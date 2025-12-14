Golden Bhelpuri House : आठ दशकांचा स्वाद वारसा; गोल्डन चटणीने मुंबईच्या भेळेला दिलं वेगळेपण

प्रशांत ननावरेचांगल्या आरोग्यासाठी रस्त्यावरचे पदार्थ न खाण्याचा सल्ला अनेकदा दिला जातो. जगभरातील लोक मात्र सर्व सल्ल्यांकडे कानाडोळा करून स्ट्रीट फूडवर ताव मारताना दिसतात. कारण, हटके पदार्थ खाण्यासाठी प्रत्येकवेळी मोठ्या रेस्टॉरंटमध्ये जाण्याची किंवा ते बनविण्यासाठी प्रशिक्षित शेफची आवश्यता असते, असं नव्हे. रस्त्यावर खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या अनेक छोट्या खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलवरदेखील तितकेच वेगळे, चविष्ट आणि खिशाला परवडणारे पदार्थ मिळतात. काही वेळेस तर मोठ्या रेस्टॉरंटमधील शेफ नवीन पदार्थांच्या शोधात स्ट्रीट फूडची चव चाखायला निघतात आणि त्यात आपली कलाकारी वापरून नवीन पदार्थ तयार करतात. अशाच एका पदार्थाचा, खरंतर घटकाचा शोध आठ दशकांपूर्वी लावला गेला आणि आजही त्याला बोलबाला कायम आहे. मूळचे राजस्थानचे असलेले बद्रीनारायण शर्मा रोजगाराच्या शोधात स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुंबईत आले. सुरुवातीला काही ठिकाणी छोटीमोठी कामं केल्यानंतर त्यांनी गिरगावातील विठ्ठलभाई पटेल रोडवरील श्री फडके गणपती मंदिराच्या परिसरातील नाथालाल भुवन इमारतीच्या बाहेर रस्त्यावरच भेळेचा ठेला लावायला सुरुवात केली. लोकवस्ती, कार्यालये, व्यावसायिक याच भागात असल्याने सकाळपासून रात्रीपर्यंत या परिसरात लोकांचा राबता असायचा. बाहेरचं खाणं हे मर्यादित होतं. कष्टकरी लोकांसाठीची ती एक सोय होती. भरपूर श्रमामुळे या कष्टकरी लोकांचं खाणं व्यवस्थित असायचं. शिवाय त्यांना तिखट चवीचे पदार्थ आवडत. बद्रीनारायण यांची जीभदेखील तिखट चवीला चांगली सोकावलेली. त्यातूनच त्यांनी एका भन्नाट गोष्टीचा शोध लावला - ज्याचं नाव होतं गोल्डन चटणी. तब्बल चौदा घटकपदार्थांपासून तयार झालेली गोल्डन चटणी, झणझणीतपणा आणि चवीचं आगळंवेगळं मिश्रण आहे. पोह्याचा चिवडा, गोल्डन चटणी, बारीक चिरलेला कांदा आणि वर भुरभुरलेली कोथिंबीर एवढ्याच गोष्टींपासून तयार ही भेळ मुंबईत किंवा इतर कुठेही मिळणाऱ्या भेळेपेक्षा वेगळी होती आणि आजही आहे. बद्रीनारायण यांच्या पुढील तीन पिढ्यांनी हे वेगळेपण व्यवस्थित जपलं. गेल्या सहा-सात दशकांमध्ये याच चटणीपासून अनेकांनी प्रेरणा घेऊन स्वत:ची वेगळ्या चवीची चटणी बनवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी या चटणीची सर त्याला येऊ शकलेली नाही. .Latest Marathi News Live Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....बद्रीनारायण यांचा मुलगा सीताराम यांनी वडिलांचा व्यवसाय फक्त जपला नाही, तर वाढवला. मूळ जागेवर अडचणी यायला लागल्यावर सीताराम यांनी सिक्कानगरच्या गेटसमोर ठेला लावायाला सुरुवात केली, मात्र मुंबईत आलेल्या आजाराच्या एका साथीमुळे मुंबई महानगरपालिकेने रस्त्यावरील सर्व फेरीवाल्यांना हटविले. सिक्कानगरचे मालक मोहनदास मूलजी सिक्का आणि सीताराम यांचे चांगले संबंध होते. सीताराम यांची अडचण लक्षात आल्यावर त्यांनी सिक्कानगरच्या गेटच्या आत त्यांना धंदा लावण्याची परवानगी दिली. तेव्हापासून म्हणजे १९६०पासून आजपर्यंत याच ठिकाणी गोल्डन भेलपुरी हाऊस हा त्यांचा हक्काचा पत्ता आहे.