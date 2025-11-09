पुण्याच्या संस्कृतीतील मानाचे पान

प्रशांत ननावरे - nanawareprashant@gmail.comपुण्यातील मानाच्या गणपतींप्रमाणे काही मानाची खाण्याची ठिकाणेसुद्धा आहेत. या ठिकाणी जाऊन पदार्थांचा आस्वाद घेतल्याशिवाय पुण्याची खाद्यसंस्कृती आणि आदरातिथ्याची ओळख अपूर्ण आहे. ‘आमची कुठेही शाखा नाही’ ही पुणेरी पाटी पुसून टाकत खास कोकणी किंवा पेशवाई पद्धतीचे पारंपरिक मराठी खाद्यपदार्थ सर्वदूर पोहोचवण्याची त्यांची बांधिलकी कौतुकास्पद म्हणावी लागेल. नऊ दशकांची वाटचाल आणि चार पिढ्यांची चिकाटी ही ‘पूना गेस्ट हाऊस’ची फार जुजबी ओळख म्हणता येईल. कारण इथे मिळणाऱ्या साध्या व पंचपक्वान्नाच्या थाळीसोबतच खवय्यांच्या जिभेचे चोचले पुरवणारे कॉम्बो आणि पोटाची भूक व खिशातील दमडीनुसार मन तृप्त होईल असं बिनधास्तपणे खाण्याची सोय असल्याने ताटावरून उठणारी प्रत्येक व्यक्ती ‘अन्नदाता सुखी भव!’ हाच आशीर्वाद देत जागेचा निरोप घेते. ‘पूना गेस्ट हाऊस’मध्ये जेवताना आजूबाजूच्या भिंतींवर नजर फिरवल्यास किंवा हॉटेल मालकांशी संवादाचा योग आल्यास हे केवळ हॉटेल नसून ही वास्तू पुण्यातीलच नव्हे तर भारतातील एक महत्त्वाचे सांस्कृतिक केंद्र असल्याची आणि अचंबित करणारी आठवणी, किस्स्यांची मालिका उलगडत जाते. फास्टफूडच्या जमान्यात उसन्या इंटिरियरच्या तुलनेत अशी अस्सल आणि जिवंत वास्तू सापडणे दुर्मिळ, म्हणून फक्त जेवणासाठी नव्हे तर पिढीजात व्यवसाय कसा टिकवावा आणि वृद्धिंगत करावा याचा याची देही, याची डोळा अनुभव घेण्यासाठी या जागेला भेट देणं अत्यावश्यक ठरतं..चित्रपट निर्मितीच्या वेडाने झपाटलेले नानासाहेब सरपोतदार आपले बंधू यशवंत सरपोतदार यांच्यासोबत १९२०च्या सुमारास कोकणातील रत्नागिरीच्या शेजारील सरपोतदारांच्या नांदिवली या गावातून पुण्यात आले. पुढे अधिक चांगल्या संधीच्या शोधात त्यांनी मुंबई गाठली, मात्र मुंबईपेक्षा पुणे शहरच आपल्याला अधिक मानवेल याची जाणीव झाल्याने ते माघारी परतले. आपल्या ‘आर्यन फिल्म कंपनी’चा स्टुडिओ त्यांनी पुण्यातील पेशवे पार्कशेजारी थाटला. त्याकाळी चित्रपट निर्मितीकडे व्यवसायापेक्षा छंद म्हणून पाहिले जाई. चित्रपट निर्मितीतून फायद्यापेक्षा नुकसान होण्याचीच शक्यता जास्त असल्याने कुटुंबाच्या उपजिविकेचं साधन म्हणून नानासाहेबांनी १९३५ मध्ये पुण्यातील लक्ष्मी रोडवर अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी ‘पूना रिफ्रेशमेंट हाऊस’ या नावाने रेस्टॉरंट सुरू केले. कोल्हापुरात आत्याची खाणावळ असल्याने या व्यवसायातील फायदा-नुकसानीची त्यांना चांगली कल्पना होती. या पार्श्वभूमीवर त्याजागी नवीन प्रयोग करत बाजीराव चिवडा, मस्तानी मिसळ, डिंकाचे लाडू, सरबतं, शंकरपाळ्या, बटाटा आणि साधा चिवडा यांसारखे पदार्थ विकायला सुरुवात केली.