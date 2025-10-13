सातारा

माेठी बातमी! 'फलटण येथील यशवंत बँकेत ११२ कोटींचा घोटाळा'; तब्‍बल १९५ बोगस कर्ज खाती, सातारा जिल्ह्यात खळबळ..

Yashwant Bank Scam: एक एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत झालेल्या लेखापरीक्षण व एक एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०२४ अशा लेखापरीक्षण पूर्व कालावधीत कार्यरत असलेल्यांवर अपहाराचा ठपका ठेवला आहे. पुण्याचे शासकीय सनदी लेखापाल मंदार देशपांडे यांनी फिर्याद दिली आहे.
“Yashwant Bank, Phaltan under scanner after ₹112 crore scam involving 195 fake loan accounts — shockwaves across Satara district.”

कऱ्हाड : फलटण येथील यशवंत बँकेत ११२ कोटी १० लाख ५७ हजार ४८१ रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी राज्य सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष व बॅंकेचे तत्कालीन अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांच्यासह ५० जणांवर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. एक एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत झालेल्या लेखापरीक्षण व एक एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०२४ अशा लेखापरीक्षण पूर्व कालावधीत कार्यरत असलेल्यांवर अपहाराचा ठपका ठेवला आहे. पुण्याचे शासकीय सनदी लेखापाल मंदार देशपांडे यांनी फिर्याद दिली आहे.

