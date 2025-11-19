Grain Scam:'शासकीय धान्याचा ८७ लाखांचा अपहार'; फलटण तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार, सातारा जिल्ह्यात उडाली खळबळ..

लोणंद : येथील कापडगाव (ता. फलटण) गावच्या हद्दीतील महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या शासकीय धान्याचा गव्हाच्या ७६२ व तांदळाच्या ५७६ अशा एकूण १३३८ पोत्यांची तसेच आयआरआरएस व डीओएस संगणक प्रणालीमध्ये चुकीच्या नोंदी घेऊन एकूण ८७ लाख ७६ हजार ९०३ रुपयांचा अपहार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. .याबाबत तत्कालीन गोदाम केंद्र प्रमुखाविरुद्ध लोणंद पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. समीर अशोक नाडगौड (रा. साईनंद सोसायटी, तुळशीबागवाले कॉलनी, सहकारनगर, पुणे) असे त्यांचे नाव आहे..पोलिसांनी दिलेली अधिक माहिती अशी, लोणंद येथे कापडगाव (ता. फलटण) गावच्या हद्दीत महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे शासकीय धान्य गोदाम आहे. या गोदामाचे तत्कालीन केंद्रप्रमुख समीर नाडगौड यांनी २०१६ ते २०२४ या आठ वर्षांच्या कालावधीत गव्हाची १० लाख ५६ हजार ९५५ रुपये किमतीची ७६२ पोती व तांदळाची ११ लाख ६५ हजार ९३६ रुपये किमतीची ५७६ पोती अशा एकूण १३३८ पोत्यांची २२ लाख २२ हजार ८९१ रुपये किमतीचा अपहार केला असून, तसेच त्यांनी आयआरआरएस व डीओएस संगणक प्रणालीमध्ये तांदळाच्या चुकीच्या नोंदी घेऊन ६५ लाख ५४ हजार १२ रुपये किमतीची अफरातफर केली. एकूण ८७ लाख ७६ हजार ९०३ रुपयांचा अपहार केल्याचे उघडकीस आले आहे..महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ कोल्हापूर विभागीय प्रमुख तृप्ती हनुमंत कोळेकर यांनी याबाबत लोणंद पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. सहाय्यक पोलिस फौजदार श्री. हेगडे अधिक तपास करत आहेत..या अगोदर डिसेंबर २०२३ मध्ये तपासणीत तोटा दिसता होता. त्याप्रमाणे वरिष्ठ कार्यालयाकडे तसा अहवालही सादर केला होता. त्यानंतर एक वर्षानंतर महामंडळाच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडून अंतर्गत तपासणी झाली होती. एक्सजेची तपासणी झाली होती. त्यानंतर भारतीय खाद्य निगम पथकांकडून तपासणी झाल्यावर महामंडळाच्या मुख्य कार्यालयाकडून आलेल्या आदेशानुसार फिर्याद दाखल केली आहे.- तृप्ती कोळेकर, विभागीय प्रमुख, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, कोल्हापूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.