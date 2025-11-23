Premium|Leopard-Human Conflict : व्यावहारिक उपाय हवेत...

बिबट्यांच्या हल्ल्यांत माणसांनी जीव गमावण्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर अनेक उपाय सुचवले जात आहेत. बिबट्यांना पकडा, निवारा केंद्रात ठेवा, दूर नेऊन सोडा, ‘वनतारा’ला पाठवा, निर्बीजीकरण करा, या उपायांपासून दिसताक्षणी गोळ्या घाला, इथपर्यंतची ही सारी चर्चा आहे. परंतु बिबट्यांच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उत्तर शोधायचे असेल, तर केवळ तात्कालिक वा भावनिक उपाय कामी येणार नाहीत.मानव आणि बिबट्या संघर्षात मानवाचा संयम संपला असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. ते समजण्यासारखेच आहे. घरातील व्यक्ती बिबट्याच्या हल्ल्यात मरण पावल्यानंतर कुटुंबीयांचे दु:ख, संताप आणि गावकऱ्यांत पसरणारी घबराट साहजिक आहे. शासन-प्रशासनावरचा दबाव दिवसेंदिवस वाढतो आहे. परंतु बिबट्यांचे हल्ले थांबवण्यासाठी सध्या चर्चेत असलेले बरेचसे उपाय व्यावहारिक नाहीत. सनसनाटीच्या पलीकडे जाऊन व सातत्याने केलेल्या मूलभूत उपाययोजनाच हा प्रश्न सोडवू शकतील..Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.पट्टेदार वाघ हे मोठे जनावर आहे आणि त्याचे वावरण्याचे क्षेत्रही मोठे असते. लहान गुरे, कुत्री, कोंबड्या, मोठ्या घुशी हे त्याचे खाद्य नाही. बिबट्या मात्र थोडा वेगळा (आणि बराचसा माणसासारखा) आहे. कष्ट न करता जे खाद्य सहज मिळेल, ते त्याला चालते. अनेक ठिकाणी जसा विकास झाला, तसे वनांचे तुकडे पडले. जंगलाच्या जवळून मोठे रस्ते गेले, मनुष्यवस्ती वाढली आणि वन्यप्राण्यांची जागा कमी होत गेली. जंगलात बिबट्याला शिकार करायची असेल, तर त्याला वारंवार प्रयत्न केल्यावरच चितळासारखे भक्ष्य मिळते. मनुष्यवस्तीजवळ फिरणाऱ्या शेळ्या-मेंढ्या, कोंबड्या, उकिरड्याच्या आसपास मोठ्या संख्येने असलेली डुकरे, कुत्री हे भक्ष्य मात्र पहिल्याच प्रयत्नात आणि विनासायास मिळते. खाली बसलेल्या लहान मुलांना उचलून नेणे किंवा एकट्यादुकट्या माणसावर बिबट्याने हल्ला करणेही यामुळेच वाढले.संपूर्ण राज्यात एकूण किती बिबटे आहेत, हे सांगणे कठीण आहे. बिबट्यांची अंदाजे संख्या काढण्यासाठी नमुना पद्धत वापरली जाते. कॅमेरा ट्रॅप लावून त्यात दिसलेल्या बिबट्यांच्या अंगावरील ठिपक्यांचे (रोझेट्स) निरीक्षण केले जाते. अशा अंदाजानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात १९०० ते २००० बिबटे आहेत. त्यामुळे केवळ जुन्नरमध्येच एक हजाराहून अधिक बिबटे असल्याची चर्चा योग्य नाही. जुन्नरचे क्षेत्रफळ आहे साधारण १४०० चौरस किलोमीटर. त्यातील ५०० ते ६०० चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र आहे. या ठिकाणी झालेल्या एका पाहणीत प्रति १०० चौरस किलोमीटरमध्ये ८ ते १० बिबटे असल्याचे समजले होते. जंगलाबरोबरच त्याला लागून असलेल्या क्षेत्रात मानवी वस्तीच्या आसपासही बिबटे राहतात. उसाची शेती आणि पाणीपुरवठा वाढल्यानंतर इथे बिबट्यांची संख्या गरजेपेक्षा जास्त झाली..Premium|Konkan Coastal Journey : कुतूहलानं रंगलेली कोकणातील सफर.