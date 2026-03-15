Premium|Nitish Kumar political retirement : नितीशकुमार यांची राज्यसभा वाटचाल; बिहारच्या राजकारणातून वानप्रस्थाश्रमाकडे

नितीशकुमार यांचा चेहरा समोर ठेवल्याशिवाय बिहारमध्ये सत्ता मिळवणं कठीण आणि नितीश मुख्यमंत्रिपादवरून बाजूला होत नाहीत तोवर भाजपचा मुख्यमंत्री बनवण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात येत नाही, हा भाजपसमोर पेच होता. ''पचीस से तीस फिरसे नितीश'' (म्हणजे २०२५ ते २०३०) ही घोषणा भाजपवालेही देत होते ती निवडणूक जिंकण्यापुरती. निकालात दान अनुकूल पडल्यानंतर तीसपर्यंत वाट पाहायचं कारण उरलं नव्हतं. त्यातून नितीशबाबूंनी राज्यसभेवर जावं ती त्यांचीच इच्छा आहे, अशी स्क्रीप्ट लिहिली गेली, ती लिहिणारा भाजप, त्यावर अभिनय करायची वेळ आली नितीशकुमार यांच्यावर. आपल्या पक्षातील ज्येष्ठांना शांतपणे मार्गदर्शन मंडळात पाठवणाऱ्या नेत्यांनी मग नितीशकुमारांचा राजकीय वानप्रस्थाश्रम व्हाया राज्यसभा ही वाटचाल तितक्याच शांतपणे ठरवली. उरला प्रश्न इतकाच, लगेच मुख्यमंत्रिपद घेऊन टाकायचं की काही काळ जदयूला देऊन तिथं फाटाफुटीची वाट पाहायची.राजकीय अस्ताची सुरुवातनितीशकुमार यांना अखेर बिहारच्या राजकारणातून अलविदा करायला लावण्यात भाजप यशस्वी ठरला आहे. लालूप्रसाद यादव आणि नितीशकुमार हे दोन नेते सुमारे तीस-पस्तीस वर्षे बिहारच्या राजकारणात तळपत राहिले. यांच्याखेरीज कोणतंही सत्तेचे समीकरण पूर्ण होऊच शकत नाही, असं सामर्थ्य त्यांनी उभं केलं. यातील नितीश यांना कोणत्याच राजकीय प्रवाहाचं वावडं नाही. लालूंच्या राजकीय गणितात मात्र भाजपशी जमवून घेणं मंजूर नाही. अलीकडंच झालेल्या बिहारच्या निवडणुकीत थकलेल्या आणि नियंत्रण हरवत चाललेल्या नितीशकुमारांनी दणदणीत विजय मिळवून धक्का दिला होता. तो विजय नितीश यांच्या करिष्म्याचा होता हे खरं तसंच त्या निवडणुकीतून नितीश यांच्या बिहारमधील राजकीय अस्ताची सुरुवात झाली होती. अवघ्या काही महिन्यांत नितीश यांना मुख्यमंत्रिपदावरुन बाजूला व्हावं लागेल अशी व्यवस्था भाजपनं केली आणि नितीशकुमार राज्यसभा लढवणार हे जाहीर झालं.सामान्य कार्यकर्ता व्यथितनितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव हे दोघेही जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीतून पुढं आलेले नेते. नंतर मंडल आयोगाच्या शिफारशी झाल्या. त्यातून एक सामाजिक घुसळण देशात झाली. त्याचे परिणाम म्हणून देशभरात जे नेते ओबीसी समूहांचे प्रतिनिधी म्हणून पुढं आले आणि सत्तेच्या राजकारणात स्थिरावले, त्यातही हे दोघे होते. दोघेही समाजवादी पार्श्वभूमीतून