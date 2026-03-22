Premium|Indian Cricket History : क्रिकेटच्या जगात भारताची वाढती ताकद; इंग्लंडच्या खेळाडूंची भारतात येण्यासाठी उत्सुकता

एकेकाळी भारताच्या दौऱ्यावर यायला काचकूच करणारे इंग्लंडचे आजी-माजी खेळाडू आता रांग लावून भारतात यायला एका पायावर तयार झालेले दिसतात. चार दशकांतील प्रवासात बरेच काही डोळ्यांसमोर उभे ठाकले... अशाच बदलेल्या चित्रातील काही मोजक्या गोष्टी मांडायचा हा प्रयत्न...मी १९८३ मध्ये कॉलेजमध्ये शिकत असताना महाराष्ट्राच्या तरुण खेळाडूंच्या संघाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव मिळावा म्हणून मिलिंद गुंजाळच्या नेतृत्वाखाली सामने खेळायला इंग्लंडला पाठवले गेले होते. त्या काळात मला माझा जवळचा मित्र प्रसाद प्रधानचा हेवा वाटायचा. कारण होते ते म्हणजे त्याचा सख्खा मामा मधू गुप्ते त्यावेळीच इंग्लंडला स्थायिक झाला होता. घरातील इतके जवळचे कोणीतरी इंग्लंडमध्ये असणे किती भाग्याचे लक्षण आहे, असे मला वाटायचे. तो काळ असा होता की कोणी परदेशात आहे किंवा शिकायला परदेशात गेले आहे, हे जास्त करून हिंदी सिनेमातच ऐकायला मिळायचे. हिंदी सिनेमातील हीरो असला तर तो 'अमेरिका'हून शिकून आलेला असायचा आणि हिरॉइन असली तर ती 'लंडन'हून परत येत असायची. कित्येक लोकांना हे ऐकून ऐकून 'लंडन' हा देश वाटायचा. लंडन इंग्लंडमधील एक शहर आहे, याचीसुद्धा पूर्ण कल्पना बऱ्याच लोकांना नसायची..त्या वेळचे महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे सर्वेसर्वा ज्ञानेश्वर आगाशे यांनी पुढाकार घेऊन तरुण खेळाडूंचा संघ इंग्लंडला पाठवला होता. दौऱ्यावर जाण्याअगोदर आम्हाला बऱ्याच सूचना दिल्या गेल्या होत्या. कसे वागायचे, शिस्त कशी पाळायची, रहदारीचे नियम कसे तंतोतंत पाळायचे याच्या सूचना वारंवार देण्यात आल्या होत्या. माझ्या चुलत आत्याचे यजमान गोगटे काका यांनी मला जास्त चांगली सूचना दिली होती. मला भेटायला बोलवताना त्यांनी ट्रान्झिस्टर बरोबर घेऊन यायला सांगितले होते. भेटीदरम्यान मला त्यांनी समोर बसवून बीबीसी रेडिओचे स्टेशन कसे सेट करायचे शिकवले होते. इंग्लंडला जाण्याअगोदर एक महिना रोज इंग्रजीतील बातम्या ऐकायची सवय लाव, असा आग्रह धरला होता. त्या प्रकारे बोललेले ऐकायला कठीण जाते. त्याची सवय झाली तरच काय म्हणणे आहे हे कळते आणि मग संभाषण करणे शक्य होते, हे त्यांचे रास्त सांगणे होते. त्या एका योग्य सल्ल्याचा मला खूप फायदा झाला होता. इंग्लंडला गेल्यावर वावरताना आणि चारचौघात बोलताना जरा धास्ती वाटायची. इंग्रजांनी आपल्यावर राज्य केल्याचा विचार मनाच्या एका कोपऱ्यातून मधूनच उगाच डोकवायचा. मला स्पष्ट आठवते की, त्या काळात स्थानिक लोक आमच्याकडे दुर्लक्ष करायचे. बऱ्याचवेळा अगदी तुच्छतेने वागवायचे. साधा पत्ता विचारला तरी खांदे उडवून न बोलताना निघून जायचे. त्यामानाने चांगले वागायचे ते इंग्लंडमध्ये स्थायिक झालेले वेस्ट इंडियन लोक. त्या दौऱ्यात मला लॉर्ड्स मैदानावर गॉर्डन ग्रीनीजने इंग्लंडला कसोटी सामन्यात द्विशतक करताना धोपटून काढलेले बघायला मिळाले होते आणि व्हिव्हियन रिचर्ड्स यांनी मँचेस्टरच्या ओल्ड ट्रॅफर्ड मैदानावर एकदिवसीय सामन्यात इंग्लंडच्या गोलंदाजांना चोपून काढताना