Everest Base Camp: 'सातारच्या ६३ वर्षीय गिर्यारोहकाने सर केला एव्हरेस्ट बेस कॅम्प';खडतर चढाई करत हिमालयाच्या शिखरावर फडकवला मराठी झेंडा

Marathi Pride at Himalayas: ‘‘एव्हरेस्ट बेस कॅम्प गिर्यारोहणादरम्यान अतिउच्च डोंगराळ भागातील तीव्र ‘हाय अल्टिट्यूड’ आजारांचा सामना करून व त्यावर मात करून आगेकूच करावी लागते. एव्हरेस्ट बेस कॅम्पवर हवेतील ऑक्सिजनची पातळी समुद्रसपाटीपेक्षा अंदाजे अर्धी आहे.
Senior Trekker from Satara Scales Everest Base Camp at 63
सकाळ वृत्तसेवा
-राजेंद्र ननावरे

मलकापूर: येथील राजीव रावसाहेब घार्गे या ६३ वर्षीय गिर्यारोहकाने ‘माउंट एव्हरेस्ट बेस कॅम्प’पर्यंतचे हिमशिखर १२ दिवसांत यशस्वी सर केले. १८ हजार फूट उंच खडतर चढाई करत हिमालयाच्या शिखरावर मराठी झेंडा फडकावत ही मोहीम यशस्वी केली. यापूर्वी त्यांनी २०१६ मध्ये पहिल्यांदा ही मोहीम यशस्वी केली होती. याबद्दल त्यांचे कौतुक होत आहे.

