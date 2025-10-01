Shivendraraje Bhosale: ‘अजिंक्यतारा’ देणार प्रतिटन शंभर रुपये: शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करू, कामगारांना १९ टक्के बोनस

काशीळ : अजिंक्यतारा साखर कारखान्याने गेल्या हंगामात उसाला ३२०० रुपये प्रतिटन दिले असून, या दिवाळीपूर्वी कारखाना व्यवस्थापन प्रतिटन आणखी १०० रुपये शेतकऱ्यांना देऊन शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करणार आहे. कामगारांना १९ टक्के बोनस देणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले. आगामी गळीत हंगामात आपला सर्व ऊस अजिंक्यतारा कारखान्याला घालून आपले सहकार्य कायम ठेवावे, असे आवाहनही त्यांनी शेतकऱ्यांना केले. .Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....शेंद्रे (ता. सातारा) येथील (स्व.) अभयसिंहराजे भोसले सांस्कृतिक हॉल येथे अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखान्याची ४३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा खेळीमेळीच्या वातावरणात झाली. या वेळी शिवेंद्रसिंहराजे बोलत होते. याप्रसंगी कारखान्याचे अध्यक्ष यशवंत साळुंखे, उपाध्यक्ष नामदेव सावंत, कार्यकारी संचालक जिवाजी मोहिते, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष चंद्रकांत जाधव, सतीश चव्हाण, वनिता गोरे, जिल्हा बँकेच्या संचालक कांचन साळुंखे, सुरेश सावंत आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. या वेळी कमी क्षेत्रात उच्चांकी उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा रोख रक्कम, स्मृतिचिन्ह देऊन मान्यवरांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला..कार्यकारी संचालक जिवाजी मोहिते यांनी सभेपुढील विषयांचे वाचन केले. सभासदांनी एकमताने सर्व विषयांना मंजुरी दिली. संस्थेची प्रगती व शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती हे भाऊसाहेब महाराजांचे स्वप्न साध्य झाले आहे. सभासद, शेतकरी आणि कामगारांच्या सहकार्यामुळेच कारखान्याच्या प्रगतीचा आलेख चढता राहिला आहे, असे सांगून मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, ‘‘बळीराजाला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकार ठोस पावले उचलत आहे. मी पालकमंत्री असलेल्या लातूर जिल्ह्यात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी २४४ कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे. आपल्या जिल्ह्यातही अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले असून, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी मी पाठपुरावा करणार आहे.’’ .उपाध्यक्ष सावंत यांनी सूत्रसंचालन केले. विश्वास शेडगे यांनी आभार मानले. सभेला किरण साबळे- पाटील, सरिता इंदलकर, राहुल शिंदे, जितेंद्र सावंत, दादा शेळके, लालासाहेब पवार, विक्रम पवार, रामभाऊ जगदाळे, सुनील काटे, राजेंद्र यादव, धनाजी शेडगे, रवी कदम, चंद्रकांत घोरपडे, उत्तमराव नावडकर, अजित साळुंखे, सुरेश टिळेकर, गणपत मोहिते, गणपत शिंदे, मधुकर पवार, विजय पोतेकर, पद्मसिंह फडतरे, दिलीप शेडगे, सयाजी कदम आदी उपस्थित होते. .धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दहा लाखांची मदतमराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे, तसेच पूरपरिस्थितीमुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. सरकारच्या आवाहनानुसार अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा हात म्हणून अजिंक्यतारा कारखान्याने दहा लाख रुपये मदत मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीला दिली. त्याचा धनादेश कारखान्याच्या संचालक मंडळाने मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांच्याकडे सुपूर्द केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.