पुढील वर्षी म्हणजे १९३६ मध्ये ‘पूना गेस्ट हाऊस’ या पथिकाश्रमाची स्थापना करण्यात आल्यानंतर तेथे राहणाऱ्या लोकांसाठी डायनिंग विभाग सुरू करण्यात आला. तिथे बसायला सतरंजी घालून पत्रावळ्यांवर पंगत मांडली जायची. वरण, भात, भाजी, चपाती, पापड, लोणचं असं मराठी धाटणीचं साधं जेवण असायचं. रविवारी मात्र मेजवानी असायची त्यावेळी पुरणपोळी, श्रीखंड, गुलाबजाम, खीर अशी श्रीमंत मिष्ठान्न दिली जायची. त्यामुळे अल्पावधीतच लोकं इथल्या पदार्थांचे आणि आदरातिथ्याचे चाहते झाले. मात्र नानासाहेबांना ही लोकप्रियता फार काळ अनुभवता आली नाही. वयाच्या अवघ्या चाळीसाव्या वर्षी त्यांनी जगाचा निरोप घेतला. विशेष म्हणजे वयाच्या इतक्या कमी कालावधीत त्यांनी तब्बल एकोणपन्नास मूकपटांची निर्मितीसुद्धा केली होती. त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवत पुढील तीन पिढ्यांनी ‘पूना गेस्ट हाऊस’च्या खाद्य आणि कलेच्या संगमाची परंपरा जपली आहे..Pune Crime: पुण्यातील रस्त्यांवर गुंडगिरीचा माज; किरकोळ कारणांवरून हाणामारी, कोयत्याने वार करण्याचे प्रकार वाढले.‘पूना गेस्ट हाऊस’च्या मेन्यूची सुरुवात स्पेशल थाळी, ग्रामीण थाळी आणि साधी थाळी यांपासून होते; पण खरी गंमत पुढे आहे. प्रत्येक थाळीत मिळणाऱ्या पदार्थांची यादी कंसात दिलेली आहे. त्याची सुरुवात कोशिंबीर, पापड, खर्डासारख्या पदार्थांपासून होते आणि शेवटी भाजी, वरण, भात, चपातीचा उल्लेख आढळतो. हे सांगण्याचं कारण असं की, ताटातील प्रत्येक पदार्थांला इथे सारखंच महत्त्व आहे. ताटात पदार्थ वाढून झाल्यावर हे अधिक प्रकर्षाने जाणवतं. कुठेही न मिळणारी ‘ग्रामीण थाळी’ हे इथलं खास आकर्षण. खर्डा, पिठलं, पालेभाजी, उसळ, मसाले भात, भाकरी, कोशिंबीर, पापड, साधा भात-वरण अशा अस्सल गावरान आणि पौष्टिक जेवणाचा आस्वाद त्यात घेता येतो. साधारणपणे थाळी म्हटलं की ठरलेले पदार्थ असतात. आम्ही वाढू ते निमूटपणे खायचं असा खाक्या असतो. इथे मात्र लोकांच्या आवडीप्रमाणे ताट सजवलं जातं. म्हणूनच की काय थाळीमध्येही चपाती, भाकरी आणि पुऱ्यांसोबत थालीपीठसुद्धा दिसतं किंवा एकापेक्षा अधिक गोड पदार्थ हसतमुखाने दिले जातात.‘कॉम्बोज’ हा थाळी प्रकारच्या रेस्टॉरंटमध्ये न आढळणारा प्रकार येथे सापडतो. मसाले भात आणि आळू भाजी, थालीपीठ आणि दही वडा, मिसळ पाव आणि कोथिंबीर वडी, श्रीखंड पुरी आणि बटाटा भाजी, पुरणपोळी, बटाटा भाजी, कटाची आमटी, कुरडई, वरण भात आणि तूप, लिंबू यावर खवय्यांच्या अक्षरश: उड्या पडतात. महाराष्ट्रातील कोकण, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश अशा सर्व प्रदेशातील पदार्थ ‘पूना गेस्ट हाऊस’मध्ये नियमितपणे मिळतात. महाराष्ट्रीयन पदार्थांना प्रतिष्ठा प्राप्त करून देणे हा त्यामागचा उद्देश. नाष्ट्याच्या पदार्थांमध्ये थालीपीठ, मस्तानी मिसळ, दडपे पोहे, कोथिंबीर वडी, कांदा भजी, दही वडा, आळू वडी, गोड पदार्थांमध्ये श्रीखंड, पुरणपोळी, खरवस, बासुंदी, उकडीचे मोदक आणि प्येयांमध्येही ताक, करवंद सरबत, कोकम सरबत असे पारंपरिक पदार्थच मिळतात..अनेक नव्या गोष्टींची सुरुवात आणि संकल्पनांचा मान ‘पूना गेस्ट हाऊस’कडे जातो. इथे फार पूर्वीपासून कांद्याची वेडीवाकडी भजी मिळतात. ती पाहून आचार्य अत्रेंनी त्याचे ‘खेकडा भजी’ असे नामकरण केले ते याच वास्तूमध्ये. भारत-चीन युद्धाच्या वेळी धान्याचा तुटवडा होऊन रेशनिंगला सुरुवात झाली. त्यावेळी नानासाहेबांचे पुत्र चारूदत्त यांनी ‘राईस प्लेट’ची सुरुवात केली. पुढे नावीन्याचा ध्यास त्यांचा मुलगा किशोर सरपोतदार यांनीही घेतला. १९८०च्या दरम्यान हॉटेलमध्ये न मिळणारे पिठलं-भाकरी, भरलं वांग-भाकरी, मटार उसळ-पाव, दडपे पोहे यांसारखे पदार्थ मेन्यूमध्ये दाखल केले. आजही मराठी रेस्टॉरंटमध्येही मसाले भात दररोज क्वचितच मिळतो, मात्र पूना गेस्ट हाऊसमध्ये गेली चार दशके दररोज मसाले भात मिळतो. उपवासाची थाळी देण्याची सुरुवातही