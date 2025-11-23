Premium| JRD Tata Sports Complex : एकाने स्वप्न बघितले, दुसऱ्याने साकारले

आपल्या मुलाला पत्र लिहून मनातील स्वप्नाची कल्पना देणारे सर जमशेदजी टाटा. त्यांनी बघितलेले स्वप्न दोराबजी टाटा आणि नंतर जेआरडी टाटांनी सत्यात उतरवले. हे स्वप्न होते खेळांच्या मैदानाचे. जमशेदपूरमधील जेआरडी टाटा स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्सच्या रूपाने ते साकार झाले आहे. कहाणी मोठी अजब आहे. एक पिता १९०२ मध्ये आपल्या ला पत्र लिहून मनातील स्वप्नाची कल्पना देतो. दूरदृष्टी असलेल्या पित्याला भला मोठा स्टीलचा कारखाना उभारायचा असतो. कारखाना कसा असावा याची कल्पना देताना ते त्यासोबत बऱ्याच बाकी महत्त्वाच्या गोष्टी पत्रात सविस्तर नमूद करतात. नवीन कारखाना आणि नवीन शहर वसवताना रस्ते मोठे असावेत आणि दुतर्फा देशी मोठ्या पानांची झाडे भरपूर प्रमाणात लावली जायला हवी. शहरात सर्व धार्मिक प्रार्थनास्थळांसाठी जागा ठेवली जावी. इतकेच नाही तर फुटबॉल हॉकी खेळांच्या मैदानांच्या उभारणीसह सामान्य जनतेसाठी मोठी सार्वजनिक उद्याने असावीत, या सर्व गोष्टी पत्रात तो माणूस जाणतेपणाने लिहितो. पत्र लिहिणारा दूरदृष्टी माणूस १९०४ मध्ये देवाघरी जातो; पण त्यांचा मुलगा १९०७ मध्ये आपल्या वडिलांनी दिलेल्या सूत्रांनुसार तसाच कारखाना उभारतो आणि पत्रात मांडून ठेवलेल्या सर्वच्या सर्व गोष्टींचा समावेश करून नवीन कारखाना आणि शहर वसवतो. ही कहाणी आहे जमशेदपूरची. ही कहाणी आहे टाटा उद्योगसमूहाची. ही कहाणी आहे जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या मोठ्या आणि आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या स्टील कारखान्याची. ही कहाणी आहे खेळावर मनापासून प्रेम करणाऱ्या जाणत्या उद्योगपतींची. .Premium | Real Estate Growth : रिअल इस्टेटमध्ये आता गुंतवणूक करावी का?.योगायोग म्हणा किंवा वाईटात चांगले होण्याची गंमत म्हणा, अगदी तसेच झाले. कोलकात्याच्या ईडन गार्डन मैदानावरील भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका कसोटी सामना अडीच दिवसात संपला. अगदी १२४ धावांचा पाठलाग भारतीय फलंदाजांना करता आला नाही. भारताने सामना गमावला आणि मनात निराशेने घर केले. त्याचबरोबर एक समस्या उभी राहिली की, आता सामना नसताना दोन दिवस कोलकात्यात करायचे काय? इतक्यात माझी कॉलेजची मैत्रीण दीपा बापट-वर्माचा फोन आला. सामना लवकर संपला आहे तर तू जमशेदपूरला का नाही येत? दीपाने मला गुगली टाकला. दीपा बापटचे आजोबा १९४० मध्ये पुण्यातून इंजिनिअर होऊन टाटा स्टील कारखान्यात नोकरीला लागले. नंतर दीपाचे वडील आणि पाठोपाठ दीपा टाटा स्टीलमध्ये काम करून गेले. इतकेच नाही दीपाचा पती संजय वर्माही टाटा समूहात प्रदीर्घ काळ काम करत होता. थोडक्यात बापट कुटुंब पुण्याचे होते; पण कित्येक वर्ष त्यांचे वास्तव्य जमशेदपूरला राहिले. मी ठरवले की नुसते कोलकात्यात बसून राहण्यापेक्षा रेल्वे पकडून जमशेदपूरला जाऊयात..