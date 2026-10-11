Premium|Government Scheme Implementation : असंतोष, आंदोलने आणि नोकरशाही...

नीरज हातेकर- neeraj.hatekar@gmail.comव्यवस्थेतल्या अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक प्रेरणा आणि व्यवस्थेची उद्दिष्टे एकमेकाला पूरक नसल्यास समस्या निर्माण होते. योजना आहेत, निधी आहे मात्र अंमलबजावणी का होत नाही? अंमलबजावणीमध्ये राजकीय नेतृत्व (उदा. मुख्यमंत्री किंवा संबंधित खात्याचा मंत्री), विविध स्तरांवरचे प्रशासकीय अधिकारी आणि बिगर सरकारी संस्था आणि व्यक्ती (उदा. विविध पुरवठादार, कंत्राटदार) हे स्टेक होल्डर्स असतात. अंमलबजावणी न होण्यात या स्टेक होल्डर्सच्या खासगी प्रेरणा गुंतलेल्या असतात. या प्रेरणा योजनेच्या मूळ उद्दिष्टालाच नख लावणाऱ्या असू शकतात व त्यामुळेच लोकांचे प्रश्न सुटत नाहीत आणि असंतोष निर्माण होतो...जंतर-मंतर १.० झाले. धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा दिला, मात्र आंदोलने तेवढ्यावर थांबायचे नाव घेत नाहीयेत. आता ज्ञानेशकुमारांच्या राजीनाम्यासाठी जंतर मंतर २.० सुरू झाले आहे. विरोधी पक्ष, विविध डाव्या संघटना हा मुद्दा लावून धरत आहे. त्यांना प्रतिसाद सुद्धा चांगला मिळतो आहे. समाजात एकूण व्यवस्थेविषयी असंतोष नक्की आहे. त्यातील आर्थिक कारणे; म्हणजे वाढती बेरोजगारी, भविष्याविषयीची अनिश्चितता, संधींचा अभाव, या सगळ्यावर बरेच लिहून झाले आहे.माझ्या मते प्रश्न फक्त अर्थव्यवस्थेपुरताच मर्यादित नाहीये. याकडे अधिक व्यापक दृष्टीने पाहिले पाहिजे. २०१४मध्ये हे सरकार ‘अच्छे दिन’ आणणार म्हणून सत्तेवर आले. पण सरकारी धोरणांची निर्मिती आणि अंमलबजावणी नोकरशाही करते. सामान्य लोकांच्या दृष्टीने शासन म्हणजे विविध पातळीवरील सरकारी यंत्रणा, कार्यालये, तिथले अधिकारी आणि कर्मचारी. सामान्य पालकांच्या दृष्टीने हेच सरकार असते. यांचे काम चांगले असल्यास लोक सरकारवर खूश असतात. अन्यथा नाराज असतात. आता सुद्धा महाराष्ट्रात आदिवासी विद्यार्थी, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात ‘एमपीएससी’ची स्पर्धा परीक्षा देणारे नोकरशहा विरुद्ध आंदोलने करत आहेत. देशातील नोकरशाहीची एक व्यवस्था म्हणून लोकाभिमुख कामे करण्याची प्रेरणा कमकुवत झाली आहे, असे म्हणता येईल. काही सन्माननीय अपवाद आहेत, पण व्यवस्था म्हणून नोकरशाही जनतेच्या कामापेक्षा स्वतःची सोय जास्त पाहते आहे. त्यामुळे ज्यांचे भवितव्य नोकरशाहीने नीट काम करण्यावर अवलंबून आहे त्यांच्या असंतोषाचा स्फोट होणे साहजिक आहे..