इथून झालेली. किशोर सरपोतदार यांनी १९८९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय आणि आंतरभारतीय पदार्थांचं भारतातलं पहिलं फूड फेस्टिव्हल फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या प्रांगणात केलं. आता सरपोतदारांची चौथी पिढीदेखील याच व्यवसायात उतरली असून, किशोर यांचा मुलगा सनत यांनी आयटी कंपन्या, झपुर्झा, पॅव्हेलियन मॉल याठिकाणी ‘पूना गेस्ट हाऊस’ची आऊटलेट्स सुरू केली आहेत. शिवाय आळू भाजी, मटार उसळ, मसाले भात आणि मिसळ हे पदार्थ रेडी-टू-इट या प्रकारात आणले आहेत. त्यामुळे मराठी पदार्थांची आणि ‘पूना गेस्ट हाऊस’ची खासियत असलेल्या पदार्थांची चव जगाच्या कानाकोपऱ्यातील खाद्यप्रेमींना चाखता येणार आहे. ‘पूना गेस्ट हाऊस’च्या रुंदावणाऱ्या कक्षा लक्षात घेता सरपोतदारांच्या तिसऱ्या पिढीतील किशोर यांच्या पत्नी साधना, भाऊ अभय व वहिनी शर्मिला सरपोतदार आणि सनत यांची पत्नी आदिती या विस्तारात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत.हातवळीचे उकडीचे मोदक ही मराठी खाद्यसंस्कृतीची आगळीवेगळी ओळख आहे. म्हणूनच सरपोतदारांनी त्याला वलय प्राप्त करून देण्याचे ठरवले. आजघडीला ‘पूना गेस्ट हाऊस’मध्ये दररोज उकडीचे मोदक मिळतात. त्यावर न मागताच हवी तितकी तुपाची धार सोडली जाते. शिवाय हातवळणीच्या मोदकांचा कारखाना त्यांनी उभारला आहे. तिथे दररोज हजारोंच्या संख्येने मोदक तयार होतात आणि संपूर्ण पुणे शहरात वितरित केले जातात. उन्हाळ्याच्या दिवसात मिळणारा आंबा मोदक हा आणखीन एक नावीन्यापूर्ण पदार्थ. या कारखान्यात फ्रोझन मोकदाचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले असून, पुण्याबाहेर लाखांहून अधिक मोदक पाठविले जातात..हॉटेल व्यवसाय म्हणजे केवळ खाद्यपदार्थ नव्हे, तर त्याचा तुम्ही सर्वांगीण पद्धतीने विचार आणि अंमलबजावणी करण्याची अनोखी दूरदृष्टी नानासाहेब सरपोतदारांकडे होती. याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे नानासाहेबांनी मुंबईच्या मामा काणे यांच्या साथीने ‘आहारमाला’ या नावाने मासिक सुरू केले होते. ज्यामध्ये आहारविषयी मजकूर, लेख, बातम्या असत. दोन वर्षे यशस्वीरीत्या तो प्रकाशित केल्यानंतर नानासाहेबांच्या निधनामुळे तो बंद पडला. या वास्तूला यशवंतराव चव्हाण, आचार्य अत्रे, काकासाहेब गाडगीळ, ग. दि. माडगूळकर, पु. ल. देशपांडे, पृथ्वीराज कपूर, चंद्रकांत, सूर्यकांत सुलोचनाबाई, लता मंगेशकर, प्रभाकर पणशीकर या आणि अशा असंख्य दिग्गजांचा सहवास लाभलेला आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर संसद भवनामध्ये कॅन्टीन नव्हते, त्यावेळी यशवंतराव चव्हाण, आचार्य अत्रे, काकासाहेब गाडगीळ, ग. दि. माडगूळकर यांच्या सांगण्यावरून वंडेपंत सरपोतदार यांनी ‘पूना गेस्ट हाऊस’तर्फे तिथे खानपानाची सुविधा द्यायला सुरुवात केली. एवढंच नव्हे तर दिल्लीच्या करोल बागमध्ये ‘पूना गेस्ट हाऊस’ची शाखा सुरू करून तब्बल ५५ वर्षे मराठीची पताका दिल्लीत फडकवत ठेवली.‘घरट्यात आपल्या पिल्लांना खाऊ भरवणारी चिमणी’ हे पूना गेस्ट हाऊसचे बोधचिन्ह साक्षात ग. दि. माडगूळकर यांच्या संकल्पनेतून आणि श्रेष्ठ चित्रकार दिनानाथ दलाल यांच्या कुंचल्यातून साकारलेले आहे. व्यवसायापेक्षा खाद्य आणि इतर कला जोपासण्याची सरपोतदार कुटुंबीयांची वृत्ती आणि आदरातिथ्य अनुभवण्यासाठी 'पूना गेस्ट हाऊस'ला भेट देणे अगत्याचे ठरते.. 