'म्हसवड, : उरमोडी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी म्हसवड येथील १४ शेतकऱ्यांची तब्बल १३९ हेक्टर शेतजमीन संपादित करून ती सर्व शेतकऱ्यांनी स्वखुशीने शासनास दिल्याचे फेरफारमध्ये भासविल्याने संबंधितांना शासन दरबारी तब्बल ३२ वर्षे पाठपुरावा करावा लागला. तरीही जमिनीच्या मोबदल्यापोटी मिळणारे सुमारे ८० कोटी रुपये अद्यापही अदा होऊ शकलेले नाहीत. फेरफारमधील 'स्वखुशी' या एका शब्दामुळे तत्कालीन शेतकऱ्यांनी ती जमीन विनामोबदला दिली असल्याची भूमिका शासन व संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांनी घेतली आणि त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांवर 'खुदकुशी' (आत्महत्या) करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे..माण- खटाव या दुष्काळी तालुक्यास शेतीसाठी पाणी देण्यासाठी शासनाने उरमोडी धरण प्रकल्पास मंजुरी दिली. म्हसवड परिसरातील ३३४ शेतकरी खातेदारांचे ६०१ हेक्टर ०३ आर क्षेत्र उरमोडीच्या लाभक्षेत्रात येत असल्यामुळे उरमोडी धरणातील पाणलोट क्षेत्रात बुडीत गेलेल्या गावातील शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने ता. पाच फेब्रुवारी १९९३ मध्ये उरमोडी प्रकल्प लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर साडेआठ एकर क्षेत्राचा स्लॅब नमूद करीत संबंधित सातबारा उताऱ्यावर हस्तांतर व विक्रीस बंदीचे शिक्के मारले होते. त्यानंतर ता. २४ जुलै १९९७ मध्ये फेरफार क्रमांक १९६४६ नोंद करीत एकूण ६०१/०३ हेक्टरपैकी १३९ हेक्टर जमीन खातेदार शेतकऱ्यांनी 'स्वखुशी' कब्जेपट्टीने शासनाच्या ताब्यात जमीन दिल्याचे कागदोपत्री नमूद करीत जमीन कागदोपत्री ताब्यात घेतली..याबाबतची संबंधित शेतकऱ्यांना काहीच कल्पना शासनाकडून देण्यात आली नाही. म्हसवड वगळता इतर गावातील उरमोडी लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना मात्र अधिग्रहण केलेल्या शेतजमिनींचा बाजारभावाप्रमाणे शासनाने शेतकऱ्यांना १९९७ मध्ये मोबदला दिला..म्हसवडच्या शेतकऱ्यांची शासनाने कागदोपत्री फसवणूक करीत १३९ हेक्टर जमीन ताब्यात तर घेतलीच; परंतु आजतागायत एकाही शेतकऱ्यास जमिनीचा मोबदला दिला नाही. पुढे उरमोडी प्रकल्पग्रस्त 'वेणेखोल' गावाचे म्हसवड येथे पुनर्वसन करून येथील ८० प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना ५२ हेक्टर क्षेत्र वाटपाची कार्यवाही शासनाने नुकतीच सुरू केली असून, यापैकी पाच प्रकल्पग्रस्तांना ता. ३० जून २०२५ रोजी प्रत्येकी दोन एकरप्रमाणे कब्जा शासनाने दिला आहे. शासनाच्या या मनमानी कार्यवाहीस येथील शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध दर्शवीत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, तर शासनाच्या या कार्यवाहीस न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले आहेत..उरमोडी प्रकल्पांतर्गत म्हसवड येथील लाभक्षेत्रातील आम्हा १४ शेतकऱ्यांची १३९ हेक्टर जमिनींची शासनाने बोगस कागदपत्रे तयार करून फसवणूक केली आहे. 'स्वखुशीने' जमीन दिली असल्याचे फेरफारमध्ये नोंद करून स्वखुशीचा अर्थ 'विना मोबदला' असा लावत ८० कोटी रुपयांचा मोबदला देण्यास टाळाटाळ चालवली आहे.- प्रवीण गुरव, म्हसवड, उरमोडी प्रकल्प लाभधारक.पुण्यात आज बैठकशेतकऱ्यांचा विरोध पाहता वेणेखोल येथील काही प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाने प्रथम मूळ १४ मालकांना त्यांची सन १९९७ प्रमाणे १३९ हेक्टरची निश्चित केलेली देय रक्कम ८९ कोटी ८७ लाख ८७८ रुपये मोबदला द्यावा, अशी भूमिका घेतली असल्याचे समजते. तर काही प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनीऐवजी शासनाने आम्हास रोख रक्कम द्यावी, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे वेणेखोल येथील ८० उरमोडी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीसाठी मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्या सूचनेनुसार उद्या (शुक्रवार) पुणे येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.