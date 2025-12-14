Premium|Vande Mataram : ‘वंदे मातरम्’; चर्चेतून काय साध्य झालं?

प्रियदर्शन - saptrang@esakal.com‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीताच्या दीडशे वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने त्यावर लोकसभेत चर्चा होण्याची गरज होती का? हा प्रश्न विचारला जात असतानाच विरोधी पक्षाचे नेते असा आरोप करत आहेत, की सरकारने पुढील वर्षी होणाऱ्या पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीचा विचार करून ‘वंदे मातरम्’वर चर्चा घडवून आणली. बंकिमचंद्र चटोपाध्याय यांच्या या ऐतिहासिक गीताचा राजकीय वापर करता येईल, अशी सरकारची अपेक्षा असावी. या गीताच्या माध्यमातून हे दाखवून देता येईल की ज्याला स्वातंत्र्यलढ्यातील वंदनीय गीत मानले गेले ते म्हणण्यात काही लोकांचा आक्षेप आहे. साहजिकच, यामागचा उद्देश या गीताला धार्मिक रूप देण्याचाही मनसुबा होता. या चर्चेच्या माध्यमातून हे सिद्ध करण्याचा मानस असावा, की मुस्लिम समुदाय हा देशभक्त नाही, त्यांचा वंदे मातरम् गाण्यास विरोध आहे.संसदेत या गीताच्या चर्चेदरम्यान जे काही सांगितले गेले, ते मात्र अधिकच चिंताजनक आहे. एका अर्थाने इतिहास आणि स्मृतीशी पुन्हा केलेला तो एक खेळ आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह दोघांनीही सांगितले, की काँग्रेसने वंदे मातरम् या गीताचे विभाजन करून देशाच्या विभाजनाची पार्श्वभूमी निर्माण केली. त्यासाठी त्यांनी असे सांगितले, की काँग्रेसने १९३७ मध्ये हे पूर्ण गीत नव्हे, तर त्याचे कापलेले - संक्षिप्त केलेले स्वरूप मंजूर केले, त्यासाठी त्यांनी जवाहरलाल नेहरू यांना जबाबदार धरले..Premium|Gwalior Gharana: ग्वाल्हेरच्या 'सरोद घर'मध्ये संगीताचा इतिहास आजही जिवंत.!.पण यातली सत्य घटना काय आहे? प्रत्यक्षात ज्या गीताला १५० वर्ष पूर्ण होत आहेत ते ‘वंदे मातरम्’ फक्त दोनच कडव्यांचे होते. १८७५ मध्ये बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी हे स्वतंत्र गीत म्हणून लिहिले. नंतर त्यांनी ‘आनंद मठ’ ही कादंबरी लिहिली तेव्हा काही ओळी वाढवून हे गीत कादंबरीत समाविष्ट केले. जर या संपूर्ण गीताचे दीडशे वर्ष साजरे करायचे असतील, तर अजून काही काळ बाकी आहे. सध्या ज्या गीताच्या १५० वर्षांचा उत्सव साजरा होतो आहे, ते फक्त दोन कडव्यांचे आहे.दुर्दैवाने, या संपूर्ण चर्चेदरम्यान ‘वंदे मातरम्’वरच प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. ज्यांनी ‘आनंद मठ’चे वाचन किंवा पुनर्वाचन केले आहे, ते म्हणतात, की ही मुस्लीमविरोधी लेखकाची काव्यरचना आहे, म्हणून त्यापासून दूर राहिले पाहिजे. पण हेही खरे आहे, की वंदे मातरम् कोणत्याही परिस्थितीत किंवा मानसिकतेत लिहिले गेले असले, तरी ते भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या भावना व्यक्त करणारे सर्वांत मोठे गीत म्हणून त्याला स्थान मिळाले. बंकिमचंद्रांच्या जीवनकाळातच गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांनी याचे संगीतबद्धीकरण केले होते आणि बंकिमबाबूंनी त्यास मान्यता आणि प्रशंसा दिली होती. कदाचित प्रथम १८९६ मध्ये काँग्रेसच्या अधिवेशनात गुरुदेवांनी ते गायले. १९०५ मध्ये बंगाल विभाजनाच्या प्रयत्नांवर झालेल्या आंदोलनातही हे गीत वारंवार गायले गेले. सरलादेवी चौधराणी यांनी ते गायले होते. पुढील काळात देशासाठी जे हुतात्मे झाले त्यांनी फाशीच्या वेळी हे गीत म्हणतच फाशीचा दोर आपल्या गळ्यात घालून घेतला. त्यामुळे या गीताचा इतिहास हा या देशांसाठी प्राणार्पण केलेल्यांचा इतिहास आहे, याचा कधीही विसर पडता कामा नये..