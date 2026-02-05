सातारा
Karad fraud Case: कऱ्हाडला एकाची ४२ लाखांची फसवणूक; शहर पोलिसात गुन्हा, शेअर बाजारमधील नफ्याचे दाखवले आमिष, व्हॉटस्अॅप कॉलद्वारे प्रकार!
कऱ्हाड: समाज माध्यमांसह अवैध शेअर बाजार अॅपच्या माध्यमातून शहरातील एका नोकरदाराची तब्बल ४२ लाख ३५ हजारांची ऑनलाइन फसवणूक झाली. त्याबाबत भरत काकडे (रा. सैदापूर) यांनी शहर पोलिसात फिर्याद दिली आहे. त्यावरून गुन्हा दाखल झाला आहे.