कोलकात्याच्या बहुचर्चित हावडा स्थानकावरून रेल्वेचा सव्वातीन तासांचा प्रवास करून मी जमशेदपूरला पोहोचलो. दीपा आणि संजय मला नुसते घ्यायला आले नाहीत, तर त्यांनी मला जमशेदपूरची सैर घडवली. शहर सुंदर होते. लक्षणीय गोष्ट म्हणजे अतिभव्य स्टील कारखाना शहराच्या मध्यभागी असून प्रदूषण नव्हते. त्याला कारण शहरात प्रचंड प्रमाणात झाडे होती. रस्ते मोठे, योजनाबद्ध होते आणि शहरातून वाहणारी सुवर्णरेखा नदी स्वच्छ होती. टाटा घराण्याची संपूर्ण माहिती देणारे दालन, जुने जतन करून ठेवलेले दस्तऐवज सगळेच भन्नाट होते; पण मला खरी मजा आली ती जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बघायला. आनंद आणि अभिमान असाही वाटला की गेली ११ वर्षे जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सचे मुख्य म्हणून काम करणारी व्यक्ती मुकुल चौधरी मराठी निघाली.जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सच्या आवारात प्रवेश केला की भारतातील विख्यात खेळाडूंचे फोटो लावलेले दिसतात. प्रेमचंद डोग्रा, पुलेला गोपीचंद, एव्हरेस्टवर जाणारी पहिली महिला बचेंद्री पाल, मायकेल फरेरा, सौरव गांगुली किती किती नावे घ्यावीत समजत नाही, इतक्या नामांकित खेळाडूंना टाटा उद्योगसमूहाने सक्रिय पाठिंबा दिला आहे..टाटा स्टील कारखाना उभारला गेल्यापासून फुटबॉल, हॉकीची मैदाने होतीच. तसेच मोठी उद्यानेसुद्धा छान प्रकारे वसवली गेली होती. जेआरडी टाटांनी तोच विचार पुढे नेताना १९९१ मध्ये ३० एकर जागेवर जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उभारून त्याचे उद्घाटन केले. या जागेशिवाय हॉकीची अकादमी वेगळ्या जागी उभारली गेली आहे. जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये २५ हजार प्रेक्षक क्षमतेचे सुसज्ज फुटबॉल मैदान आहे, ज्याच्या बाजूला ८ लेनचा ॲथलेटिक्सचा ट्रॅक आहे. जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सच्या छत्रीखाली १९ खेळांचा समावेश आहे आणि यातील पाच खेळांची तर अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी सज्ज अकादमी आहे. यात जमशेदपूर फुटबॉल क्लब भारतात सगळ्यांना परिचित आहेच, प्रकल्प दाखवताना अभिमानाने मुकुल चौधरी सांगत होते.प्रकल्प बघत असताना दीपाने मला हेमंत गुप्ता नावाच्या माणसाला भेटवले. दिसायला इतका साधा माणूस आणि जेव्हा त्याचे शिक्षण आणि कर्तृत्व समजले तेव्हा मी खलास झालो. हेमंत आयआयटी मुंबईमधून बीटेकची पदवी घेऊन बाहेर पडला. त्याची हुशारी बघून कॅम्पस मुलाखतीतूनच हेमंतला टाटा स्टीलने निवडले. काही वर्षे काम केल्यावर त्याने अचानक राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला. मानव संसाधन म्हणजेच एचआर विभागात काम करणाऱ्या दीपाने हेमंतला अचानक राजीनामा देण्याचा का निर्णय घेतला, असे विचारले. हेमंतने आपल्याला हिमशिखरे बोलवित असल्याचे सांगताना आपले खरे प्रेम भटकंती ट्रेकिंगचे असल्याचे सांगितले. एचआर विभागाला हेमंतसारख्या हुशार माणसाला सोडायचे नव्हते. म्हणून मग बचेंद्री पाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली टाटा स्टील ॲडव्हेंचर फाउंडेशन चालू केले होते. हेमंतला त्याच फाउंडेशनमध्ये खेचून घेतले. हेमंतने आपला छंद मनापासून जोपासताना प्रगती करत चक्क एव्हरेस्ट शिखरही सर केले. आता हेमंत भावी गिर्यारोहकांना मार्गदर्शन करतो, प्रशिक्षण देतो. जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सच्या कामकाजाचा अंदाज घेतला की हेमंत गुप्तांसारखेच खरे खेळप्रेमी लोक मनापासून काम करताना भेटतात.टाटा स्टील कारखाना चालू झाला तेव्हापासून म्हणजे १९०७ पासून या शहरात फुटबॉल आणि हॉकीचे प्रेम जोपासले जात आहे. १९९१ मध्ये जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तयार झ Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.