रचलेली १८९ धावांची खेळी अनुभवता आली होती. का कोणास ठाऊक; पण त्या दोन सामन्यांत इंग्लंड संघाचा झालेला पाडाव बघताना मनात उकळ्या फुटल्या होत्या. तो काळ असा होता की त्यावेळचे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष एनकेपी साळवेंना १९८३ मध्ये विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्याची दोन तिकिटे देताना स्थानिक संयोजकांनी त्रास दिला होता. साळवेंनी तो अपमान मनात साठवून ठेवताना सर्व जोर लावून १९८७ची विश्वचषक स्पर्धा पहिल्यांदा इंग्लंडबाहेर भरवून ती यशस्वी करून दाखवली होती. क्रिकेट संयोजनाला खरी कलाटणी १९९७ मध्ये मिळाली, जेव्हा जगमोहन दालमिया आयसीसीचे अध्यक्ष झाले. आयसीसी अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारायला ते गेले असताना खरे तर त्यावेळचे अधिकारी डेव्हिड रिचर्ड्स यांनी दालमियांचे स्वागत करायला विमानतळावर हजर राहणे अपेक्षित होते. झाले उलटे, त्यांनी लॉर्ड्स मैदानावरील कार्यालयात गेलेल्या दालमियांना भेटायला थोडे तंगवले आणि मग काही काळानंतर त्यांना आत बोलावले. दालमियांनी ती गोष्ट हलक्यात घेतली नाही. एक तर क्रिकेटच्या पालक संस्थेचे कार्यालय एका क्लबच्या आवारातील छोट्या खोलीत, तेसुद्धा भाडेकरू म्हणून, ही गोष्टच दालमियांना मान्य नव्हती. माज कसला होता त्यांना समजले नाही; कारण आयसीसीच्या खात्यात फक्त १६ हजार पाउंडांचा निधी जमा होता. दालमियांनी तडकाफडकी निर्णय घेताना आयसीसीचे कार्यालय हलवून दुबईला नेण्याचा निर्णय घेतला. थोडक्यात सांगायचे तर दालमियांनी पदभार स्वीकारताना २५ हजार अमेरिकन डॉलर्स जमा होते आणि सोडताना जवळपास १६ दशलक्ष डॉलर्सची रक्कम जमा झालेली होती. डोळ्यांसमोर हे बदललेले चित्र आपल्या सगळ्यांना माहीत असेल. गेल्या चाळीस वर्षांत असंख्य वेळा दौरा करत असताना इंग्लंड म्हणा किंवा संपूर्ण युरोपमधील परिस्थिती झपाट्याने बदललेली बघायला मिळाली. अगोदर फक्त आणि फक्त सधन कुटुंबातील मुले-मुली इंग्लंडला किंवा इतर युरोपियन देशात शिकायला जाऊ शकायचे. नुसत्या आयटी क्षेत्राने त्यात बदल घडवला नाही, तर इंजिनिअरिंगच्या बाकी क्षेत्रांनीही त्यात क्रांती घडवली. आता अगदी गावाकडची आणि त्याचबरोबर साध्या कुटुंबातील मुले-मुली धाडस करून परदेशात शिकायला जायला लागली. कष्ट करून आपला जम बसवून बसली. अशीच एक कहाणी आठवते गणेश गाडवेची. .गणेश गाडवेचे वडील वसंतराव महाबळेश्वरच्या एसटी डेपोत काम करायचे. त्यांचे गाव केळघर जे जावळीत आहे. गणेशने कऱ्हाडच्या शासकीय कॉलेजमधून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली आणि त्याला उच्च शिक्षणासाठी इंग्लंडला जायचे होते. कर्ज काढायला गेले असताना बँकेच्या अधिकाऱ्याने, 'का बाबा वडिलांच्या पुंजीला धक्का लावायला निघाला आहेस,' अशी खोचक टिप्पणी केली. गणेशचे स्वप्न स्पष्ट होते. तो कर्ज काढून इंग्लंडला गेला आणि न्युकासल विद्यापीठातून मास्टर्स पदवी पूर्ण केली. लगेच नोकरीला लागल्यावर गणेशने मुदतीअगोदर कर्जफेड केलीच; वर आता त्याने मोठे स्वत:चे घर विकत घेतले आहे. सांगायचा मतलब असा आहे की, साध्या घरातील मुलेही आता आत्मविश्वासाने पुढे सरकून उच्च शिक्षण पूर्ण करून जगाच्या कानाकोपऱ्यात आपला जम बसवून आहेत. आता कोणी इंग्रजांनी बोलताना, वागताना किंवा ऑफिसमध्ये काम करताना उगाच माज केला, तर 