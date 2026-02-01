Premium|India EU FTA: भारत-युरोपियन संघ मुक्त व्यापार करार: भारतीय निर्यातदारांसाठी नवा मार्ग

डॉ. मानसी फडके- saptrang@esakal.comअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जगभरातील आयात शुल्क दहशतवादाच्या पार्श्वभूमीवर २७ जानेवारी २०२६ ला जाहीर झालेला भारत-युरोपियन संघ (ईयू) सर्वसमावेशक मुक्त व्यापार करार विशेष महत्त्वाचा ठरतो. भारताला २७ देशांच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळवणारा हा करार दबावाखाली नव्हे, तर संवाद आणि वाटाघाटींमधून साकारलेला आहे. संरक्षणवाद वाढत असलेल्या जगात हा करार नियमाधारित, पारदर्शक आणि सहकार्यावर आधारित व्यापार व्यवस्थेचा ठोस पुनरुच्चार करतो..डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी दुसऱ्यांदा निवडून आल्यानंतर जागतिक परिस्थिती अतिशय अस्थिर झाली. अनेक देशांमध्ये सुरू असलेली युद्धे, परस्परांबद्दलचे अविश्वास या सर्वांचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर फार खोलवर झाला. या दबावावर कडी म्हणून की काय अध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क लागू केले. भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेषतः निर्याताभिमुख उद्योगांमध्ये चिंता वाढली. वाणिज्य मंत्रालयाने वेळीच दखल घेत इंग्लंड, ओमान आणि न्यूझीलंडसोबत मुक्त व्यापार करार केले. दरम्यान, पुतीन यांची घेतलेली भेट, खनिज सुरक्षा भागीदारीसाठी युक्रेनवर आणलेला दबाव, संयुक्त राष्ट्रांच्या आणि इतर जागतिक संस्थांमधून घेतलेली माघार, विशेषतः हवामान बदलाबाबतच्या भागीदारीतून माघार आणि कडेलोट म्हणजे ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याची आक्षेपार्ह विधाने या ट्रम्प यांच्या आततायी निर्णयांमुळे युरोपिअन संघ आणि अमेरिका यांच्या परस्पर संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर २७ जानेवारी २०२६ला जाहीर झालेला भारत-युरोपियन संघ सर्वसमावेशक मुक्तव्यापार करार विशेष महत्त्वाचा ठरतो. एका करारातून २७ देशांच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळवणारा हा करार दबावाखाली नव्हे, तर संवाद आणि वाटाघाटींमधून साकारलेला आहे. संरक्षणवाद वाढत असलेल्या जगात हा करार नियमाधारित, पारदर्शक आणि सहकार्यावर आधारित व्यापार व्यवस्थेचा ठोस पुनरुच्चार करतो..Premium|RBI Repo Rate Cut : उच्चांकावर खरेदी-नीचांकावर विक्रीच्या चक्रात गुंतवणूकदारांचा गोंधळ कायम .हा व्यापार करार करतो काय?हा करार अपेक्षेप्रमाणेच वस्तूंवरील आणि सेवांवरील शुल्क कमी करतो आणि भारतीय निर्यातदारांसाठी युरोपियन बाजारपेठेत अधिक चांगला प्रवेश मिळवून देतो. मात्र ‘ईयू’ची बाजारपेठ जितकी फायदेशीर आहे, तितकीच काटेकोरही आहे. दर्जाचे विविध निकष, प्रमाणपत्रांची गुंतागुंत आणि नियमांची कडक अंमलबजावणी ही शुल्काव्यतिरिक्तची आव्हाने ठरतात. हा करार या वास्तवाचा विचार करतो आणि अशा अडथळ्यांमुळे होणारे धोके कमी करण्याचा प्रयत्न करतो.भारतासाठी करार महत्त्वाचा का?या कराराचा प्रभाव समजून घेण्यासाठी काही आकडे पाहूया. २०२५च्या एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) अंदाजानुसार, युरोपियन संघ आणि भारत अनुक्रमे जगातील दुसरी आणि चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहेत. या दोघांचा एकत्रित बाजार आकार २०९१.