सातारा

माेठी बातमी! 'सैन्‍य भरतीच्‍या आमिषाने युवकांना लाखोंचा गंडा';सातारा जिल्ह्यात खळबळ, कोळेतील जवानास फसवणूकप्रकरणी अटक

Army Recruitment Scam Exposed in Satara: पैसे मिळाल्यानंतर त्याने संपर्क तोडला. फोन बंद केला आणि वारंवार शोधूनही तो सापडत नव्हता. त्यामुळे जाधव यांनी फिर्याद दिली. त्यानंतर तालुका पोलिसांनी प्रदीप याला अटक केली. त्याला चार दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
Satara police arrest accused in army recruitment scam after duping youths with false job promises.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: सैन्यात भरती करून देतो, असे सांगून इच्छुक युवकांकडून लाखो रुपये उकळणाऱ्या भामट्याला सातारा तालुका पोलिसांनी अटक केली आहे. प्रदीप विठ्ठल काळे (वय २८, रा. कोळे, ता. कऱ्हाड) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. तो आर्मीमध्ये जीएनआर गनर या पदावर असल्याचे तसेच दोन महिन्यांपासून कर्तव्यावर गैरहजर असल्याचे तपासात समोर आले आहे.

