व्यक्तिचित्रकाराच्या कलात्मकतेचं जतन

- प्रभा जोशी, saptrang@esakal.comपोर्ट्रेट पेंटिंग या कलेमधून भूतकाळ आणि वर्तमान उद्याच्या भविष्यासाठी जतन होत असतो, केला जातो. गोपाळ देऊसकर यांची चित्रं म्हणजे या विधानाची यतार्थता आहे आणि ती या लघुपटातून सिद्ध झाली आहे.सा हित्य, संगीत, चित्रकला हा एक मूलभूत कलाव्यवहार आहे आणि जगातील प्रत्येक देशात याचा वारसा जतन आणि संवर्धनाची परंपरा आहे, तशी ती आपल्या देशातही आहे. आपला कला वारसा खूप मोठा आणि समृद्ध आहे. त्याची अनेकदा उपेक्षाही झाली आहे. तरीसुद्धा शासन आणि खासगी कलाप्रेमी यांच्या प्रयत्नातून बऱ्याच प्रमाणात जतन संरक्षण झालं आहे. .एक सरकारी माध्यम म्हणून फिल्म्स डिव्हिजनचं यात निश्चित योगदान आहे. हा मूलभूत कलाव्यवहार आणि त्यातलं सौंदर्य उलगडणारे लघुपट इथे बनले. फक्त भारतीय चित्रकला एवढाच विषय घेतला तरी त्यात अनेक लघुपट दिसतात. मधुबनी, कालीघाट, वारली, ओरिसा पट्टचित्र अशा लोकचित्रकलांवर स्वतंत्र लघुपट आहेत. आधुनिक भारतीय चित्रप्रवासाच्या पाऊलखुणा शोधणारे लघुपट आहेत. अमृता शेरगिल, जेमिनी रॉय, एम. एफ. हुसेन, गणेश पेन अशा चित्रकारांचा जीवनपट चितारणारे लघुपटही आहेत. यात सुप्रसिद्ध व्यक्तिचित्रकार गोपाळ देऊसकर यांच्यावर व्ही. के. ऊर्फ वसंत वानखेडे यांनी दिग्दर्शित केलेला लघुपट आहे. आज (८ फेब्रुवारी) चित्रकार गोपाळ देऊसकर यांचा स्मृतिदिन आहे. ‘गोपाळ देऊसकर’ या लघुपटाकडे वळून बघण्यात म्हणूनच एक औचित्य आहे..फिल्म्स डिव्हिजन प्रेझेन्ट्स अशा लघुपटाच्या सुरुवातीच्या श्रेयशीर्षकानंतर बडोदा संस्थानाचे भूतपूर्व नरेश प्रतापसिंग गायकवाड यांचं एक देखणं पोर्ट्रेट पडद्यावर उमटतं. शुद्ध कल्याण रागाचे मंद सूर मागे ऐकू येत असतात. नटसम्राट बालगंधर्व यांची दोन सुंदर पोर्ट्रेट्स दिसतात. बालगंधर्वांच्या पुरुष आणि स्त्री वेषातील त्या मुद्रा आपल्याला अतिशय परिचित. पुण्याच्या बालगंधर्व रंगमंदिरात तळमजल्यावरील कलादालनात बालगंधर्वांची ती प्रसन्न व्यक्तिमत्त्वाची आणि भरजरी कपड्यातली खिळवून ठेवणारी मूळ चित्रं हीच आहेत आणि ती गोपाळ देऊसकरांनी काढली आहेत, असं लक्षात येतं. पुढच्या फ्रेममध्ये काही क्षण साक्षात चित्रकार गोपाळ देऊसकर कोऱ्या कागदावर समोर मॉडेल म्हणून बसलेल्या तरुण मुलीचं चित्र काढताना दिसतात. इंग्रजीतून सुरू असलेल्या निवेदनातून व्यक्तिचित्रण अथवा पोर्ट्रेट पेंटिंगचा थोडक्यात उद्देश आणि भारतीय परिक्षेत्रात त्याचं ऐतिहासिक महत्त्व याचाही निर्देश होतो. भारतीय चित्रकलेच्या इतिहासात पोर्ट्रेट पेंटिंग करणाऱ्या नामवंत कलाकारांच्या प्रभावळीत स्वतःचं नाव कर्तृत्वाने स्थापित करणाऱ्या गोपाळ देऊसकर यांचा जीवनपट उलगडू लागतो..