सप्तरंग
आरोग्यवर्धक पदार्थांचा लँडमार्क
माटुंग्यातून सुरू झालेल्या ‘हेल्थ ज्यूस सेंटर’च्या यशस्वी प्रवासात टिकाऊपणाच्या नवकल्पना, मेहनत आणि प्रयोगशीलतेचा सुंदर संगम पाहायला मिळतो.
प्रशांत ननावरे - nanawareprashant@gmail.com
मुंबईतील माटुंगाच्या किंग्ज सर्कल येथील महेश्वरी उद्यानाजवळील तेलंग क्रॉस रोड नं. ३ वर पटेल महल या इमारतीमध्ये असलेले हेल्थ ज्यूस सेंटर हे आरोग्यवर्धक पदार्थांसाठीचा लँडमार्क झाला आहे. काही निवडक फळांचे ज्यूस आणि बसण्यासाठी पाच-सहा खुर्च्यांपासून सुरू झालेला हा व्यवसाय आता नावीन्यपूर्ण प्रयोगांसाठी ओळखला जातो. येथे भेट दिल्यावर प्रत्येकवेळी काहीतरी नवीन चाखायला मिळणारच, याची ग्राहकांना खात्री असते.