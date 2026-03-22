Sunrisers Hyderabad IPL controversy : सनरायझर्सच्या पाकिस्तानी खेळाडूच्या निवडीमुळे आयपीएलमध्ये संतापाची लाट

शैलेश नागवेकर - shailesh.nagvekar@esakal.comहंड्रेड ही इंग्लंडमधील लीग असल्यामुळे भारताचा थेट संबंध नाही. त्यामुळे पाकिस्तानी खेळाडू तेथे लिलावासाठी उपलब्ध असतात. सनरायझर्स लीड्स नावाने फ्रँचायझी असलेल्या संघाने पाकिस्तानच्या अबरार अहमदची त्यांच्या संघात बोली लावून निवड केली आणि एकच संतापाची लाट उसळली. सनरायझर्सच्या या उपद्व्यापाचा 'आयपीएल'मधील त्यांच्या संघावरही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. व्यवसायिकस्पर्धांमध्ये कोट्यवधी रुपये किंवा डॉलर खर्च करताना आपला संघ जिंकावा, असे प्रत्येक संघ मालकांना वाटणे व्यवहाराच्या दृष्टीने गैर नसेलही; परंतु विजयाची किंमत कशाशी लावली आहे, हेसुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे असते. कोणताही खेळ, प्रामुख्याने क्रिकेट आता केवळ खेळापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. राष्ट्रप्रेम, राष्ट्राभिमान प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जोडला जातोच. पाकिस्तानी संघ किंवा पाकिस्तानी खेळाडू समोर येतो तेव्हा राष्ट्रप्रेम अधिक तीव्र होत असते, हे वेळोवेळी दिसून आलेले आहे; पण सर्वच जण असा विचार करतात? अनावधानाने किंवा विचारपूर्वक काही घटना घडतात आणि त्याचे उमटलेले पडसाद भुवया उंचावणाऱ्या असतात.. .आयपीएलच्या यशानंतर भारतीय फ्रँचायझींना परदेशात होत असलेल्या विविध लीगसाठी क्षितिजे खुली झाली. कारण पैसा, लोकप्रियता आणि उत्तम अनुभव भारतीय फ्रँचायझींकडे आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील टी-२० लीगमध्ये सर्व संघांचे मालक भारतीय फ्रँचायझी आहेत. हेच अबुधाबीतील लीगबाबतही तसेच इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या हंड्रेंड या लीगमध्येही काही भारतीय फ्रँचायझींची गुंतवणूक आहे. आयपीएलनंतर, दक्षिण आफ्रिका लीग, अबुधाबीतील लीगमध्ये पाकिस्तानी खेळाडूंना एन्ट्री नाहीच. हंड्रेड ही इंग्लंडमधील लीग असल्यामुळे भारताचा थेट संबंध नाही. त्यामुळे पाकिस्तानी खेळाडू तेथे लिलावासाठी उपलब्ध असतात. सनराझर्स लीड्स नावाने फ्रँचायझी असलेल्या संघाने पाकिस्तानच्या अबरार अहमदची त्यांच्या संघात बोली लावून निवड केली आणि एकच संतापाची लाट उसळली. यात सुनील गावसकर यांनी उघडपणे राग व्यक्त केला. एरवी आजी असो वा माजी खेळाडू अशी थेट आणि स्पष्ट भूमिका घेताना दिसत नाही. आपल्या संघात एक लाख ९० हजार पौंड किंमत देऊन अबरारला संघात घेणे म्हणजे त्याला देण्यात आलेल्या पैशातून आपल्याच लोकांची हत्या करण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे निधी देण्यासारखे आहे, असे रोखठोक विधान गावसकर यांनी केले. त्यामुळे त्यांच्याविषयीचा आदर अनेकांच्या मनात कितीतरी पटीने वाढला.