१९११ मध्ये अहमदनगर इथे एका कला शिक्षकाच्या पोटी जन्मलेल्या देऊसकरांना बालपणीच मातृपितृ वियोगाला तोंड द्यावं लागलं. या अनाथ मुलाचा सांभाळ हैदराबाद इथे निजाम दरबारात चित्रकार असलेल्या त्यांच्या काकांनी केला. पुतण्याचे कलागुण पाहून काकांनी त्याला मुंबईत जेजे कला महाविद्यालयात घालायचं ठरवलं. देऊसकर तिथून विशेष प्रावीण्य आणि सुवर्ण पदकासहीत उत्तीर्ण झाले. निजाम दरबारातून स्कॉलरशिप मिळवून १९३५ मध्ये रॉयल अकादमी लंडनमध्ये पुढचं कलाशिक्षण घ्यायला दाखल झाले.लघुपटात हा जीवनक्रम सांगणाऱ्या निवेदनाबरोबर वार्धक्याकडे झुकलेले; पण कार्यमग्न देऊसकर दिसतात. त्यांनी जेजे स्कूलमध्ये असताना काढलेली काही चित्रं दिसतात. इथूनच वास्तववादी चित्रकलेप्रती असलेला त्यांचा ओढा समजून येतो..युरोपातील पाच वर्षं वास्तव्यात आणि चित्रकला अभ्यासात आकार, प्रमाण, मिती, घाट, रंग आणि चित्रामागचं अदृश्य जीवन समजावून घेता आलं, असं देऊसकर या लघुपटात सांगतात. युरोपातील त्या पाच वर्षांत रॉयल अकादमीमधल्या चित्र प्रदर्शनात सतत पाच वर्षं त्यांची चित्र प्रदर्शित झाली. असा सन्मान मिळवणारे ते पहिले भारतीय. त्यांच्या याच काळाने त्यांना पुढच्या प्रदीर्घ प्रवासासाठी एक आत्मविश्वास दिला. पाश्चात्त्य जगातील विविध कला प्रवाह पाहत आणि शिकत असताना स्वतःची स्वतंत्र शैली विकसित होण्याचा प्रवासही सुरू झाला. याच वेळी दुसरं महायुद्ध सुरू झालं आणि देऊसकर भारतात परत आले. त्यांची क्षमता, अनुभव लक्षात घेऊन त्यांची जेजे कला महाविद्यालय येथे उपसंचालक म्हणून नियुक्ती झाली; पण तिथे मन रमत नाही म्हणून देऊसकरांनी अल्पकाळातच ती नोकरी सोडली. एका मुक्त स्वतंत्र कला प्रवासाला सुरुवात झाली..लघुपटात हा सगळा प्रवास मांडताना विविध दृश्य मालिकांमधून आशय पुढे सरकतो. युरोपातील वास्तव्यामध्ये आयफेल टॉवर, लुव्र अशा ठळक वास्तू, तिथली आणि त्या काळात देऊसकरांनी काढलेली चित्रं समोर दिसतात. मागे मंद पाश्चात्त्य सूर रेंगळतात. परत आल्यावर जेजे कला महाविद्यालयाची वास्तू दिसते. या प्रवासामध्ये स्वत:शी विचार करत चालणारे, कदाचित आयुष्याकडेच मागे वळून पाहणारे उतारवयीन देऊसकरही भेटतात.जेजेमधली नोकरी तरुणपणीच सोडल्यावर देऊसकर बडोदा संस्थानात दरबारी चित्रकार म्हणून रुजू झाले. बडोदानरेश प्रतापसिंग गायकवाड, तिथल्या राजमाता, राजकन्या यांची भव्य आणि देखणी व्यक्तिचित्र बनवली. उपजत कलेला विदेशात पाहिलेल्या, अभ्यासलेल्या कलाप्रवाहामुळे एक नवी झळाळी मिळाली आणि ती पहिल्यांदा भव्यपणे प्रकटली. खानदानी रुबाब सौंदर्य, भरजरी वस्त्र प्रावारण आणि अलंकार याबरोबरच कमालीचं देखणेपण लाभलेल्या राजबिंड्या व्यक्तिचित्रांचा हा आविष्कार आहे. यामध्ये पोत आणि घाट दाखवणारा रंगसंगतीचा मेळ विलक्षण आहे. त्याचीच मोहिनी पडावी, असे रंग देऊसकरांच्या कुंचल्यातून उतरले आहेत. ही चित्रं लघुपटात पाहता येतात..