हे स्पष्टच आहे, जेव्हा स्वतंत्र भारतासाठी राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रीय गीत निवडले जात होते, तेव्हा या गीताकडे दुर्लक्ष करणे अशक्य होते. पण समस्या त्या कडव्यापासून सुरू झाली, जे कादंबरीत समाविष्ट करण्यासाठी लिहिले गेले होते आणि ज्यात हिंदू देवी-देवतांची प्रार्थना होती. काँग्रेसविरोधी राजकारणात मुस्लीम लीगनेही याला मुद्दा बनवले. दुसरीकडे हिंदू महासभा अशा संघटनांनी वंदे मातरम् ला उन्मादी घोषणेमध्ये बदलण्याचा प्रयत्न सुरू केला. या सगळ्यांच्या मधोमध काँग्रेसने रवींद्रनाथ टागोर यांच्याकडून या गीतावर मत विचारले आणि एक समिती नेमली. ज्यात स्वतः टागोर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस आणि मौलाना आझाद होते. गुरुदेवांच्या सल्ल्यानेच ती दोन कडवी या गीतातून वगळण्यात आली.पण पंतप्रधान आणि गृहमंत्री हा सारा घटनाक्रम देशाच्या फाळणीशी जोडतात, मात्र प्रत्यक्षात हे गीत भारताला एकत्र आणणारे ठरले आहे. इतिहासातल्या या घटनेवरून एक बाब लक्षात येते ती म्हणजे धर्मांध शक्ती कशा प्रकारे काम करतात. हेही आश्चर्यकारक आहे, की ज्यांच्या कारणामुळे वंदे मातरम् वादग्रस्त झाले आहे, त्याच लोकांनी एकेकाळी देशाच्या राष्ट्रगीताचा अपमान करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या वेळी असा दावा करण्यात आला होता, की हे गीत पंचम जॉर्जच्या स्वागतासाठी लिहिले गेले. अखेर स्वतः गुरुदेव टागोर यांना स्पष्ट करावे लागले, की ते अशा प्रकारचा मूर्खपणा करूच शकत नाहीत. हे गीत कोणत्याही सम्राटाच्या स्तुतीसाठी लिहिलेले नाही..खरं तर जन-गण-मन हे राष्ट्रगीत असो किंवा ‘वंदे मातरम्’ हे राष्ट्रीय गीत असो, कुठलीतरी बाब सिद्ध करण्यासाठी किंवा कोणाच्या दडपणाखाली हे गीत गाणे किंवा न गाणे दोन्ही चुकीचे आहे. ही दोन्ही गीते ज्या स्वातंत्र्याच्या भावनेतून आली आहेत, ती भावना मनापासून उमटली पाहिजे. एकदा या गीताच्या वादासंदर्भात प्रख्यात गीतकार व राज्यसभेचे माजी सदस्य जावेद अख्तर यांनी म्हटले होते, की एखादा पंडित ‘वंदे मातरम्’ गाण्यासाठी मला सांगेल तर मी ते गाणार नाही आणि एखादा मुल्ला मला वंदे मातरम् गाऊ नको असे म्हणेल तर मी हे गीत नक्की गाईन. सत्य हेच आहे की राष्ट्रगीत असो वा राष्ट्रीय गीत असो. ते देशासाठी आहे आणि देश लोकांपासून बनतो. लोकांना न्याय देणे, समानतेचे समाज देणे हेच खरे देशभक्तीचे लक्षण आहे आणि त्यातूनच राष्ट्रगीत किंवा राष्ट्रीय गीत सार्थक होते. हिंदी कवी रघुवीर सहाय यांनी एकेकाळी लिहिले होते, ‘देशाचा हा भाग्यविधाता असा कोण आहे, ज्याचे कौतुक, मग ते फाटलेले धोतर घालून का होईना सर्व जण करत आहेत.’ राष्ट्रगीताचा अपमान नाही तर एका राष्ट्राचा योग्य असा प्रश्न आहे. ज्याचे उत्तर म्हणजेच राष्ट्रगीताची सार्थकता आहे. ‘वंदे मातरम्’ हे राष्ट्रीय गीत खोट्या वादांमुळे नव्हे, तर त्यामागची देशभक्तीची खरी भावना असल्यामुळे ते तयार झाले आणि टिकून राहिले आणि ते तसेच टिकून राहील यात शंका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.