Premium|Marathi Cinema : चंबळच्या खोऱ्याशी संवाद...

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com या सिनेमाच्या चित्रीकरणादरम्यान अनेक माणसे, व्यक्तिमत्त्व, नमुने पाहायला मिळाले. पुढे त्यातले काही वापरलेही... हे सगळं नेपथ्य कामाला येतंय. काहीतरी मांडणी करण्यासाठी. चित्रीकरण संपवून पुन्हा मुंबईला, महाराष्ट्रात यायला निघालो त्याच चंबळच्या पुलावरून गाडी निघाली, हा पूल १८७० मध्ये पोलिसांनी बांधलेला दक्षिणोत्तर जोडणारा...चंबळ? ते खोरं...? इतक्या लांब का...? समीर पाटील नावाचा एक नवा दिग्दर्शक एक सिनेमा दिग्दर्शित करत होता आणि त्याच्या सिनेमासाठी त्याला चंबल अर्थात मराठीत चंबळ आणि त्याच्या आसपासचा परिसर त्याच्या सिनेमाची पृष्ठभूमी म्हणून योग्य वाटला आणि आपण तिकडं शूटिंग करतोय म्हटल्यावर मला पडलेले वरील प्रश्न...मराठी सिनेमा फारतर तर पुणे, सातारा, कोल्हापूर, औरंगाबाद किंवा नागपूर यापलीकडे फारसा चित्रित केला जात नाही. समीरला त्याचा सिनेमा मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या सीमांना लागून असलेल्या चंबळच्या खोऱ्यात चित्रित करायचा होता. ‘‘इतकं काय आहे समीर...?’’‘‘सर, क्राइम स्टोरी आहे. पोलिस क्राइम स्टोरी आहे. कॅनव्हास मराठीच आहे. पण लोकेशन म्हणून मला चंबळ खुणावतं आहे... ’’.Premium| Journey Behind the Film : आत्मशोधाच्या ‘पावसा’तील गप्पा....शोधलं कसं? गुगलवर चित्रं पाहिली...? काही व्हिडिओज पाहिले...म्हणजे नक्की आपण चंबळला शूटिंग करतोय.हो, तशी तयारीही सुरू केली आहे. लवकरात लवकर निघू.समीर पाटीलची माझी याआधी भेट त्यानंच लिहिलेल्या ‘ताशा’ या सिनेमाच्या निमित्तानं झाली होती. अतिशय अप्रतिम सिनेमा लिहिला होता समीरनं. किरण खांडगे मदतीला होताच सगळी तयारी करून आणि समीरच्याच गावाजवळच्या लोकेशनला पोचलो. कपड्यांची उजळणी म्हणून, सिनेमात घालायचे कपडे मला समीरनं दिलं आणि मी झालो लगेच ते पात्र, असं किरण म्हणाला. दाढी ठेवायचो तेव्हा. अस्ताव्यस्त, गरीब, गांजलेला दिसणं सोपं जात असावं मला. कारण खूप चांगले कपडे घातले की लोकांचे आणल्यासारखे वाटतात आणि अगदीच वाईट घातले की आपली माणूस म्हणून गणना होईल की नाही याची अहमहमिका. माझ्या दाढीचीही जरा गंमतच आहे. काही दिग्दर्शक मित्र सिनेमातला रोल सांगायच्या आणि फोनवर पहिलं वाक्य बोलत अगदी हॅलो म्हणायच्याही आधी. ‘दाढी आहे का...?’ मी जर नाही असं उत्तर दिलं, तर लगेच फोन कट करायचे.. म्हणजे दाढी हवी... बाकी अभिनय वगैरे पाहू नंतर... अर्थात हे कधी गमतीचे कधी गंभीरतेचे... कपडे घालून तयार झालो... तिथल्या भाषेचा सराव व्हावा म्हणून समीरनं त्याचे काही नातेवाईक आणि शेतीवर काम करणाऱ्या मंडळींना आमच्या आसपास राहायच्या सूचना दिल्या. त्यांचे शब्द, लहेजा, ढब कानी पडू लागलं. तसं संवादाचं संभाषण झालं. मुळाक्षर गळून त्याची भाषा झाली. वाकवलेले, झोके दिलेले शब्द सीन बोलू लागले. सीन होऊ लागले. दुसऱ्या दिवशी चित्रीकरण सुरू झालं. पुढचे दोनतीन दिवस उत्तम चालले. तिसऱ्या दिवशी संध्याकाळी हालचालीमध्ये ओढळेपण दिसायला लागलं. अबोला जास्त बोलू लागला.. शांतता ओरडून बेचैन करू लागली. चेहरे बोलत नव्हते पण सांगत खूप होते.. संध्याकाळी माझ्या हॉटेलच्या खोलीत खुलासा झाला.