सरकारी योजना आणि निरुत्साहएक उदाहरण देतो. २०२१मध्ये कोरोनाची दुसरी लाट जोरात होती. मी तेव्हा विद्यापीठातील प्राध्यापकाची कायमस्वरूपी नोकरी सोडून महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागात एक तृतीयांश पगारावर कंत्राटी नोकरी स्वीकारली. आमचे पहिले आव्हान कोरोनामुळे बंद पडलेल्या आश्रमशाळांचे होते. आदिवासी विकास विभाग चौदाशेच्यावर आश्रम शाळा चालवतो, ज्यात लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेतात. शाळा कोरोनामुळे बंद झाल्या होत्या. आधीच आदिवासी समुदायातील बहुतेक मुलांचा औपचारिक शिक्षणाचा पाया कच्चा राहिलेला असतो. त्यात शाळा बंद, म्हणजे मुले कायमस्वरूपी शिक्षणापासून दुरावण्याची शक्यता मोठी होती. किमान पातळीवर तरी रोज औपचारिक शिक्षण चालू राहणे, रोज काही ना काही तरी अभ्यास घेणे आवश्यक होते. आम्ही एक योजना बनवली. प्रत्येक आश्रमशाळेला पंचक्रोशीतील काही गावांशी जोडून घ्यायचे. प्रत्येक गावात बारावी किंवा अधिक शिक्षण झालेली मुले, मुली असतात. त्यांना ठरावीक काळासाठी अस्थायी ‘शिक्षणसाथी’ म्हणून नेमायचे. धारणी येथील एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी विविध इयत्तांसाठी उत्तम वर्कशीट बनवून घेतल्या होत्या. या वर्कशीट शिक्षणसाथीने आठवड्याच्या सुरुवातीला नेमून दिलेल्या आश्रमशाळेतून गोळा करायच्या. रोज गावातील मुलांना एकत्र करुन, कोरोनाचे नियम पाळून, त्यांना बसवून, त्यांच्याकडून वर्कशीट भरुन घ्यायच्या आणि शाळेत जमा करायच्या. या शिक्षणसाथींना दर महिन्याला विशिष्ट मानधन दिले जाणार होते. जास्तीत जास्त दहा कोटी बजेट होणार होते. आदिवासी विकास विभागाच्या दृष्टीने ही लहान रक्कम होती. सगळ्या अधिकाऱ्यांशी, आश्रम शाळेतील मुख्याध्यापकांशी वारंवार चर्चा करून, त्यांची मते ऐकून घेऊन काटेकोर योजना तयार झाली. प्रत्येक गावात किती मुले आहेत याची आकडेवारी तयार करणे जिकिरीचे काम होते, पण ते पार पडले. प्रत्येक मूल ठरावीक शाळेशी जोडले गेले. वित्तीय तरतूद झाली आणि शासन आदेश सुद्धा निघाला.पण योजना प्रत्यक्षात झालीच नाही. कारण? गावातील शिक्षणसाथीशिवाय ही योजना शक्यच नव्हती. त्यांचा अस्थायी का होईना सहभाग अत्यावश्यक होता. त्यासाठी मानधन आवश्यक होते. पण कोरोना संपल्यावर ही मुले आम्हाला सेवेत कायम करा, कायमस्वरूपी नोकरी द्या म्हणून आंदोलने करतील अशी भीती विभागाच्या सचिवांना वाटली. म्हणून याबाबत फार पुढे जाऊ नका असे तोंडी आदेश त्यांनी आम्हाला दिले. मग ही योजना राबविणे शक्यच नव्हते. खरे तर विभागाचे काम आदिवासींचे शिक्षण होते. त्यासाठी योजना राबवायची होती. त्यानंतर शिक्षणसाथींनी नोकरीसाठी आंदोलने केली असती, तर तो राजकीय पातळीवर सोडवायचा प्रश्न होता. पण अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीने आंदोलनाची समस्या विभागाच्या दायित्वापेक्षा जास्त महत्त्वाची ठरली. वरकरणी सचिवांची भूमिका आदिवासींच्या शिक्षणाबाबत औदासीन्याची वाटेल. पण सचिवांच्या भूमिकेतून विचार