६ लाख कोटी रुपये मूल्याचा असून, यात २ अब्ज लोकसंख्येचा समावेश आहे. मागील तीन वर्षांमध्ये युरोपियन संघ हा भारताचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार राहिला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५मध्ये भारताच्या एकूण व्यापारात ‘ईयू’, अमेरिका आणि चीन यांचा वाटा अनुक्रमे ११.७८ टक्के, ११.४ टक्के आणि ११ टक्के होता..मात्र, याच काळात भारताचा युरोपियन संघाच्या एकूण वस्तू व्यापारातील वाटा केवळ २.४ टक्के असून, भारत ‘ईयू’साठी नवव्या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदार ठरतो. हा वाटा अमेरिका (१७.३ टक्के), चीन (१४.६ टक्के) आणि ब्रिटन (१०.१ टक्के) यांच्या तुलनेत बऱ्याच प्रमाणात कमी आहे. तरीही, गेल्या दहा वर्षांत भारत-युरोपियन संघ वस्तू व्यापारात सुमारे ९० टक्क्यांची लक्षणीय वाढ झाली आहे.करारामुळे वस्तूंकरिता भारताला युरोपियन बाजारपेठेत प्राधान्यपूर्ण प्रवेश मिळाला आहे. युरोपियन संघ देशातील ९७ टक्के वस्तू (आयात शुल्क लाईन्स) यांमध्ये भारताला निर्यातीकरिता सीमाशुल्कामध्ये काही ना काही सवलती मिळत आहेत. याचा प्रभाव एकूण ९९.५ टक्के व्यापार मूल्यावर होताना दिसणार आहे.१ ७०.४ टक्के आयात शुल्क लाइनसाठी (एकूण निर्यात मूल्यापैकी ९०.७ टक्के) शुल्क ताबडतोब रद्द केले जाईल. यात मुख्यत्वे कामगार-आधारित उद्योगांचा, जसे की कापड, चामडे, पादत्राणे, चहा, कॉफी, मसाले, क्रीडा साहित्य, खेळणी, दागिने आणि काही सागरी उत्पादने यांचा समावेश आहे.२ २०.३ टक्के आयात शुल्क लाइनसाठी (निर्यात मूल्याच्या २.९ टक्के) पुढील ३ ते ५ वर्षांत शुल्क शून्य केले जाईल. यात प्रक्रिया केलेली अन्नपदार्थ, शस्त्रास्त्रे यांचा समावेश आहे..Premium|Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६; आकडेवारीपेक्षा धोके आणि आव्हाने महत्त्वाची.३ ६.१ टक्के आयात शुल्क लाइनसाठी (निर्यात मूल्याच्या ६ टक्के) प्राधान्यपूर्ण प्रवेश हा सीमा शुल्क कपातीद्वारे मिळेल. यामध्ये कुक्कुट उद्योग, मुरवलेल्या भाज्या, बेकरी उत्पादने यांचा समावेश आहे. तसेच, या गटांतर्गत गाड्या, स्टील, कोळंबीसारख्या निर्यात वस्तूंकरिता आयात शुल्क कोटा (टीआरक्यू) लावला जाईल. म्हणजे, काही विशिष्ट मर्यादेपर्यंत या वस्तू कमी शुल्कात निर्यात होणार, पण तेवढा 'कोटा' झाल्यावर जास्त दराने सीमा शुल्क आकारले जाते.हा करार स्पर्धात्मकतेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. भारतासाठी युरोपियन संघ हा नव्याने शोधलेला बाजार नाही. उलट, या कराराअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या बहुतेक वस्तूंमध्ये (विशेषतः वस्त्रे, चर्मउद्योग, सागरी उत्पादने, चहा-कॉफी-मसाले, दागिने आणि खेळणी), भारत अनेक वर्षांपासून युरोपला यशस्वीपणे निर्यात करत आहे. हे सर्व व्यवहार शुल्क असूनही स्पर्धात्मक राहिले आहेत. त्यामुळे हा करार भारताला पूर्णपणे नवीन बाजार देत नाही, तर आधीच अस्तित्वात असलेल्या युरोपियन बाजारात अधिक तीव्रपणे आणि प्रभावीपणे प्रवेश करण्याची संधी देतो. विशेषतः अमेरिकन बाजार शुल्क धोरणांमुळे मर्यादित झालेल्या परिस्थितीत, युरोप हा भारतीय निर्यातीसाठी योग्य आणि वेळेवर मिळालेला पर्यायी बाजार ठरू शकतो. हे या कराराचे पहिले महत्त्व आहे.दुसरे महत्त्व म्हणजे, 