राजकारणात सक्रिय झालेले. साहजिकच धर्मनिरपेक्षता मानणारे आणि त्यासाठी भाजपला विरोधकही मानणारे. पुढं नितीशबाबूंचा हा विरोध मावळला. त्यापेक्षा लालूंची एकाधिकारशाही आणि त्यांच्या कारकिर्दीतील भ्रष्टाचार याविरोधात नितीश उभे राहिले. लालूंची सत्ता घालवण्यात सगळ्या लालू विरोधकांनी यश मिळवलं. त्याचा सर्वाधिक लाभ नितीशकुमार यांना झाला. तब्बल दहा वेळा ते बिहारचे मुख्यमंत्री बनले. याच नितीशकुमार यांनी आपल्याला प्रतिस्पर्धी उभाच राहणार नाही काळजीपूर्वक रचना केली. जाॅर्ज फर्नांडिस यांच्यात त्यांचे पुढं मतभेद झाले. जाॅर्ज यांना लोकसभेला उमेदवारी नाकारणं आणि राज्यसभेत जायला भाग पाडणं हा जाॅर्ज यांच्या राजकीय खेळीचा शेवटचा अध्याय लिहिण्यासारखं होतं. आता याच नितीश यांना राज्यसभेवर जाण्यासाठी भाजपनं राजी केलं. नितीशकुमार यांची राज्यसभेत जाण्याची इच्छा होती, यातून त्यांना देशाच्या संसदेतील दोन्ही सभागृहांत प्रतिनिधित्व करायची संधी घ्यायची होती हे समर्थन लटके आहे, हे सारे जाणतात. जदयूमधील नितीश यांचे सहकारी असले तरी मनानं भाजपमय झालेले नेतेही याचं स्वागत करताहेत, मात्र जदयूचा सामान्य कार्यकर्ता व्यथित दिसतो. याचं कारण उघड आहे. नितीशकुमार यांनी राजकारणात उलटसुलट भूमिकांचा विक्रम केला. त्यासाठी लालूंचा ''ऐसा कोई सगा नही जिसे नितीशने ठगा नही'' असा वारही सहन केला. तो कायम मुख्यमंत्रिपद डोळ्यासमोर ठेवून. असे नितीशकुमार केवळ संसेदच्या दोन्ही सभागृहात जाण्याचं राजकीय पुण्य कमावण्यासाठी राज्यातील सत्तेची सूत्रं सोडतील ही शक्यता नाही.विधानसभेतलं आकड्याचं गणितनितीशकुमार ही भाजपची बिहारच्या राजकारणातील गरज होती. भाजपनं अनेक राज्यांत तेथील नेता किंवा प्रादेशिक पक्षाच्या साथीनं आपले हातपाय पसरायचे आणि नंतर स्वबळावर सत्तेचा डाव मांडायचा, हा खेळ यशस्वीरीत्या पूर्ण केला आहे. भाजपचे सर्वांत जुने मित्र असलेल्या अकाली दल आणि शिवसेनलाही हा अनुभव घ्यावा लागला होता. नितीश यांच्याबबात मात्र भाजप अधिक सजग राहिला. महाराष्ट्रात शिवसेनेहून ताकद वाढताच धाकल्या-थोरल्याचा खेळ सुरू झाला. बिहारमध्ये मात्र नितीशकुमार यांच्या जदयूचे संख्याबळ कमी असूनही मुख्यमंत्रिपद त्याच्याकडं ठेवलं गेलं. आता ही गरज उरली नाही अशी खात्री भाजपच्या नेतृत्वाला झाली असावी. नितीश यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीच्या अस्ताची सुरुवात २०२५ च्या विधानसभा निकालांसोबतच झाली. त्यात भाजपला सर्वाधिक ८९ तर जदयूला ८४ जागा मिळाल्या. भाजपचे सहयोगी असलेल्या लोकजनशक्ती पक्षाला १९ आणि हिंदुस्थान आवाम पक्षाला पाच जागा मिळाल्या. सगळे विरोधी पक्ष केवळ ३५ जागांत आटोपले म्हणजेच आता कोलांट उडी मारून नितीश महागठबंधनकडं जाऊ शकतात, ही शक्यता संपली. तिथंच नितीश यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचं भवितव्य भाजपच्या हाती गेलं होतं. बिहारच्या विधानसभेतील आकड्यांचं गणित आता नितीशकुमार राजकारणाला हवं ते वळण देऊ शकतील असं उरलं नव्हतं. नितीश यांना राज्यसभा मार्गे वानप्रस्थाश्रमात जाणं मान्य करावं लागतं आहे ते या गणितामुळे.