आपण थांबलो आहोत...का...? निर्मात्यानं माघार घेतलीय. सगळी खोली शांत झाली... कोलाहल ढवळू लागला... कुणाला काही सुचेना... पण मग तो स्वतःच थांबे... फक्त पंख्याचा आवाज येत होता. नंतर त्यानंही आमचा स्वर पकडला... वेदनेत सामील झाला...आपल्याला मिळून काही करता येईल का? याचाही विचार झाला. पण काही मार्ग निघू शकला नाही. दुसऱ्या दिवशी तुकड्या तुकड्यानं कोलाहल आपापल्या मार्गाला लागला... निघाला...सिनेमा थांबला...निर्मात्यानं सगळ्यांचे १५ ते २० दिवस घेतले होते. अगदी कमी मानधनावर समीरसाठी सगळे तयार झाले होते. आता पुढचे १०-१२ दिवस घरात बसून राहावं लागणार. निर्मात्याकडं याची विचारणा केली. पैशाचं काय...?तो जणू माझा काही संबंधच नाही असं वागू लागला. आमच्यातल्या काहींनी चित्रपट संघटनांकडे धाव घेण्याचं ठरवलं. त्याचं पुढे काय झालं...कोलाहलात विरून गेलं...त्यानंतरचा हा समीरचा आलेला फोन‘‘आपण चंबळला शूट करू या... ’’जसं पूर्वी मुंबई म्हटलं की दाऊद इब्राहिम-अरुण गवळी गँगवॉर तसं चंबळ म्हटलं की डाकू, घोडे, मोठमोठ्या रायफल, धोतरवाले त्यांचे म्होरके आणि ‘मेरा गाव मेरा देस’ हे नजरेसमोर यायचं. या वेळेसही थोडंसं तसंच झालं...काहींचं रिझर्व्हेशन, काहींचं नाही असा प्रवास करून एका जैन हॉस्टेलसारख्या जागी पोचलो. सगळंच वेगानं घडत होतं. त्यामुळं निर्मिती विभागाची धावपळ होती. याच्यामध्ये राहुल सुतार नावाचा अतिशय कामसू मुलगा होता. (हा ‘नाच तुझंच लगीन हाय’ या सिनेमाला होता.) त्याचं मला या सिमेमाच्या निमित्तानं कौतुकच वाटत होतं. तीन सीमांवर वसलेलं लोकेशन, अनेक नवी माणसं, नवा प्रदेश, निराळी व्यवस्था, परका प्रदेश, राहुलनं अनेक शूटिंगसाठीच्या परवानग्या कशा, काय करून मिळवल्या असतील...?त्याच्या मुत्सद्देगिरीचा परिचय पुढे अनेक वेळा आलाच... या सिनेमात अनेक कलाकार होते. तिर्था मुरबाडकर (एफटीआयआय), अविनाश, मी... आमचाच भाग फक्त चंबळमध्ये चित्रित होणार होता. बाकी गणेश यादव, किशोर कदम, प्रदीपजी वेलणकर होतेच. या काळात जमलेला गोड अनुबंध म्हणजे प्रदीपजी वेलणकर... जेव्हा अजून त्याचे सगळे झगे बाजूला ठेवून मैत्र मानणारा माणूस...चंबळच्या शूटिंग दरम्यान खाण्यापिण्याचे हाल होत होतं.. जेवणातले मसाले, पाण्यातले अंर्तभूत घटक, पोटाची व्याधी आणत होते.जसजसं चित्रीकरण पुढे जात होतं. तसतसं त्याच परिसरातल्या नवीन जागांचा परिचय होत होता...