सिंग, नवज्योतसिंग सिद्धू, चरणजीत सिंग चान्नी यांच्यातील वादाने जे राज्य राखणे शक्य होतं, ते आपच्या पदरात टाकलं. हिमाचल, छत्तीसगढ येथेही असेच वाद पक्षाला अडचणीत आणत आले. मध्य प्रदेशात कमलनाथ, दिग्विजय सिंग आणि जोतिरादित्य शिंदे यांच्यातील स्पर्धा पक्षाचा शक्तिपात करणारी होती. असम मध्ये हिमांता बिस्व सरमा आणि गौरव गोगई यांच्यातील मतभेदांचा परिणाम उघड होता.तमिळनाडूत सुरुवातउत्तर भारतातील पक्षाच्या प्रादेशिक नेत्यांमधील वाद हाताळताना पक्षाची धरसोड वृत्ती आणि त्यातून आलेलं अपयश असं स्पष्ट असताना दक्षिणेत त्याच चुका टाळायचा काॅंग्रेस प्रयत्न करते आहे असं दिसतं. केरळमध्ये राहुल गांधी यांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी के. सी. वेणुगोपाल आणि राज्यातील सर्वांत ज्येष्ठ नेते रमेश चेन्नीथला यांच्याहून पक्षानं पाच वर्षे डाव्यांच्या सरकारला सर्व पातळ्यांवर आक्रमक विरोध करणाऱ्या तुलनेत तरुण व्ही डी सतीशन यांच्याकडे धुरा दिली.तिथंही विधिमंडळ पक्षात वेणुगोपाल यांना सर्वाधिक समर्थन होतं मात्र सतीशन यांच्या मागे सामान्यातील लोकप्रियता दिसत होती. पक्षानं त्यांना नेतृत्व देण्याचा पक्षाची रित पाहात धाडसीच नि्र्णय घेतला. तमिळनाडूतही पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांचा सल्ला कुठपर्यंत ऐकायचा याची मर्यादा निवडणूक निकालानंतर अभिनेता जोसेफ विजय यांच्या पक्षाला पाठिंबा देऊन पक्ष नेतृत्वानं ठरवून दिली.तमिळनाडूत निवडणुकीआधीच विजय यांच्या पक्षासोबत आघाडी करावी असा सूर पक्षात होता मात्र त्याला चिदम्बरम यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांचा विरोध होता, असं सांगितलं जातं. पक्ष नेतृत्वाला हा विरोध मान्य करावा लागला त्याचा परिणाम प्रचारातही दिसला. निकालनंतर मात्र पक्षानं द्रमुकसोबतची आघाडी तोडून सत्तेत सहभागी व्हायचं ठरवलं. हेही काँग्रेसच्या अलीकडच्या वाटचालीच्या पार्श्वभूमीवर धाडसच होतं. कर्नाटकात याच्या पुढचा अध्याय लिहिला गेला आहे.निवडणुकीला अडीच वर्षे झाल्यानं शिवकुमार यांचा गट नेतृत्व बदलासाठी आग्रही होता, तेव्हा पक्षानं हा निर्णय टाळला. त्याला बिहारच्या निवडणुकीतील दारुण पराभवाची पार्श्वभूमी होती.पक्षाला जो आत्मविश्वास लोकसभा निवडणुकीने दिला तो नंतरच्या विधानसभेतील पराभवानं डळमळीत झाला होता. लोकसभेवेळी विरोधकांचं नेतृत्व काॅंग्रेसच करेल हे अधोरेखित झालं होते, त्याला तडा जात होता. प्रादेशिक पक्षाला काॅंग 