पहिल्या आयपीएलमध्ये अनेक पाकिस्तानी खेळाडू खेळले होते; परंतु मुंबईवरील हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंना आयपीएलचे दरवाजे बंद करण्यात आले; परंतु आता हंड्रेड या लीगमध्ये सनरायझर्सच्या गेम प्लानमुळे आणि आपला संघ सर्वोत्तम करण्याच्या विचारामुळे पाकिस्तानचा अबरार त्यांच्या संघात आला आहे. लीग परदेशातील का असो; पण भारतीय संघमालक असलेल्या संघातून पाक खेळाडू खेळणार ही कृती घडणार आहे. टी-२० स्पर्धा सुरू होण्याच्या अगोदर बांगलादेशी मुस्तफिझूर रेहमान याला आयपीएलमधील संघातून बाहेर काढण्यासाठी कोलकाता संघाला सूचना देण्यात आली होती. त्याचे प्रमुख कारण त्या वेळी बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर होत असलेले हल्ले आणि हत्या हे होते. त्यानंतर बांगलादेशने टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत भारतातील सामने खेळण्यास दिलेला नकार, मग त्यांनाही दाखवण्यात आलेला बाहेरचा रस्ता. त्यामुळे संबंध नसतानाही पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाने वर्ल्डकपमधील भारताविरुद्धची लढत न खेळण्याबाबत केलेला ड्रामा... हा सर्व इतिहास ताजा असताना त्याच पाकिस्तानच्या खेळाडूला आपल्या संघात घेतले तर मोठ्या विरोधाचा सामना करावा लागणार हे समोर दिसत असतानाही सनरायझर्स संघाच्या मालकांनी हे धाडस अजाणतेपणी केले की जाणीवपूर्वक केले, या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही..राहता राहिला प्रश्न कोण आहे हा अबरार अहमद याचा? हा तोच आहे ज्याने भारतीय खेळाडूला बाद केल्यानंतर मान हलवून परत जा... अशी कृती करणारा फिरकी गोलंदाज. त्या प्रकारानंतर तो जेव्हा जेव्हा भारतीय फलंदाजांच्या समोर आला तेव्हा तेव्हा त्याचे चेंडू भारतीय फलंदाजांनी सीमापार सातत्याने पाठवले. लेखात सुरुवातीला उल्लेख केल्याप्रमाणे प्रत्येक संघ मालक सर्वोत्तम खेळाडू आपल्या संघात घेण्यासाठी प्रयत्न करत असतो; पण अबरार हा काही सर्वोत्तम गोलंदाज नाही. सर्वोत्तम मॅचविनर हे जसप्रीत बुमरासारखे गोलंदाज असतात. हा एवढा मोठा मॅचविनर असता तर पाकिस्तानचा संघ टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत किमान उपांत्य फेरीपर्यंत पोहोचला असता. या वर्ल्डकप स्पर्धेत विकेट मिळवण्याच्या क्रमवारीत तो ३९व्या स्थानावर आहे. चार सामन्यांतून त्याला केवळ सहाच विकेट मिळवता आल्या. हंड्रेड या लीगसाठी लिलावाकरिता उपलब्ध असलेल्या फिरकी गोलंदाजांमध्ये इतर देशांचा दुसरा कोणता गोलंदाज नव्हता का, हा प्रश्नसुद्धा उपस्थित होतो..या हंड्रेड नावाच्या लीगमध्ये रिलायन्स, आरपीएसजी, जीएमआर ग्रुप, संजय गोयल या भारतीयांची विविध संघात मोठी गुंतवणूक आहे. तसेच चार पाकिस्तानी खेळाडूंनी लिलावात आपली नावे दाखल केली होती; परंतु त्यापैकी सनरायझर्सचा अपवादवगळता कोणत्याही भारतीय संघ मालकांनी बोली लावली नाही. सनरायझर्स यांनी आयपीएल तोंडावर आलेली असताना ही जोखीम घेतलीय. ही घटना घडल्यानंतर हैदराबादच्या स्टेडियमबाहेर काहींनी निषेध नोंदवला. यंदाची आयपीएल आता काही दिवसांवर आलीय. मुळात आयपीएलचा प्रेक्षक वर्ग वेगळा असतो. मुंबई इंडियन्सच्या कर्णधारपदावरून रोहित शर्माला दूर करण्यात येऊन हार्दिक पंड्याची नियुक्ती करण्यात आली होती, त्या पूर्ण मोसमात हार्दिकची सातत्याने हुर्यो उडवली जात होती. यंदाच्या आयपीएलमध्ये हैदराबाद संघाला विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो; मात्र त्याच वेळी टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेचा अंतिम सामना गाजवणारे अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशन हे आयपीएलमध्ये हैदराबाद संघाचे हुकमी खेळाडू असणार आहेत. त्यांचा मोठा फॅनफॉलोअर आहे. अशा परिस्थितीत यंदा हैदराबाद संघाला किती सपोर्ट आणि विरोध आहे, याचीही तुलना होऊ शकेल. त्या घटनेचे पडसाद येथे उमटण्याची दाट शक्यता आहे. प्रेक्षकांमध्ये फलकबाजी तर नक्कीच होईल.. 