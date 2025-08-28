Maratha Reservati: मायणीचे दहा हजार आंदोलक मुंबईकडे निघणार: डॉ. विकास देशमुख : मनोज जरांगे- पाटील यांना देणार पाठिंबा

कलेढोण: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषणास बसणार असून, त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी मायणी व परिसरातील गावातून दहा हजार आंदोलक जाणार असल्याचे मायणी सकल मराठा समाजाचे अध्यक्ष डॉ. विकास देशमुख यांनी सांगितले. .Satara News: 'घरकुलांवर झळकले पंतप्रधानांचे छायाचित्रे'; आंधळीचे सरपंच काळे यांचा पुढाकार.ते मायणीत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. त्या वेळी अजिंक्य उद्योगसमूहाचे अध्यक्ष हिम्मत देशमुख, सरपंच प्रतिनिधी रणजित माने, मार्केट कमिटीचे संचालक स्वप्नील घाडगे, हेमंत जाधव, विलास सोमदे, कृष्णत सोमदे, प्रवीण वाघ, धनाजी देशमुख, अवधूत शिंदे आदी उपस्थित होते..डॉ. देशमुख म्हणाले, ‘‘गेल्या पंधरा दिवसांपासून मायणी व परिसरातील गावागावांत मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांच्या मुंबईत होणाऱ्या आरक्षणाच्या लढाईसंदर्भात घोंगडी बैठका होत आहेत. त्यात प्रत्येक गावातील आबालवृद्ध, महिला, शेतमजूर, कामगार, शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला. समाजातील बांधवांनी आपापल्यापरीने आर्थिक मदत, वाहने, राहण्याची सोय, इंधन सुविधा दिल्या आहेत. मोठ्या ताकदीने मुंबईकडे मराठा समाजबांधव रवाना होणार आहेत.’’.Satara News: 'फलटणच्या शेतकऱ्यांमध्ये वाढली फळांची गोडी'; कृषी विभागाकडून रोजगार हमी योजनेची जोड, दोन वर्षांत ५२७ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड . यामध्ये मायणी, मराठानगर, चितळी, शेडगेवाडी, विखळे, कलेढोण, पाचवड, कानकात्रे, मोराळे, तरसवाडी, ढोकळवाडी, हिवरवाडी, कान्हरवाडी, शिंदेवाडी आदी गावांतील आंदोलकांचा समावेश आहे. उद्या (गुरुवारी) सुमारे तीनशे ते चारशे गाड्यांचा ताफा मुंबईकडे रवाना होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.