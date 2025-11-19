सातारा

Grain Scam:'शासकीय धान्याचा ८७ लाखांचा अपहार'; फलटण तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार, सातारा जिल्ह्यात उडाली खळबळ..

Major Grain Misappropriation in Satara: धान्याचा गव्हाच्या ७६२ व तांदळाच्या ५७६ अशा एकूण १३३८ पोत्यांची तसेच आयआरआरएस व डीओएस संगणक प्रणालीमध्ये चुकीच्या नोंदी घेऊन एकूण ८७ लाख ७६ हजार ९०३ रुपयांचा अपहार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
Satara District Stunned as ₹87 Lakh Public Grain Misuse Case Comes to Light

लोणंद : येथील कापडगाव (ता. फलटण) गावच्या हद्दीतील महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या शासकीय धान्याचा गव्हाच्या ७६२ व तांदळाच्या ५७६ अशा एकूण १३३८ पोत्यांची तसेच आयआरआरएस व डीओएस संगणक प्रणालीमध्ये चुकीच्या नोंदी घेऊन एकूण ८७ लाख ७६ हजार ९०३ रुपयांचा अपहार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

