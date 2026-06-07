Premium|India toxic & legal liquor crisis : बोट बघू नका, चंद्र बघा!

‘शहाणा माणूस चंद्राकडे बोट दाखवतो, तेव्हा मूर्ख माणसे चंद्राऐवजी बोटाकडेच बघत राहतात,’ अशी चिनी म्हण आहे. भारतात दरवर्षी दारूमुळे लाखांवर मृत्यू होतात असे जागतिक आरोग्य संघटनेची आकडेवारी सांगते. ही दारू मिथेनॉलमिश्रित नाही, तर ‘शुद्ध’ ‘बिन-विषारी’ आहे! यातील जवळपास अर्धी दारू शासकीय व उरलेली अर्धी अवैध आहे. एकूण वैध व अवैध दारू ही खरी समस्या आहे. विषारी दारूचे दरवर्षी पाचशे ते आठशे मृत्यू दारूच्या एकूण तीन लाख मृत्यूचा किंचितसा भाग आहे, त्यामुळे बोट बघू नका, चंद्र बघा!चार, सात, अकरा, अठरा. पिंपरी-चिंचवडच्या विषारी दारूच्या बळींचा आकडा रोज वाढतो आहे. घटना मानवनिर्मित व दु:खद आहे. त्या गुन्ह्याची चौकशी वगैरे यथासांग होईल. शासनातर्फे मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत जाहीर होईल व मग महाराष्ट्र पुन्हा दारू पिण्यास मोकळा होईलया विषारी दारू-कांडाच्या निमित्ताने लक्षात घेऊया की, भारत सरकारच्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार विषारी दारूने भारतात दरवर्षी पाचशे ते आठशे मृत्यू होतात. त्यातील सर्वांत जास्त मृत्यू मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश व झारखंड या राज्यांत होतात. तुलनेने महाराष्ट्रात यांची संख्या कमी आहे. विषारी दारूच्या असल्या घटनांमध्ये बहुतेक वेळा पिण्याच्या दारूमध्ये घातक मिथेनॉल मिसळलेले असते. त्यामुळे ती दारू स्वस्त, तीव्र नशा देणारी पण विषारी बनते. वैध दारू महाग, विषारी दारू स्वस्त.अशा घटनांमध्ये पिणारे सहसा अशिक्षित, गरीब मजूर असतात. विकणारे स्थानिक भुरटे हातभट्टीवाले असतात. पण केवळ कारखान्यासाठी असलेले मिथेनॉल छुप्या मार्गाने बाहेर विकणारे, तसेच हातभट्ट्यांची माहिती असूनही तो धंदा चालू देणारे स्थानिक पोलिस व अबकारी विभागाचे कर्मचारी देखील या गुन्हेगारी साखळीचा भाग असतात.वरील सर्व राज्यात दारू खुली आहे. म्हणजे विषारी दारूसाठी दारूबंदी हे कारण नाही व दारू खुली केल्याने विषारी दारू थांबत नाही. .Premium|Honest Taxpayers Vs Freebie Politics India : प्रामाणिक करदाते विरुद्ध मोफतखोरीचे राजकारण; कष्ट, गुणवत्ता आणि विशेषाधिकारांच्या अन्याय्य हिशेबावर टोकदार प्रश्न.सर्वच दारू घातक!‘शहाणा माणूस चंद्राकडे बोट दाखवतो, तेव्हा मूर्ख माणसे चंद्राऐवजी बोटाकडेच बघत राहतात,’ अशी चीनी म्हण आहे. पिंपरी-चिंचवडचे विषारी दारूकांड व पूर्वी झालेले खोपडी, मालवणीकांड अशा घटना या केवळ बोट दाखवतात. कोणत्या मोठ्या वास्तवाकडे? भारतात दरवर्षी दारूच्या विविध दुष्परिणामांनी तीन लाखांवर मृत्यू होतात असे जागतिक आरोग्य संघटनेची आकडेवारी सांगते. ही दारू मिथेनॉल मिश्रित नाही. ती ‘शुद्ध’ ‘बिन-विषारी’ म्हणवली जाणारी दारू आहे. यातील जवळपास अर्धी दारू शासकीय परवाने व कर अंतर्गत आहे. उरलेली अर्धी शासकीय नियमांच्या बाहेरची, म्हणजे अवैध आहे. एकूण वैध व अवैध दारू ही खरी समस्या आहे. विषारी दारूचे दरवर्षी पाचशे ते आठशे मृत्यू दारूच्या एकूण तीन लाख मृत्यूचा किंचितसा भाग आहे. बोट बघू नका, चंद्र बघा!