तिथलं पूर्वाश्रमीचे डाकू, त्याच्याबद्दल माहिती समजत होती. त्यांच्या कहाण्या... रॉबीन हुडच्या... अनेकांशी... आत आत आम्ही सरकत होतो. आत सरकत असताना एक गोष्ट आसपासच्या लोकांकडून पोलिसांकडून दबक्या आवाजात चर्चिली जात होती की सरकार विकास आणू पाहातंय पण ही मंडळी विकासाला अवरोध करतायच... नव्यानं कळलेलं असं होतं की पूर्वीचे जे डाकू होते त्यांनी आता सरेंडर केलं आहे... सामान्य जीवन ते जगत आहेत... त्यांनी डाकूगिरी सोडली आहे पण जीवनमानाचं, उदरनिर्वाहाचं साधन काय...?पूर्वी डाके टाकायचे, श्रीमंतांना सावकारांना लुटायचं ... एकदा रॉबीन हूड काम करायचं... आता काय?वाळू ...आता ते चंबळच्या खोऱ्यातल्या वाळूची तस्करी करतायत... कधी लपून छपून कधी उघड...ते त्या भागात रस्ते होऊ देत नाहीत. लाइट लावू देत नाहीत.. छोट्या नद्यांवर पूल बांधू देत नाहीत, मोबाइलचे टॉवर होऊ देत नाहीत.का? आपण अजिबात कुण्याचाही टप्प्यात येता कामा नये... बहुतेक विकास कामांना अडथळा आणतात... शूटिंगच्या निमित्तानं काही ठिकाणी पाहिलं तर लाइटचे खांब आले आहेत त्यावर वायर्स नाहीत... तर काही ठिकाणी ट्युब्ज फोडलेल्या आहेत.. अंधार कुरवाळणारी माणसं.आमचं मोजक्या लोकांचं युनिट, सगळा परका प्रदेश... त्यामुळं सतत भीतीचं वातावरण असे... अगदी वॉशरूमसाठी सुद्धा फार दूर जाऊ नये.. अशा सूचना होत्या...त्यात पावसानं हजेरी लावली होती.दर दोन दिवसांनी एसीपी दर्जाचा पोलीस अधिकारी शूटिंगच्या स्थळी भेट देत असत...राहुल सुतारशी ते फार चांगले बोलत... मला नवल याचं, राहुल यांच्याशी काय लेवलला बोलत असेल. त्यांच्यातलं सौहार्दचं नातं जाणवे. चिकित्सेची घोंगडी घेऊन आम्ही सतत त्यांना काहीतरी प्रश्न विचारत असू. त्यांना रागही येऊ नये आणि आपल्याला प्रदेशाच्या भवतालाची माहितीही मिळाली असं वाटे. एकदा बोलताना तुमचे पोलीस आमचे पोलीस असा विषय निघाला... ते म्हणाले, ‘‘जो आपके महाराष्ट्र मे पुलिस डंडा लेके घुमती है ना, अगर हमारा पुलिसकर्मी डंडा लेके घुमने लगे ना, कब का मर जाएगा... यहाँ लगभग सबके पास मशीनगन होती है. मी त्यांचा सिक्युरिटी गार्ड, सहकाऱ्याकडे पाहिलं त्याच्या खांद्याला गन लटकलेली होती. कहींसे गोली आएगी पता नही चलता... बस बगलवाला आदमी लुडक जाता है...’’‘‘बात ये ही तो है ना... तीन राज्यों की सीमाए है... क्राइम यहाँ करते है और बगलवाले स्टेटमें भाग जाते है... कैसे पकडे? सब ज्युरिडिक्शन का मामला बन जाता है... और ये सब क्रिमिनल हमसेभी ज्यादा हथीयारोंसे तय्यार होते है... कभी कभी जान की कीमत चुकानी पडती है...बोले तो आप सेफ हॅन्ड मे है’’ असंही ते म्हणाल्याचं आठवतंय...त्यांना आमची काळजी होती हे त्यांच्या बोलण्यातून सतत जाणवत होतं.शूटिंगच्या स्थळी आम्हाला न्यायला आणायला एक जीप होती... त्यावरचा ड्रायव्हर अगदीच पंधरासोळा वर्षांचा असेल... तोंडात सतत काहीतरी तंबाखूजन्य आणि जोडीला तशीच उथळ गाणी कधी कधी तीच... तीच तीच गाणी तो पुन्हा पुन्हा लावून ऐके किंवा एकच गाणं तो लूप मध्ये ऐकत असे... सीट बेल्ट वाहतुकीचे नियम वगैरे त्याच्या गावीही नसे... त्याचं ते निरंकुश चालवणं पाहून मी (आम्ही) त्याला विचारलं,‘‘ डर नहीं लगता क्या पुलिस से...?’’ तर तो तोंडातली रंगीत लाळ पडू नये याची काळजी घेत म्हणाला कसंबसं.. आम्ही ते नंतर सवयीनं समजून घेतलं... ‘‘उनसे क्या डरना.. हम नही डरते उनसे.. हमारा मालिक पैसा फेकता है...’’मग हा प्रश्न त्याला त्याच्या शौर्याचा एरिया वाटला म्हणून तो हिरिरीनं बोलू लागला...‘‘ एक बार एक एसएमओ थी महिला, हमारी गाडी रोकी... रौब झाडने लगी... हमने एक देखा ना दो चढा दी गाडी उसपे... ’’‘‘ फिर क्या हुआ...’’ आम्ही...‘‘क्या होता है... देखो हम कैसे आराम से घुम रहे है आजभी... ’’तीन राज्यांच्या सीमेवर पोलिसांचे कपडे घातलेले आम्ही... त्यावर शूटिंगच्या रक्ताचे डाग, भीती दाटून यायची की कुणी चुकून चाप ओढला तर... तसं आम्ही त्या ड्रायव्हरला बोलूनही दाखवलं. त्यावर तो म्हणाला...‘‘ क्या...कोई मसला नही... ये लोकल गाडी है... इसको सब पैचानते है... और कुछ मॅटर भी हो गया तो अपने पास है ना वेपन...’’ म्हणून त्यानं त्याच्या कंबरेला हात लावला... तेव्हा मनात प्रश्न अवतरला...आपल्याकडे एकांकिका स्पर्धा आहेत. राज्य नाट्य स्पर्धा आहेत.. प्रत्येक जिल्ह्यात नाट्यगृह आहेत... आणखी होतायत... दरएका घराच्या आड कुणीतरी तबला वाजवतं... कुणी भरतनाट्यम करतं.. कुणी हार्मोनिअम वाजवतं.. कुणी कथक करत.. कुणी गाण्याचा रियाज करतंय...हा सगळा सांस्कृतिक परिचय. आपलं सांस्कृतिक आरोग्य समृद्ध करतं. अजूनही होत... ---- अनेकांपर्यंत... त्या शेवटच्या माणसापर्यंत तबला, पेटी, मृदंग, पखवाज, गीत, नाटक पोचणार आहेत. सुधारकांची भूमी उगाच नाही...असा ड्रायव्हर आपल्याकडे पाहायला मिळू नये.या सिनेमाच्या चित्रीकरणादरम्यान अनेक माणसे, व्यक्तिमत्त्व, नमुने पाहायला मिळाले. पुढे त्यातले काही वापरलेही... हे सगळं नेपथ्य कामाला येतय. काहीतरी मांडणी करण्यासाठी. चित्रीकरण संपवून पुन्हा मुंबईला, महाराष्ट्रात यायला निघालो त्याच चंबळच्या पुलावरून गाडी निघाली, हा पूल १८७० मध्ये पोलिसांनी बांधलेला दक्षिणोत्तर जोडणारा...याच पुलावरून ‘एनएसडी’ चं शिक्षण संपवून परतत असताना मी माझ्या डायरीचे तुकडे तुकडे करून या चंबळच्या पात्रात भिरकावले होते. सगळा पौगंड तुकड्या तुकड्यात चंबळच्या पात्रात हेलकावत होता. सगळा किशोर पाण्यावर तरंगत होता... काय फेकलं होतं. डायरीतलं बालपण, शाळा, कॉलेजातलं शिकलेलं - जपलेलं...का बरं फेकलं असेल मी?त्या चंबळच्या वाळूभरल्या पात्रात मी माझं शिकावू जगणं शोधत होतो.... वाळू हलत होती... वाटायचं आपल्या शिकावू जगण्याचा एखादा तुकडा वाळूखाली दिसेल...एकतरी बारीकसा सापडला तर त्याला आताच्या जगण्याशी तोलून बघता येईल...स्वतःचा ताळेबंद मांडता येईल....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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