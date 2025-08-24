Health Juice Center
Health Juice CenterSakal
सप्तरंग

आरोग्यवर्धक पदार्थांचा लँडमार्क

माटुंग्यातून सुरू झालेल्या ‘हेल्थ ज्यूस सेंटर’च्या यशस्वी प्रवासात टिकाऊपणाच्या नवकल्पना, मेहनत आणि प्रयोगशीलतेचा सुंदर संगम पाहायला मिळतो.
Published on

प्रशांत ननावरे - nanawareprashant@gmail.com

मुंबईतील माटुंगाच्या किंग्ज सर्कल येथील महेश्वरी उद्यानाजवळील तेलंग क्रॉस रोड नं. ३ वर पटेल महल या इमारतीमध्ये असलेले हेल्थ ज्यूस सेंटर हे आरोग्यवर्धक पदार्थांसाठीचा लँडमार्क झाला आहे. काही निवडक फळांचे ज्यूस आणि बसण्यासाठी पाच-सहा खुर्च्यांपासून सुरू झालेला हा व्यवसाय आता नावीन्यपूर्ण प्रयोगांसाठी ओळखला जातो. येथे भेट दिल्यावर प्रत्येकवेळी काहीतरी नवीन चाखायला मिळणारच, याची ग्राहकांना खात्री असते.

Loading content, please wait...
maharashtra
Mumbai
Business
Food article
health
Success story
Marathi News Esakal
www.esakal.com