केल्यास वेगळे चित्र दिसते. कोरोना ही जगभराची समस्या होती. सगळीकडेच शाळा बंद होत्या. आदिवासी मुलांचे शिक्षण थांबले तर सचिवांवर वैयक्तिक ठपका येणार नव्हता. पण शिक्षणसाथी योजना सुरू करून नंतर मुलांची आंदोलने झाली असती, तर प्रश्न सरळ सचिवांच्या दारात आला असता. त्यांची डोकेदुखी वाढली असती. शिक्षण बंद होऊन सचिवांना एक अधिकारी म्हणून काहीच फटका बसवणार नव्हता, पण आंदोलनाने मात्र बसला असता. मग स्वहित जपणारा कोणतीही व्यक्ती वागेल तसे सचिव वागले. त्यानी योजना पुढे जाणार नाही याची सोय केली. शासनात सचिव इतके मोठे असतात, की त्यांनी एखाद्या योजनेबाबत निरुत्साह दाखवणे ती योजना बंद पडण्यासाठी पुरेसे असते..समस्या इन्सेंटिव्ह कम्पेटिबिलिटीचीअधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक प्रेरणा आणि व्यवस्थेची उद्दिष्टे एकमेकाला पूरक नसली की काय होते याचे हे उत्तम उदाहरण. योजना आहेत, निधी आहे मात्र अंमलबजावणी का होत नाही? अंमलबजावणीमध्ये राजकीय नेतृत्व (उदा. मुख्यमंत्री किंवा संबंधित खात्याचा मंत्री), विविध स्तरांवरचे प्रशासकीय अधिकारी आणि बिगर सरकारी संस्था आणि व्यक्ती (उदा. विविध पुरवठादार, कंत्राटदार) हे स्टेक होल्डर्स असतात. अंमलबजावणी न होण्यात या स्टेक होल्डर्सच्या खासगी प्रेरणा गुंतलेल्या असतात. या प्रेरणा योजनेच्या मूळ उद्दिष्टालाच नख लावणाऱ्या असू शकतात. उदा. वंचितांना सेवा पुरवणारी योजना वा व्यवस्था आपल्या वैयक्तिक फायद्यासाठी वापरण्याकडे राजकीय पुढाऱ्यांचा कल असतो किंवा असू शकतो. उदा. शालेय साहित्याच्या पुरवठादाराला सरकारी शाळेत दर्जेदार साहित्य पुरवण्यापेक्षा शक्य होईल तेवढे कमी दर्जाचे सामान पुरवून जास्तीत जास्त नफा मिळवणे अधिक महत्त्वाचे वाटते. अंमलबजावणी नीट व्हायची असल्यास स्टेक होल्डर्सच्या प्रेरणा आणि योजनेची उद्दिष्टे परस्पर पूरक असतील अशी रचना करावी लागेल. याला अर्थशास्त्रात इन्सेंटिव्ह कम्पेटिबिलिटी’ असे नाव आहे. शासनाच्या सर्वांत वरच्या पातळीवर काही विशिष्ट उद्दिष्टे समोर ठेवून धोरण आखले जाते. परंतु ते राबविणारे विविध स्टेक होल्डर्स त्याच उद्देशाने काम करत नाहीत. अंमलबजावणी व्यवस्थित व्हायची असल्यास धोरणाच्या रचनेतच इन्सेंटिव्ह कम्पेटिबिलिटी’चा अंतर्भाव हवा. सध्या तसे नाही. १९९१ या वर्षानंतर आपण आर्थिक सुधारणा केल्या, पण इन्सेंटिव्ह कम्पेटिबिलिटीबाबत आवश्यक ते बदल केले नाहीत. हा प्रश्न आदिवासींपुरता मर्यादित नाही. चाकण ‘एमआयडीसी’मधील गैरसोयी अनेक वर्षे पाठपुरावा करून सुटत नाहीत. उद्योजकांना राज्य सोडून बाहेर जायचा विचार करावा लागतो. समृद्धी महामार्गाचे नियोजन करताना ठिकठिकाणी टाउनशिप विकसीत करण्याची योजना असते. पण ती प्रत्यक्षात कधीच येत नाही. भूसंपादनाच्या अडचणी येतात. इन्सेंटिव्ह कम्पेटिबिलिटी हा आपल्या शासकीय