वैज्ञानिक वास्तव असे आहे की केवळ मिथेनॉल मिश्रित दारूच विषारी नाही, तर सर्वच दारू घातक आहेत. ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसिझ स्टडी (२०१७) या विराट जागतिक अभ्यासाने दाखवले, की कमी दारू पिणाऱ्यांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण कमी असते व सर्वांत कमी मृत्यूचे प्रमाण दारू मुळीच न पिणाऱ्यांमध्ये असते. ‘द लॅन्सेट’ या जागतिक कीर्तीच्या वैद्यकीय जर्नलने निष्कर्ष काढला की ‘अल्कोहोल पिण्याची एकमेव सुरक्षित मर्यादा ही मुळीच न पिणे ही आहे.’ जागतिक आरोग्य संघटनेची युरोप शाखा आता असे म्हणते की ‘अल्कोहोलचा एक थेंबही पिणे घातक आहे!’ शास्त्रीय शिफारस आता निर्विवाद आहे.कोणतीही दारू ही घातकच. म्हणून केवळ पिंपरी-चिंचवडकडे न बघता शहाण्या माणसाने (आपण तसे असल्यास) पूर्ण महाराष्ट्राकडे किंवा भारताकडे बघायला हवे. काही आकडे पुरेसे व्हावेत.१ जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार भारतातील एक्कावन टक्के पुरुष दारू पितात. भारतात एकूण चार कोटी दारूचे व्यसनी किंवा अतिप्रमाणात पिणारे आहेत. त्यातील तीन लाख दरवर्षी मरतात. (या सरकारमान्य गुन्ह्याची चौकशी व सजा?)२ भारतातील प्रति पुरुष वर्षाला सरासरी सहा हजार मिलिलिटर अबसोल्यूट अल्कोहोल, म्हणजे जवळपास ६०० पेग दारू पितो. पण निम्मे पुरुष पीत नाहीत. म्हणजे पिणारे वर्षाला सरासरी १२०० पेग पितात. (डब्ल्यूएचओच्या आकडेवारीनुसार)३ महाराष्ट्र शासन या वर्षी दारूपासून कर रूपाने ४४ हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळवणार आहे. त्यावरून ढोबळ हिशोब असा करता येतो, की महाराष्ट्र दरवर्षाला जवळपास दोन लक्ष कोटी रुपयांची दारू (वैध व अवैध) पितो..या चंद्राचे काय करावे?१ महाराष्ट्र शासन दारूविक्रीपासून मिळणाऱ्या करावर वाढत्या प्रमाणात अवलंबित होत चालले आहे. १९९०मध्ये राज्याचे अबकारी उत्पन्न ३०० कोटी रूपये होते. आता ते ४४ हजार कोटी रूपये आहे. दारू कमी तर शासकीय कर व उत्पन्नाचे काय? सुवर्णमध्य शक्य आहे. राज्याने नवे मद्यधोरण आखून पुढील दहा वर्षांत हळूहळू राज्यातील दारूचे एकूण प्रमाण पन्नास टक्क्यांनी कमी करावे. (असे धोरण व त्याची अंमलबजावणी फ्रान्स, पश्चिम युरोप व रशियाने केली आहे.) कमी होणाऱ्या दारूवरील कर वाढवत नेऊन शासनाला अबकारी उत्पन्न स्थिर राखता येईल.२` ग्रामपंचायत किंवा शहरी वार्डातील बहुसंख्य स्त्रियांनी दारूविरुद्ध मत दिल्यास स्थानिक दारूचे दुकान हटविण्याचा महाराष्ट्रात कायदा आहे. तोच नियम व्यापक करून जिल्ह्यांच्या पातळीवर स्त्रियांचे सार्वमत घेऊन आपल्या जिल्ह्यात दारूविक्री सुरू किंवा बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा. अशी निवड करण्याचे स्वातंत्र्य राज्यातील चार कोटी दारूत्रस्त स्त्रियांना नक्कीच मिळायला हवे. अन्यथा, त्यांना ‘लाडकी बहीण’ म्हणणे किंवा संसदेत निम्मा वाटा देणे हे आमिष खोटे ठरेल.