गोल्डन भेळप्रमाणे गोल्डल आलू स्लाइस आणि ड्राय गोल्डन शेवपुरी हे गोल्डन चटणी असलेले पदार्थ येथे मिळतात. गोल्डन आलू स्लाइसमध्ये उकडलेल्या बटाट्याचे काप करून त्यावर कांदा टोमॅटो, गोल्डन चटणी, लिंबाचा रस, शेव आणि सर्वात वर पोह्याचा चिवडा टाकला जातो. चटणी तिखट असली तरी इतर गोष्टींमुळे हा गोल्डन आलू स्लाइस भन्नाट लागतो. गोल्डन शेवपुरीमध्येही इतर चटण्या वापरल्या जात नाहीत. विशेष म्हणजे शेवपुरीच्या पुऱ्या आजही हाताने लाटून तळल्या जातात. त्यामुळे बाजारातील तयार पुऱ्यांपेक्षा त्या अधिक खुसखुशीत आणि चविष्ट असतात..पोह्याचा चिवडादेखील इनहाऊस तयार केला जातो. त्यासाठी चांगल्या प्रतीचे पोहे थेट राजस्थानातील जयपूरवरून मागवले जातात. त्यामध्ये हळद आणि पुन्हा एक सिक्रेट मसाला टाकून त्यापासून पोह्याचा चिवडा तयार केला जातो.गोल्डन चटणी आणि पोह्याच्या चिवड्यापासून तयार केलेल्या पदार्थांसोबतच कुरमुऱ्यांपासून तयार केलेली भेळ मिळते. त्यात खजुराच्या चटणीचा वापर केला जातो. या खजुराच्या चटणीची पाककृती आणि चवदेखील अनेक वर्षांपासून बदललेली नाही. गोल्डन भेळपुरी हाऊसचं वैशिष्ट्य म्हणजे गोल्डन चटणी, पोह्याचा चिवडा आणि खजुराची चटणी या त्यांच्या आयकॉनिक गोष्टी येथे ग्राहकांना विकत घेण्यासाठी उपलब्ध असतात. गोल्डन चटणी सुकी, ओली आणि पावडर अशा तीन प्रकारांमध्ये वापरली जाते. पोह्याचा चिवडादेखील आवडीप्रमाणे सुका किंवा विविध गोष्टींची सरमिसळ करून खाता येऊ शकतो, तर खजुराची चटणीदेखील चाट आणि स्नॅक्सच्या पदार्थांसोबत खाल्ली जाते. या तिन्ही गोष्टी ग्राहक देशात आणि देशाबाहेरही घेऊन जातात. असं असलं तरी त्यात कुठलीही अन्नसंरक्षके वापरली जात नाहीत, हे विशेष..Bhokardan Crime : वाळू माफियांची दहशत की प्रशासनाची निष्क्रियता? शेव बटाटा पुरी, सुकी भेळ, ओली भेळ, दही शेवपुरी, दही भेळ, मुगाच्या कचोरीची कचोरी शेवपुरी, कचोरी भेळ, दही कचोरी शेवपुरी हे पदार्थदेखील मेन्यूमध्ये आहेत. हे सर्व पदार्थ जैन पद्धतीनेही बनवून मिळतात. सीताराम यांचा मुलगा धर्मेश आणि त्यांच्यानंतर त्यांचा मुलगा निमेशने या व्यवसायाची धुरा सांभाळली आहे. आठ दशकांचा व्यवसाय निमेशने आपल्यापरीने वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्यात काही प्रमाणात त्याला यशही आले, परंतु वडिलांपश्चात व्यवसायाची संपूर्ण जबाबदारी एकट्याच्या खांद्यावर येऊन पडल्याने त्याचा अधिक विस्तार करण्यापेक्षा तो टिकवून ठेवण्यात त्याला अधिक रस आहे.हल्ली नाक्यानाक्यावर भेळवाले पाहायला मिळतात, मात्र त्यातही आपले वेगळेपण जपणारे क्वचितच सापडतात. आपल्या व्यवसायापुरतं लोकांना आवडेल असं काहीतरी बनवणं आणि आपण बनवलेल्या पदार्थाची लोकांनी कॉपी करणं हे वेगळं असतं. गोल्डन चटणी हा शर्मा कुटुंबीयांनी लावलेला शोध दुसऱ्या प्रकारात मोडत असल्याने त्याची दखल घेणं रास्त ठरतं.हल्ली नाक्यानाक्यावर भेळवाले पाहायला मिळतात, मात्र त्यातही आपले वेगळेपण जपणारे क्वचितच सापडतात. पोह्याचा चिवडा, गोल्डन चटणी, बारीक चिरलेला कांदा आणि वर भुरभुरलेली कोथिंबीर एवढ्याच गोष्टींपासून तयार केलेली गोल्डन भेळपुरी हाऊसमधील भेळ मुंबईतील किंवा इतर कुठेही मिळणाऱ्या भेळपेक्षा वेगळी होती आणि आज सहा दशकांनंतरही आहे. 