Everest Base Camp: 'सातारच्या ६३ वर्षीय गिर्यारोहकाने सर केला एव्हरेस्ट बेस कॅम्प';खडतर चढाई करत हिमालयाच्या शिखरावर फडकवला मराठी झेंडा

-राजेंद्र ननावरेमलकापूर: येथील राजीव रावसाहेब घार्गे या ६३ वर्षीय गिर्यारोहकाने 'माउंट एव्हरेस्ट बेस कॅम्प'पर्यंतचे हिमशिखर १२ दिवसांत यशस्वी सर केले. १८ हजार फूट उंच खडतर चढाई करत हिमालयाच्या शिखरावर मराठी झेंडा फडकावत ही मोहीम यशस्वी केली. यापूर्वी त्यांनी २०१६ मध्ये पहिल्यांदा ही मोहीम यशस्वी केली होती. याबद्दल त्यांचे कौतुक होत आहे..श्री. घार्गे हे मेकॅनिकल इंजिनिअर असून, जनरल मॅनेजर पदावरून ते निवृत्त झाले आहेत. एव्हरेस्ट बेस कॅम्प ट्रेक नेपाळमधील एक प्रसिद्ध पर्वतीय ट्रेक आहे. तो जगातील सर्वात उंच शिखर माउंट एव्हरेस्टच्या पायथ्यापाशी जातो. काठमांडूहून ९३८३ फूट उंच लुकला येथून ट्रेक सुरू होतो. १७ हजार ५९८ फूट उंचीवरील बेस कॅम्पकडे चढत जातो. सर्व ट्रेकमधील परमोच्च मानबिंदू असा हा एव्हरेस्ट बेस कॅम्प ट्रेक असून, सर्व क्षमतांना आव्हान देणारा तो ट्रेक आहे. या मार्गावरचा प्रवास कठीणच आहे. शारीरिक, मानसिक व इच्छाशक्तीची परीक्षा घेतो. त्यासाठी सहा महिने आधी तयारी केली होती. हा मार्ग १८ हजार फुटांपेक्षा जास्त उंचीवरून जातो. लुकला गावापासून सुरू होऊन माउंट एव्हरेस्टच्या पायथ्यापर्यंत जातो..श्री. घार्गे म्हणाले, ''एव्हरेस्ट बेस कॅम्प गिर्यारोहणादरम्यान अतिउच्च डोंगराळ भागातील तीव्र 'हाय अल्टिट्यूड' आजारांचा सामना करून व त्यावर मात करून आगेकूच करावी लागते. एव्हरेस्ट बेस कॅम्पवर हवेतील ऑक्सिजनची पातळी समुद्रसपाटीपेक्षा अंदाजे अर्धी आहे. सामान्य ऑक्सिजनच्या सुमारे फक्त ५० टक्के ऑक्सिजन उपलब्ध असतो. तो शोषून घेण्यासाठी शरीराला अधिक मेहनत करावी लागते. त्यामुळे धाप लागणे, थकवा, डोकेदुखी, उलट्या होणे यासारखी लक्षणे दिसून येतात. ही सर्व उंचीवरील आजारांची लक्षणे आहेत. तो धोका कमी करण्यासाठी दिवसाला कमीतकमी तीन लिटर पाणी प्यावे आणि चढणीच्या उंचीमध्ये टप्प्याटप्प्याने वाढ करावी. हे महत्त्वाचे आहे. असे केल्याने शरीराला कमी ऑक्सिजनच्या पातळीशी जुळवून घेण्यासाठी मदत व वेळ मिळतो.''.लुकला गावापासून नऊ हजार ३८३ फूट उंचीपासून सुरुवात केली. आठव्या दिवशी सुमारे ९४ किलोमीटर म्हणजे, दररोज सरासरी १२ किलोमीटर अंतर कापून एव्हरेस्ट बेस कॅम्पवर १७ हजार ५९८ फूट उंचीवर पोहोचलो. महाराष्ट्रातील अधिकाधिक गिर्यारोहकांनी एव्हरेस्ट तसेच एव्हरेस्ट बेस कॅम्प प्रेरणा घेऊन सर करावे, हा उद्देश आहे..अंतर्बाह्य परिवर्तन घडवतो...जगातील सर्वात उंच पर्वत, माउंट एव्हरेस्टच्या पायथ्याकडे जाणारा हा मार्ग म्हणजे प्रत्येक गिर्यारोहकाच्या स्वप्नवत असाध्य ध्येयांच्या यादीतील एक उत्तुंग ध्येय असते. ट्रेकिंगसाठी पटकावता येणारे प्रतिष्ठित बक्षिसांपैकी श्रेष्ठ बक्षीस आहे. हा केवळ निसर्गरम्य प्रवास नाही, तर शारीरिक आणि मानसिक मर्यादांना, तुम्ही कधीही कल्पना करू शकत नाही, त्यापेक्षा अधिक पुढे ढकलतो. जो अंतर्बाह्य बदलवून टाकतो, परिवर्तन घडवून आणतो, असे त्यांनी सांगितले.