सातारा

Sugarcane Fire: 'पिंप्रदमधील ग्रामसुरक्षा यंत्रणेमुळे २० एकर ऊस सुरक्षित'; शॉर्टसर्किटमुळे आग; अग्निशामक दल व ग्रामस्थांचे शर्थीचे प्रयत्न

Fire Breaks Out in Pimprad Due to Short Circuit: चंद्रकांत माने यांच्या उसाच्या फडाला आज दुपारी बारा वाजता शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली. या घटनेची माहिती पोलिस पाटील सुनील बोराटे यांनी ग्रामसुरक्षा यंत्रणेच्या हेल्पलाइन नंबरवरून संपूर्ण गावाला कळवली.
Firefighters and villagers in Pimprad controlling the blaze — Gram Suraksha system helps save 20 acres of sugarcane from short-circuit fire.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

फलटण: पिंप्रद (ता. फलटण) येथील उसाच्या फडाला आज सकाळी बारा वाजण्याच्या सुमारास आग लागली. दरम्यान, पोलिस पाटील यांनी या घटनेची माहिती ग्रामसुरक्षा यंत्रणेला दिल्यानंतर ग्रामस्थ व अग्निशामक दलाला लागलेली आग विझविण्यात यश आले.

Satara
fire
sugarcane
district
Electric Short Circuit

