'चार दिवसात कोयनेतून 13 TMC पाणीसाठा नदीपात्रात सोडणार'

कोयनानगर (सातारा) : कोयना धरणाची (Koyna Dam) पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी आज सकाळी 11 वाजता धरणाची वक्र दरवाजे एकूण 9 फूट उचलून सांडवा व पायथा विद्युत गृहाद्वारे एकूण 49,344 क्युसेस विसर्ग नदीपात्रात सोडण्यात आला आहे. त्यामुळे धरणाची पाणी पातळी 2152 फूट 0 इंच झाली असून धरणात 90.46 TMC पाणीसाठा झाला आहे. सध्या धरणातून 33045 क्युसेस विसर्ग चालू असून 13 टीएमसी पाणीसाठा चार दिवसात सोडण्यात येणार असल्याचे कोयना प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता नीतेश पोतदार यांनी सांगितले. (13 TMC Of Water From Koyna Dam Will Be Released Into The River bam92)

मुसळधार पावसासाठी प्रती चेरापुंजी अशी ओळख असणाऱ्या कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात केवळ 9 दिवसात कोयनानगर येथे 29 % नवजा येथे 34 % तर महाबळेश्वर येथे 35 % पावसाची नोंद झाली आहे. जून महिन्यात पाणलोट क्षेत्रात केवळ 25 % पाऊस झाला आहे. पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कमी झाल्यामुळे धरण परिचलन सूचीप्रमाणे कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. यामुळे धरणाचे सहा वक्र दरवाजे 9 फुटावर उघडण्यात आले आहेत. धरणाच्या दरवाजातून 49,344 क्युसेस पाण्याचा विसर्ग सुरु आहे.

सातारा जिल्ह्यात हवामान खात्याने नुकताच रेड अलर्ट जारी केला असून या पार्श्‍वभूमीवर कोयना धरणातून सकाळी अकरा वाजल्यापासून १७ हजार क्युसेसने विसर्ग वाढवून तो ४९ हजार ३४४ क्युसेस करण्यात आला आहे. गेली पाच दिवस धरणातून ३३ हजार क्युसेसने पाणी सुरु होता. नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग झाल्याने पाटबंधारे विभागाकडून नदीकाठावरील गावांना सावधानतेचा इशारा दिला आहे.

