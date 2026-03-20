सातारारोड : सातारा जिल्ह्यात २०२४ मध्ये खुनाच्या ४८ घटना घडल्या आणि २०२५ मध्ये त्या ३८ झाल्या. खुनाचा प्रयत्न करण्याच्या घटना अनुक्रमे ११३ व ८२, सदोष मनुष्यवधाच्या घटना अनुक्रमे १९ व सात, दरोड्याच्या घटना अनुक्रमे १५ व १८, जबरी चोरीच्या अनुक्रमे १२३ व ४९ घटना घडल्या आहेत. एकंदरीत २०२४ च्या तुलनेत २०२५ मध्ये गुन्हेगारी कमी झाल्याचे सरकार दरबारी असलेल्या आकडेवारीतून पुढे आले आहे. .सातारा शहरामध्ये एका युवकाची भर दिवसा निर्घृण हत्या झाली होती, हे खरे आहे. या गुन्ह्यातील १५ पैकी ११ जणांना अटक केली आहे आणि उर्वरित चौघांचा शोध सुरू आहे. २०२४ पेक्षा २०२५ मध्ये गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी असले, तरी ते समर्थनीय नाही, असे गृहराज्यमंत्री डाॅ. पंकज भाेयर यांनी विधान परिषदेतील प्रश्नावर उत्तर देताना स्पष्ट केले..''कोरेगाव पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्याच्या अवैध व्यावसायिकासोबतच्या संभाषणाच्या क्लीपचा पेनड्राईव्ह मी आपल्याला देतो,' असे म्हणत आमदार शशिकांत शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी विधान परिषदेत पेनड्राइव्ह बाँब फोडून खळबळ उडवून दिली होती. हे प्रकरण आमदार शिंदे यांनी लावून धरले असून, त्यांनी बुधवारी यासंदर्भात पुन्हा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर गृहराज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी ''आपण दिलेल्या पेनड्राइव्हच्या अनुषंगाने चौकशी सुरू करण्यात आली आहे आणि चौकशीत संबंधित अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर निश्चितपणे कारवाई करण्यात येईल,' असे उत्तर दिले..विधान परिषदेत बुधवारी बोलताना आमदार शिंदे म्हणाले, ''गेले अनेक दिवस मी सातारा जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्थेबाबतचा प्रश्न मांडतोय. मुख्यमंत्र्यांनी गृह विभागाची धुरा घेतल्यानंतर न्याय मिळेल, अशी माझी अपेक्षा आहे. या सभागृहामध्ये मी पेनड्राइव्ह दिला होता. राजकीय हस्तक्षेप होतो, तेव्हा यंत्रणा ढिली पडते. त्यामुळे काही अधिकारी मस्तवाल होतात. गुन्हेगारी वाढली असल्याचे मी सातत्याने सांगतोय. दोन अल्पवयीन मुली जेव्हा गेल्या, तेव्हा या संदर्भातील तक्रार करण्यासाठी पोलिसांकडे गेलेल्या संबंधित पालकांना अटेंड केले गेले नाही. काल या सभागृहात विषय उपस्थित केल्यानंतर ती तक्रार दाखल करून घेतली. कोरेगावचे अधिकारी बल्लाळ यांच्यावर चौकशीअंती कारवाई करणार का?''.यावर उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, ''अल्पवयीन मुलींच्या संदर्भातील गुन्हा दाखल झालेला आहे. कोरेगावच्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीसंदर्भात पोलिस महासंचालकांनी आधीच क्लीन चीट दिली आहे, तरीही आपण दिलेल्या पेनड्राइव्हच्या अनुषंगाने चौकशी सुरू करण्यात आली आहे आणि चौकशीत अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.''.आमदार शिंदे म्हणाले, ''आपण सांगताय गुन्हे कमी झाले आहेत; पण आमचे म्हणणे आहे, की देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बघून गुन्हेगार थरथर कापले पाहिजेत आणि गुन्हेगारी शून्य झाली पाहिजे.'' त्यावर राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, ''आपण दिलेल्या पेनड्राइव्हच्या अनुषंगाने चौकशी सुरू झाली आहे. याशिवाय देखील आपल्याकडे काही पुरावे असतील, तर तेही द्यावेत. त्यावरही पुन्हा चौकशी करू. आपण माफी मागू नका अधिकारी दोषी आढळले, तर विभागाच्या वतीने मी माफी मागेन आणि त्यांच्यावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल.''....तर मी माफी मागेनपोलिस महासंचालकांनी क्लीन चीट दिल्याचे राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगताच आमदार शिंदे उसळून म्हणाले, की मी दिलेल्या तक्रारीमध्ये जर चुकीचे निघाले, तर मी सभागृहात माफी मागेन. ते अधिकारी आता स्वतःच बदली मागत आहेत; परंतु तेथे कोणी यायलाच तयार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, असेही आमदार शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.