भारतीय क्रिकेटपटूंचा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’

पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताचा संताप क्रिकेट मैदानावरही दिसला. सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन टाळत स्पष्ट संदेश दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
शैलेश नागवेकर-shailesh.nagvekar@esakal.com

पहलगाममध्ये २२ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या जखमा आणि वेदना कोणीच विसरू शकत नाही. त्या भरूनही येऊ शकत नाही. पहलगाममध्ये निष्पाप २६ पर्यटकांना पाकिस्तानी दहशदवाद्यांकडून मारण्यात आले. त्यानंतर प्रत्येक भारतीयाच्या संतापाचा पारा चढलेलाच आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने पाकिस्तानला भारताची ताकद दाखवण्यात आली, तरीही संतापाचे निखारे पेटतच आहेत.

