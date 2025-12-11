'काेरेगाव तालुक्यात १२ एकर ऊस जळून खाक'; शॉर्टसर्किटमुळे लागली आग, शेतकऱ्यांनी फाेडला टाहाे...

कोरेगाव : तडवळे संमत कोरेगाव (ता. कोरेगाव) येथे आज दुपारी शॉर्टसर्किटमुळे लागलेल्या आगीत सुमारे १० ते १२ एकर ऊस जळाल्यामुळे उसासह ठिबक सिंचन साहित्य असे सुमारे दहा १० ते १२ लाखांचे नुकसान झाले आहे. या ठिकाणी सलग चौथ्या वर्षी उसाचे फड जळण्याचा प्रकार घडत असल्याने शेतकरी वर्गातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.तडवळे- आसगाव रस्त्यालगत आज दुपारी दीडच्या सुमारास विजय जगदाळे, शंकर सावंत, रमाकांत झांजुर्णे, पिंटू कदम, संदीप झांजुर्णे, प्रवीण कदम, प्रशांत गाढवे आदी शेतकऱ्यांच्या सुमारे १० ते १२ एकर क्षेत्रातील तोडणीस आलेल्या उसाला महावितरणच्या वाहिन्यांना शॉर्टसर्किट होऊन अचानक आग लागली. बघता बघता आगीने रौद्र रूप धारण केले. आग लागल्याचे समजताच फडांचे मालक व परिसरातील सुमारे शंभरावर शेतकऱ्यांनी आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. सुमारे तीन ते चार तासांच्या अथक प्रयत्नाने आग आटोक्यात आली..त्याबरोबर उसाला पाणी पुरवण्यासाठी तयार केलेल्या ठिबक सिंचनाचे साहित्य जळून सुमारे १० ते १२ लाखांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज शेतकऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केला. महावितरण कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी उद्या (गुरुवार) पंचनामा करण्यास कर्मचारी येतील, असे सांगितले..Blood sugar level : रक्तातील साखरेची पातळी कशी नियंत्रित करावी?.चार वर्षांत भरपाई नाहीदरम्यान, तडवळे- आसगाव रस्त्याच्या कडेला आज ज्या ठिकाणी ऊस जळाला, त्याच ठिकाणी गेल्या चार वर्षांपासून शॉर्टसर्किटने ऊस जळण्याच्या आणि ठिबक सिंचन साहित्य जळण्याच्या घटना घडत आहेत. मात्र, आजपर्यंत कोणाही शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. शॉर्टसर्किट होऊ नये म्हणून कोणत्याही ठोस अशा उपाययोजनाही महावितरण कंपनी करताना दिसत नसल्याने शेतकरी वर्ग तीव्र संताप व्यक्त करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.