प्रकृतीचा मुद्दा महत्त्वाचानितीश यांचा सार्वजनिक जीवनातील प्रत्यक्ष वावर अलीकडं बराच कमी झाला होता निवडणुकीत त्यांनी सभाही घेतल्या नाहीत. पत्रकारांशी दिलखुलास बोलणारे नितीश संपूर्ण निवडणुकीत कधीच पत्रकारांना सामोरं गेले नाहीत. त्यांच्या निकटवर्तीयांनी त्यांची एका वर्तुळाबाहेर कोणाशी भेटच होणार नाही, अशी दक्षता घेतली होती. या सगळ्याचं कारण त्यांच्यातील वयोमानानुसार झालेल्या बदलातही होतं. अनेकदा ते जवळच्या सहकाऱ्यांना पटकन ओळखू शकत नव्हते, असं सांगितलं जातं. बोलताना अनेक गफलती त्यांनी केल्या. पंतप्रधानांच्या किंवा राज्यातील सनदी अधिकाऱ्याच्या पाया पडण्याचा त्यांचा प्रयत्न त्यांना हास्यास्पद बनवणारा होता. विधानसभेत महिला आमदारास ''महिला हो कुछ जानती नही हो'' असं दरडावणं, नितीश यांच्या प्रतिमेला शोभणारं नव्हतं. नितीश हे पक्षातील त्यांच्या भोवतीच्या नेत्यांसाठी लोढणं बनत गेले. दुसरीकडं यातील बहुतेक नेत्यांनी भाजपच्या छत्रछायेखालीच आता आपल्याला भवितव्य आहे, हे मनोमन स्वीकारालं आहे. या सगळ्याचा परिणाम नितीश यांना राज्यसभेवर जाण्यास राजी करण्यात झाल्याचं मानलं जातं. समूहाचे समीकरणबिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांच्या एककल्ली कारभारानंतर नितीश यांनी विकासाला एक दिशा देणारा कारभार करून दाखवला होता. २००५ तो २०१० या काळातील नितीश यांचा कारभार बिहारला प्रगतिपथावर नेणारा होता. विकासाच्या सगळ्या निकषात बिहार लक्षणीय प्रगती दाखवत होता. त्यांनी महिलाच्या प्रगतीवर दिलेला भर बिहारमध्ये मोठा बदल आणणारा होता. याचा लाभ नंतर नितीश यांच्या मागं महिलांची मतपेढी उभी राहण्यातही झाला. एक स्वच्छ कार्यक्षम आणि विकासाभिमुख प्रशासक असा लौकिक त्यांनी मिळवला नंतर मात्र ते क्रमक्रमानं केवळ खुर्ची वाचवण्याच्या कसरती करणारे नेते बनत गेले. विकासाची गती, दिशा आणि ओघही विस्कळीत होत गेला. नितीश यांच्या मदतीला कायम राहिलं ते त्यांनी साधलेलं ओबीसींमध्ये मागं पडलेल्या समूहाचं समीकरण. राजदच्या यादव - मुस्लीम एकत्रीकरणाला शह देण्याची क्षमता त्यांच्या या छोट्या जातसमूहानं एकत्र करण्यात होती. त्याला आणखी जोड लाभत होती ती भाजपनं त्याच्या पाठिशी सदैव असलेल्या उच्च जातीच्या मतपेढीतून पुरवली. नितीश तसे कडवे धर्मनिरपेक्ष पंथाचे. ते भाजपच्या विरोधात जात तेव्हा त्यांच्यातील हा गुण उफाळून येत असे. नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधनपदाचा उमेदवार जाहीर करणंही त्यांना मान्य नव्हतं. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी मोदी यांच्यासमवेत एकाच मंचावर सभा घेणं टाळलं. जेव्हा त्यांना खुर्ची वाचवण्यासाठी भाजप हवा असे तेव्हा ते भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीच्या विरोधात आवाज बुलंद करू लागत. ही सगळी कसरत खुर्चीसाठी होती ती बिहारमध्ये सगळेच जाणतात, तरीही नितीश यांची जदयूच्या मतपेढी वरची पकड भक्कम होती.बिहारच्या राजकारणातून नितीशकुमार राष्ट्रीय राजकारणात जात आहेत. त्यांची राष्ट्रीय राजकारणात स्थान शोधण्याची हौस नवी नाही. इंडिया आघाडीनं आपल्याला आघाडीचा पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून जाहीर करावं असं त्यांना वाटत होतं. त्यात विलंब होतो यासाठी त्यांनी बिहारमधील महागठबंधनचा हात सोडला आणि भाजपची वाट धरली. त्याच नितीश यांना आता केवळ राज्यसभा सदस्यत्वासाठी राष्ट्रीय राजकारणात जावं लागतं आहे. त्यांना महागठबंधनचे नेतृत्व करण्याचं स्वप्न पडत होतं. इथं एनडीएत तसं स्वप्नही पडू शकत नाही. व्यक्तिशः नितीश यांना फार काही हाती लागण्याची शक्यता संपली आहे. त्यांचे चिरंजीव निशांत बिहारमध्ये सक्रिय होत आहेत. हयातभर नितीशकुमार गैरव्यवहारांच्या आरोपांपासून दूर राहिले तसंच घराणेशाहीच्या आरोपांपासूनही. लालूप्रसाद यादव यांच्यावर हे दोन्ही आक्षेप ते जोरात लावत असतं. भाजपचाही लालूंच्या घराणेशाहीवर आक्षेप आहे. आता नितीश आपल्या मुलाला राजकरणात स्थिर करून कोणता नवा आदर्श समोर ठेवत आहेत, असाच प्रश्न आहे. शिवाय भाजपला ही घराणेशाही मान्य आहे का, असाही प्रश्न आहे..काँग्रेसचं चाचपडणं सुरूचया घडामोडींसोबत बिहारमधील राजकारणात व्यापक उलथापालथीची नांदी होऊ घातली आहे. किमान दोन दशकं सत्तेच्या राजकारणात नितीश एक स्थिरांक बनले होते. त्यांची जागा घेईल असं कोणी सध्या तरी जदयूमध्ये नाही. विरोधातील राजदचे नेते तेजस्वी यादव अद्याप निवडणुकीनं दिलेल्या धक्क्यातून आणि कौटुंबिक कलहातून सावरलेले नाहीत तर काॅंग्रेसचं चाचपडणं संपत नाही. लालू, नितीश आणि भाजप असे तीन प्रवाह बिहारमध्ये स्थिर झाले. त्यातील दोन एकत्र येतील तिकडं सत्ता आणि अशा कोणत्याही एकत्रीकरणात नितीश यांची भूमिका निर्णायक राहिली. हे राजकारणाचे सूत्र आता बदलेल. भाजपसाठी ही बिहारमध्ये राज्य करण्याच्या स्वप्नपूर्तीची संधी बनू शकते. भाजप ही संधी लगेचच पक्षाचा मुख्यमंत्री बनवून घेणार की आणखी काही काळ जदयूतील एखाद्या नेत्याला संधी देऊन हा पक्ष कमजोर होत जाण्याची वाट पाहणार, इतकाच प्रश्न असेल. 