३ जिल्हा पातळीवर दारू नियंत्रणाचा यशस्वी प्रयोग गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू आहे. येथील जनतेच्या व्यापक मागणीमुळे १९९३मध्ये राज्य शासनाने दारूबंदी केली. त्यामुळे दारू चाळीस टक्क्यांनी कमी झाली असावी. पुढे २०१६पासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य टास्कफोर्स अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात ‘मुक्तीपथ’ हा दारू व तंबाखू नियंत्रणाचा प्रकल्प सुरू झाला आहे. एका चार कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी जिल्हा प्रशासन, ‘सर्च’ ही स्वयंसेवी संस्था व जिल्ह्यातील जनता यांच्या भागीदारीने होते आहे.चार कलमेदारू व तंबाखूबाबत व्यापक जनजागृती; विशेषतः शालेय मुले व स्त्रियांमध्ये.दारूबंदी व गुटखा-खर्राबंदी कायद्यांची शासकीय व्यवस्थेमार्फत (शाळा, ग्रामपंचायत, तहसील, पोलिस) सक्रिय अंमलबजावणी.गावाची ग्रामसभा व महिलांचे संघटित गट (शक्तीपथ, मुक्तीपथ गाव संघटन ) यांनी ‘पेसा’ कायद्यानुसार प्रस्ताव पारित करून गावातील अवैध दारूविक्री बंद करण्याचा निर्णय घेणे व तो सक्रियपणे लागू करून गावातील दारू बंद ठेवणे. जिल्ह्यातील एकूण १५०० गावांपैकी ८०० गावांनी या पद्धतीने गाव दारूमुक्त ठेवले आहे.दारूचे दुष्परिणाम किंवा व्यसन असणाऱ्यांचा उपचार गावा-गावात आयोजित करणे. ‘सर्च’ संस्थेने आतापर्यंत दहा हजार व्यसनींचा उपचार गावात व तालुका क्लिनिकमध्ये केला आहे. हा देशातला असा प्रथम पथदर्शी प्रयोग असून राजकीय व शासकीय समर्थन, व्यापक जनाधार व सहभाग, स्वयंसेवी संघटनेची प्रेरणा व सर्जनशील नवे उपाय यांच्या सुसूत्र एकीकरणामुळे हे मॉडेल यशस्वी ठरले आहे..जिल्ह्यातील ११ लाख लोकसंख्येत दारू व तंबाखू सेवनाचे प्रमाण गेल्या दहा वर्षात अजून ३० टक्क्यांनी कमी होऊन लोकांची वार्षिक १०० कोटी रुपयांची बचत होते आहे. ज्या जिल्ह्यातील स्त्रिया दारूबंदी करण्यासाठी मत देतील तिथे ही उपाययोजना लागू करता येईल. पण समाजातील व्यापक दारू-संस्कृतीचे काय करावे?समाजात प्रघात निर्माण करणारे घटक व व्यक्ती यांनी दारू व तंबाखूपासून मुक्त राहून आपल्या उदाहरणाने समाजात परिवर्तन घडवावे. असे घटक ः शिक्षक, डॉक्टर, लेखक, पत्रकार, कलावंत (अमिताभ बच्चन स्वत: दारू व तंबाखूपासून दूर राहतात), समाज-सेवक, यू-ट्यूब इन्फ्लुएन्सर , खेळाडू, व शेवटी राजकीय नेते. सुदैवाने आपले पंतप्रधान व मुख्यमंत्री हे दोन्ही दारू व तंबाखू सेवन करीत नाहीत. पुरुषांनी छातीवर बिल्ले व शर्टवर मागे घोषणा छापाव्या ‘गर्वसे कहो मैं शराब नहीं पीता.’अंतिमत: जबाबदारी व अधिकार प्रत्येकाचा स्वतःचा आहे. स्वतःच्या आरोग्यासाठी व इतरांना घातक असलेल्या दारू व तंबाखूपासून मी मुक्त राहीन या निर्णयाची सुरवात प्रत्येकाने स्वतःपासूनच करावी. ‘Be the change yourself that you wish to see in the world’ हे महात्मा गांधींचे वाक्य समाज व संस्कृती परिवर्तनाची अपार शक्ती आपल्या हातात देते. ती वापरा.हे आपण केले नाही तर पिंपरी-चिंचवड, खोपडीकांड किंवा पोर्शे-कांड अशा घटनांप्रती केवळ नक्राश्रू ढाळणे निरर्थक ठरेल.(लेखक आरोग्य चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते व अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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