व्यवस्थेतील खूप मोठा कच्चा दुवा आहे. आपण आर्थिक सुधारणा केल्या, पण याच बरोबर नोकरशाहीत ज्या सुधारणा करायला हव्या होत्या त्या केल्या नाहीत. नोकरशहांना राजकारणापासून वेगळे राहून काम करता यावे म्हणून आपण त्यांचे मूल्यमापन राजकारण्यांपासून दूर ठेवले. येथपर्यंत ठीक होते. पण नोकरशाहीचे मूल्यमापन आणि धोरणाची व्यापक उद्दिष्टे यांची जोड तुटता कामा नये. ती तुटली आहे. काही अधिकारी व्यक्तिशः अपवाद आहेत हे खरे. पण ते अपवादच आहेत. व्यापक व्यवस्थेत हा प्रश्न खूप मोठा आहे..एखादा व्यवसाय नीट चालवला जातो आहे की नाही, हे नफा किंवा तोटा किती होतो यावरून लक्षात येते. त्यामुळे आवश्यक ते बदल लगेच समजून येतात आणि दिशा बदलता येते. शासनाचे तसे नाही. शासनाची उद्दिष्टे खूप व्यापक, अस्पष्ट आणि कित्येकदा परस्परविरोधी सुद्धा असतात. आपल्या देशात तर शासनावर इतक्या जबाबदाऱ्या चिकटल्या आहेत ही व्यवस्था नीट सुरू नाही, हे लगेच कळत नाही. वरच्या अधिकारी मंडळींना खालून फिडबॅक येत नाही किंवा आला तर तो विश्वासार्ह असेल याची खात्री नसते. काही चुकते आहे हे परिणाम अगदीच अंगावर आल्याशिवाय कळतच नाही. आंदोलने, उपोषणे झाली की मग काहीतरी गडबड आहे हे लक्षात येते. यामध्ये अजून एक अडचण आहे. सरकारी डेटाची परिस्थिती अशी आहे की आवश्यक तो फिडबॅक मिळू शकणारी डेटा व्यवस्था निर्माण करत नाही. आदिवासी विकास विभागाचे उदाहरण घेऊ. आदिवासी विकास विभागाची स्वतंत्र यंत्रणा फक्त आश्रमशाळांपुरतीच मर्यादित आहे. इतर बाबतीत ते इतर विभागांकडे निधी जमा करतात. उदा. आदिवासी मातांच्या पोषणासाठी ‘ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना’ आहे. आदिवासी महिलांना विशेष पोषण देणारी ही योजना. पण आदिवासी विकास विभाग ही योजना राबवीत नाही. याचा निधी महिला आणि बालकल्याण विभागाकडे वर्ग केला जातो. आदिवासीबहुल भागांत हा निधी अंगणवाडीमधून आदिवासी आणि बिगरआदिवासी महिलांसाठी वापरला जातो. समजा या योजनेतून किती आदिवासी महिलांना फायदा झाला असा प्रश्न विचारला, तर आकडेवारी कोणाकडेच नसते. आधीच शासनात आकडेवारीची समज महान आहे. त्यात अशा समस्या. त्यामुळे नक्की काय चालले आहे हे कोणाला कळणे अवघड असते. मग विविध पातळीवरच्या अधिकारी मंडळींना जबाबदारी झटकणे सहज शक्य होते.या परिस्थितीमुळे वर्षानुवर्षे लोकांचे प्रश्न सुटत नाहीत. अगदी किमान सेवासुद्धा मिळत नाहीत. मग स्फोट होतो. तात्पुरती मलमपट्टी करून काम भागवले जाते. प्रश्न सोडवायचा तर नोकरशाहीच्या प्रेरणा, त्यांच्यासमोर असलेले इंन्सेटिव्ह, त्यांना मिळणाऱ्या शिक्षा, त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन आणि जनहित यांची घट्ट जोड राहील असे बदल व्यवस्थेच्या पातळीवर करणे आवश्यक आहे.(लेखक आर्थिक विषयाचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.