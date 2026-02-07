सातारा

Run for Democracy: १३ किलोमीटर धावून येत केले मतदान; अ‍ॅड. साईप्रसाद पाटील यांची रन फॉर डेमोक्रॉसीची प्रेरणादायी कृती!

Motivational Democracy participation story: लोकशाहीसाठी १३ किलोमीटरची धाव: अ‍ॅड. साईप्रसाद पाटील यांची प्रेरणादायी कृती
13 km Run for Vote: Saiprasad Patil’s Inspiring Democratic Act

13 km Run for Vote: Saiprasad Patil’s Inspiring Democratic Act

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-हेमंत पवार

कऱ्हाड: लोकशाहीचा कणा असलेल्या मतदान प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग वाढावा, यासाठी कराड तालुक्यातील आटके गावचे सुपुत्र आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच येथे वकील म्हणून कार्यरत असलेले अ‍ॅड. साईप्रसाद पाटील यांनी एक प्रेरणादायी उदाहरण समाजासमोर ठेवले आहे.

Loading content, please wait...
Satara
karad
election
Voting
district
Democracy
Advocates support

Related Stories

No stories found.