Satara News: 'धरणग्रस्त आजीला सात वर्षांनंतर न्याय'; ‘मराठवाडी’तील प्रश्न प्रशासनाने सोडविला, देय रक्कम देण्याबाबत कार्यवाही

ढेबेवाडी : शासनाकडून देय असलेली रक्कम सात वर्षांपासून अडवून ठेवून पुनर्वसनाच्या हक्कापासून वंचित ठेवल्याने बिकट परिस्थितीशी तोंड देत असलेल्या आणि धरणस्थळी उपोषण करत इच्छा मरणाची परवानगी मागणाऱ्या मराठवाडी (ता. पाटण) येथील सुभद्रा सहदेव शिंदे- मराठे (वय ८०) यांना अखेर न्याय मिळाला. पाटणच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी शिंदे-मराठे यांना देय रक्कम वाटप करण्यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही केल्याने जनजागर प्रतिष्ठानचा आणखी एक लढा यशस्वी झाला.

मराठवाडी धरणग्रस्तांसाठी शासनाने मध्यंतरी जमिनीऐवजी रोख रकमेचा निर्णय घेतला. मराठवाडी येथील सुभद्रा शिंदे-मराठे याही त्यासाठी पात्र खातेदार असल्याने त्यांना रक्कम मंजूर झाली. मात्र, काही नातेवाइकांनी ही रक्कम त्यांना मिळू नये, यासाठी पाटणच्या प्रांताधिकारी कार्यालयात तक्रार केली. त्या चौकशीच्या नावाखाली सात वर्षांपासून हक्काची रक्कम थांबवून ठेवल्याने अनेक अडचणीशी तोंड देता देता जगणे असह्य झाल्याचे शिंदे-मराठे यांचे म्हणणे होते. दरम्यानच्या काळात रक्कम अडवून ठेवण्याचा निर्णय कायद्याला धरून नाही, पुनर्वसन कायद्यानुसार हा अन्याय आहे, असा मुद्दा धरणग्रस्तांचे नेतृत्व करणाऱ्या जनजागर प्रतिष्ठानने उचलून धरला.

राज्य समन्वयक देवराज देशमुख, जिल्हा समन्वयक जितेंद्र पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली त्यासाठी लढा तीव्र केला. संघटनेचे ॲड. भरत पानस्कर यांनीही शिंदे यांची बाजू प्रांताधिकाऱ्यांसमोर वेळोवेळी मांडली. काही दिवसांपूर्वी शिंदे - मराठे यांनी जनजागरच्या नेतृत्वाखाली धरणाच्या भिंतीवर भर पावसात उपोषण केले. पालकमंत्री शंभूराज देसाई, जनजागरचे संस्थापक माधव भंडारी यांनी वेळोवेळी जिल्हा प्रशासनाला याबाबत सूचना केल्या. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने, उपजिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांनीही यामध्ये विशेष लक्ष घातले.

प्रांताधिकारी टोंपे यांनी शिंदे-मराठे यांना देय रक्कम वाटप करण्याचा निकाल दिला; परंतु त्यावर स्थगितीसाठी तक्रारदारांनी दिवाणी न्यायालयात अर्ज केला. संघटनेचे ॲड. यादव यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने रक्कम अडवता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार प्रांताधिकाऱ्यांनी पुढील कार्यवाही करत अडविलेल्या देय रक्कमेचा प्रश्न मार्गी लावला. या प्रकरणी अन्य अधिकाऱ्यांबरोबरच पाटणचे तहसीलदार अनंत गुरव यांचेही सहकार्य लाभले. त्यामुळे धरणग्रस्त महिलेला न्याय मिळाल्याचे सांगून जनजागर प्रतिष्ठानच्या पदाधिकाऱ्यांनी व शिंदे-मराठे यांनी त्यांचे आभार मानले.