बिबट्याचा हल्ला झाला किंवा बिबट्या दिसला, की गावात घबराट पसरते. अशा वेळी खबरदारीची सूचना दिली की त्याला विरोध होतो. ‘बिबट्याला उचलून नेण्याऐवजी सरकार आमच्यावर बंधने घालत आहे,’ ही गावकऱ्यांची भावना चुकीची नाही. परंतु निव्वळ बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरे लावून किंवा प्रत्यक्ष पकडूनही काही साध्य होत नाही.वन्यजीव संरक्षण कायद्यात चार शेड्युल्स आहेत. त्यांपैकी शेड्युल १ आणि शेड्युल २ महत्त्वाची आहेत. बिबट्या ‘शेड्युल १’मध्ये आहे. तो माणसाच्या जिवाला धोकादायक ठरू लागला, नरभक्षक झाला तरच त्याला मारण्याची परवानगी असते. तसेच अतिजखमी किंवा जखमेतून बराच होऊ शकणार नाही अशा प्राण्यालाच मारण्याची परवानगी देता येते. मारण्यापूर्वी त्याला जिवंत पकडण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत व ते शक्य झाले नाही, तरच त्याला मारण्यात यावे, अशी तरतूद आहे. .‘शेड्युल १’मधील प्राण्याला वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाच्या तरतुदींप्रमाणे शास्त्रीय व्यवस्थापनासाठी एका ठिकाणाहून दूरवर न्यायचे असेल (रिलोकेशन) तर केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. तर ‘शेड्युल २’मधील प्राण्यासाठी हीच परवानगी राज्य सरकार देते. त्यामुळे सद्य:स्थितीत बिबट्या शेड्युल २ मध्ये आणण्याची चर्चा सुरू आहे. जुन्नर, शिरूर, आंबेगाव, खेड या तालुक्यांतून बिबटे पकडून ते गुजरातमध्ये ‘वनतारा’ला पाठवणार असल्याची चर्चा मोठी असली, तरी तो उपाय नाही. वनतारा हे एक रेस्क्यु केंद्र आहे. अनाथ, जखमी, वृद्ध बिबट्या तिथे हलवता येईल, परंतु महाराष्ट्रातून शेकडो किंवा हजार बिबटे पकडून तिथे हलवणे प्रत्यक्षात शक्य नाही.यात शास्त्रीय अडचणीही आहेत. बिबट्या नेहमी एका ठिकाणाहून दुसरीकडे फिरत असतो. पिंपरखेडचा बिबट्या शिरूरला जाणे, शिरूरचा पिंपरखेडला येणे, हे घडत राहते. त्यामुळे ज्या बिबट्याने माणसावर हल्ला केला तोच बिबट्या पकडला गेला, हे कसे समजणार? त्यासाठी माणसाच्या जखमेचा ‘स्वॅब’ घेऊन त्याची डीएनए चाचणी केली जाते..दीर्घकालीन, पण प्रभावी उपायमानवी वस्तीजवळील उकीरडे व केरकचरा स्वच्छ करणे. परिणामी डुकरे, भटकी कुत्री कमी होतील. बिबट्याला मनुष्यवस्तीजवळ सहजतेने खाद्य मिळणे बंद करणे महत्त्वाचे.घरांजवळ गवत वाढू न देणे.गावांत सगळीकडे विजेचे किंवा सौर दिवे बसवणे, शेतीला दिवसाढवळ्याच विजेची उपलब्धता, शेतमजुरांना पक्की घरे देणे, पुरेशी सार्वजनिक शौचालये बांधून देणे, मुलांसाठी पाळणाघरे सुरू करणे, घरे व गोठ्यांना कुंपणे.सातत्याने जनजागृती- उदा. उजाडल्याशिवाय शेतात न जाणे, शक्यतो गटाने बाहेर पडणे, खाली बसून काम करताना खबरदारी इ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 