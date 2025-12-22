Wai Municipal Elections Result: 'मकरंद पाटलांना वाईत पुन्हा अपयश'; भाजपचीच नगराध्यक्षपदावर सरशी, मातब्बरांचा पराभव..

-भद्रेश भाटे वाई : अत्यंत चुरशीच्या झालेल्या थेट नगराध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार अनिल सावंत २१५९ मतांची आघाडी घेऊन विजयी झाले. त्यांना १२ हजार २८१ मते मिळाली. त्यांचे प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे डॉ. नितीन कदम यांना १० हजार १२२ मते मिळाली. या निवडणुकीत भाजपचे नगराध्यक्षपदासह दहा सदस्य तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ११ व एक बिनविरोध असे १२, तर एक अपक्ष सदस्य निवडून आले. नगराध्यक्षपद आपल्या ताब्यात घेण्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांचे स्वप्न मात्र पुन्हा भंगले आहे. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील आणि खासदार नितीन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जिल्हाध्यक्ष अतुल भोसले, धैर्यशील कदम, माजी आमदार मदन भोसले, महिला आघाडी अध्यक्ष डॉ. सुरभी भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप या महायुतीतील मित्रपक्षांमध्ये पालिकेची सत्ता काबीज करण्यासाठी अटीतटीची लढत झाली. नगराध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे डॉ. नितीन कदम, भाजपचे अनिल सावंत, महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसचे प्रदीप जायगुडे आणि अपक्ष दीपक जाधव अशी चौरंगी लढत झाली. .नगरसेवकपदासाठी प्रभाग क्रमांक नऊमधून अनुसूचित जमाती महिला राखीव जागेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रेखा कांताराम जाधव या बिनविरोध निवडून आल्या. ११ प्रभागांतील २२ सदस्यपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २२, भाजपचे १८ व एक पुरस्कृत, शिवसेना सात, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे पाच, काँग्रेस एक आणि अपक्ष सात असे एकूण ६१ उमेदवार रिंगणात होते. त्यासाठी एकूण ७२.९८ टक्के मतदान झाले. या वेळी एकूण ३१ हजार ७६३ पैकी २३ हजार १८२ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजाविला. यामध्ये ११,६४९ पुरुष आणि ११,५३३ महिला मतदारांचा समावेश आहे. आज निवडणूक निर्णय अधिकारी तहसीलदार सोनाली मेटकरी व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी मुख्याधिकारी संजीवनी दळवी, निरीक्षक उपजिल्हाधिकारी पल्लवी निर्मल यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासकीय इमारत (तहसील कार्यालय) येथे मतमोजणी झाली. .या वेळी ११ टेबलवर मतमोजणीची व्यवस्था करण्यात आली होती. प्रत्येक प्रभागातील केंद्रनिहाय नगराध्यक्ष व नगरसेवकपदाच्या मतांची एक फेरी अशा एकूण तीन फेऱ्या झाल्या. या वेळी नगराध्यक्षपदासाठी पहिल्या प्रभागात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे डॉ. नितीन कदम ७२ मतांची, तर दुसऱ्या प्रभागात भाजपचे अनिल सावंत यांनी ४१६ मतांची आघाडी घेतली. तिसऱ्या प्रभागात २३७ व चौथ्या प्रभागांत ३०० मतांची नितीन कदम आघाडीवर होते. मात्र, त्यानंतर अनिल सावंत यांनी पाचव्या प्रभागात घेतलेली आघाडी ४७७ तेथून प्रत्येक प्रभागात दीडशे ते तीनशे मतांची वाढत राहिली. .त्यांनी सोनगीरवाडीतील प्रभाग क्रमांक ११ मधून सर्वाधिक १०३७ आघाडी घेतली. प्रत्येक फेरीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर भाजपचे कार्यकर्ते जल्लोष करीत होते. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने ११ जागांवर विजय मिळवून निर्विवाद वर्चस्व मिळविले. भाजपला दहा जागांवर विजय मिळाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि शिवसेनेला एकाही जागेवर विजय मिळाला नाही. निकालानंतर फटाक्यांची आतषबाजी व गुलालाची उधळण करीत मिरवणूक काढून विजयी उमेदवारांनी आनंद साजरा केला..हा विजय समस्त वाईकरांना समर्पित करतो. या सर्वांचा आयुष्यभर ऋणी राहून शहराच्या विकासासाठी व चेहरामोहरा बदलण्यासाठी कटिबद्ध राहीन. विरोधक अथवा कोणाचा द्वेष, मत्सर करून अपमान करणार नाही. सर्वांना विश्वासात घेऊन शहर हद्दवाढ, पालिका व तीर्थक्षेत्राचा ‘ब’ वर्ग दर्जा मिळविण्यासाठी, पर्यटन विकासासाठी प्रयत्नशील राहून शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध राहणार आहे.- अनिल सावंत, नगराध्यक्ष.राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...मातब्बरांचा पराभवप्रभाग एक (ब) मध्ये माजी नगरसेवक संदीप नायकवाडी (राष्ट्रवादी) यांचा पराभवमाजी नगरसेवक महेंद्र धनवे यांच्या पत्नी सुप्रिया धनवे या प्रभाग एक (ब) मध्ये निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या होत्या. त्यांना पद्मा जाधव यांनी पराभूत केले.प्रभाग तीन (अ) मध्ये शिवसेनेच्या सतीश वैराट यांना तिसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली. येथून राष्ट्रवादीचे संदीप जावळे विजयी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.