Satara Accident:'सातारा-बामणोली एसटीला डंपरची जाेरदार धडक'; वीस प्रवासी जखमी, धोकादायक वळण अन्..

कास : रविवारी सायंकाळी चारच्या सुमारास तेटलीवरून साताऱ्याकडे निघालेल्या एस टी बसला फळणी गावच्या हद्दीत अंधारी कासच्यामध्ये जंगलात एस आकाराच्या वळणाच्या खाली वाघाच्या पाणवठ्या जवळच्या वळणावर अपघात झाला. धोकादायक वळणावर साताऱ्याहून बामनोलीकडे निघालेल्या डंपर ने जोरदार धडक दिल्याने बसमधील 32 पैकी २० प्रवासी जखमी झाले आहेत. याबाबत सविस्तर उत्तर वृत्त असे की सातारा डेपोची बस क्रमांक एम एच 14 के क्यू 1394 ही बस साताऱ्याहून तेटलीला बारा वाजता जाते. ती तेटली येथे दुपारी पोहचून दोनच्या दरम्यान पुन्हा साताऱ्याकडे रिटर्न येत असताना अंधारी बस स्टॉप च्या वरच्या बाजूला एका धोकादायक वळणावर साताऱ्याहून भरून आलेला डंपर क्रमांक एम एच ११ बी के १८८८ ने एसटीला समोरून जोरदार धडक दिली. धडक दिल्यानंतर एसटी बसला 70 ते 80 फूट मागे रेट नेले या धडकेमुळे एसटीतील प्रवाशांचे हात मोडणे, तोंडाला मार लागणे, ओठ फाटणे अशा स्वरूपाच्या गंभीर जखमा झाल्या. संपूर्ण एसटीत रक्त सांडले होते. बस अजून पाच ते सात फूट पाठीमागे गेली असती तर मोठ्या दरीत कोसळून जीवितहानी झाली असती. अपघातानंतर डंपर चालकाने तेथून पळ काढला तर क्लिनर जखमी झाला. त्यानंतर स्थानिक ग्रामस्थ यांच्या मदतीने जखमींना प्राथमिक आरोग्य केंद्र बामनोली तसेच सर्वसाधारण रुग्णालय सातारा तर काहींना साताऱ्यातील खाजगी दवाखान्यात दाखल करण्यात आले. या ठिकाणी मेढा पोलीस स्टेशनचे हवालदार उदागे, बी. आर. नष्ठे, काॅन्स्टेबल गुरव यांनी भेट दिली. रात्री उशिरापर्यंत याबाबत गुन्हा नोंद करण्याचे काम मेढा पोलीस ठाण्यात सुरू होते. डंपर चालकांची मुजोरी...सातारा बामणोली तसेच मेढा सह्याद्रीनगर ते अंधारी या मार्गावर धनदांडग्या ठेकेदारांचे डंपर सुसाट धावत असून सर्वसामान्य लोकांच्या जीवाची पर्वा न करता वेगाने वाहने चालवल्याने असे अपघाताचे प्रसंग उद्भवत आहेत.