पोर्ट्रेट पेंटिंग अर्थात व्यक्तिचित्रकार म्हणून देऊसकरांना एक नवी ओळख मिळू लागली. भारतातील विविध संस्थानिकांनी त्याना सन्मानाने बोलावलं. जयपूर, कूचबिहार, जुनागड अशा संस्थानात त्यांनी व्यक्तिचित्रं काढली. पुढे देशाला स्वातंत्र्य मिळून संस्थानांचं विलीनीकरण झालं. त्यानंतर व्यक्तिचित्रणाची अनेक वेगळी कामं देऊसकरांकडे आली. त्याचा एक धावता आलेख लघुपटात आहे. दिल्लीत ललित कला अकादमी, संसद भवन, सर्वोच न्यायालय, महान देशभक्त, समाज सुधारक, देशाचे माजी न्यायाधीश अशी व्यक्तिचित्रं त्यांनी रंगवली. पुढे मुंबईत विधान भवनात शिवाजी महाराजांचं भव्य अश्वारूढ चित्र त्यांनी काढलं.पुण्यात बालगंधर्व रंगमंदिर बांधायचं ठरलं तेव्हा प्रकल्पाचे सूत्रधार पु. ल. देशपांडे यांनी बालगंधर्वांची दोन पोर्ट्रेट साकारण्यासाठी देऊसकरांना निमंत्रित केलं. बालगंधर्व रंगमंदिर आणि तिथे देऊसकरांनी काढलेली ही दोन्ही चित्रं लघुपटात ठळकपणे दिसतात. दिग्दर्शकाने त्यामागे मराठी संगीत रंगभूमीची गाजलेली नांदी योजली आहे. या लघुपटात देऊसकरांची त्यांच्या कलाभूमिकेविषयी मोजकी; १९७१मध्ये पुण्याच्या टिळक स्मारक ट्रस्टने नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या टिळक स्मारक मंदिरात लोकमान्य टिळक जीवनदर्शन अशी भित्तिचित्रमालिका करायचं ठरवलं. हे मोठं काम वयाच्या साठीनंतर तीन वर्षं खपून देऊसकरांनी पूर्ण केलं. त्याचंही नीटसं चित्रण इथे दिसतं. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते उद्घाटन समारंभ पार पडला. देऊसकरांचा सत्कार झाला, तो फोटो दिसतो.त्यानंतरही पुण्यातील डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या सर्व जुन्या संस्थापकांची पोर्ट्रेट्स करायचं काम त्यांनी उमेदीने हाती घेतलं. गोपाळ गणेश आगरकर, लोकमान्य टिळक, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, रँगलर परांजपे, माधवराव नामजोशी अशा सोसायटीच्या आद्य संस्थापकांची तंतोतंत व्यक्तिचित्रे देऊसकरांनी बनवली. ही केवळ चित्र नाहीत तर त्या व्यक्तिमत्त्वाची पूर्वपीठिका अंतरंग जाणून त्यात प्राण फुंकले आहेत, अशी भावना चित्र पाहिल्यावर मनात येते. आजही देऊसकरांची ही चित्र डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी आणि फर्ग्युसन कॉलेज इथला ठेवा आहे..या लघुपटात शेवटी निवेदनातून एक महत्त्वाचं वाक्य ऐकू येतं. पोर्ट्रेट पेंटिंग या कलेमधून भूतकाळ आणि वर्तमान उद्याच्या भविष्यासाठी जतन होत असतो, केला जातो. गोपाळ देऊसकर यांची चित्रं म्हणजे या विधानाची यतार्थता आहे आणि ती या लघुपटातून सिद्ध झाली आहे.लघुपट : गोपाल देऊसकरअवधी : २० मिनिटेनिर्माता : फिल्म्स डिव्हिजन(लेखिका आकाशवाणीच्या माजी निर्मात्या आणि संगीत अभ्यासक आहेत.) 