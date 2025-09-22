सातारा: सैन्यात भरती करून देतो, असे सांगून इच्छुक युवकांकडून लाखो रुपये उकळणाऱ्या भामट्याला सातारा तालुका पोलिसांनी अटक केली आहे. प्रदीप विठ्ठल काळे (वय २८, रा. कोळे, ता. कऱ्हाड) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. तो आर्मीमध्ये जीएनआर गनर या पदावर असल्याचे तसेच दोन महिन्यांपासून कर्तव्यावर गैरहजर असल्याचे तपासात समोर आले आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.याबाबत रितेश नितीन जाधव (रा. नेले, ता. सातारा) यांनी तालुका पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. काळे याने स्वतःला आर्मी कॅन्टीनशी संबंधित असल्याचे भासवून सैन्यात भरती करून देतो, असे सांगत रितेश व त्याच्या भावाचा विश्वास संपादन केला होता. आर्मी क्लार्कची भरती चालू असून, तुमचा भाऊ आयुष याचे काम करण्यासाठी पैसे द्यावे लागतील, असे काळे याने सांगितले होते..त्यानुसार त्यांनी तीन लाख ७० हजार रुपये काळे याला दिले होते. पैसे मिळाल्यानंतर त्याने संपर्क तोडला. फोन बंद केला आणि वारंवार शोधूनही तो सापडत नव्हता. त्यामुळे जाधव यांनी फिर्याद दिली. त्यानंतर तालुका पोलिसांनी प्रदीप याला अटक केली. त्याला चार दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्याने आणखी युवकांकडून भरती करण्याचे आमिष दाखवून पैसे उकळले असल्याचे समोर येत आहे. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .नागरिकांनी तक्रार असल्यास तालुका पोलिस ठाण्याची संपर्क करावा, असे आवाहन तालुका पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नीलेश तांबे यांनी केले आहे. उपअधीक्षक राजीव नवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक निरीक्षक विनोद नेवसे, हवालदार संदीप आवळे, मनोज गायकवाड, पंकज ढाणे, विद्या कुंभार, राजू शिखरे, शिवाजी वायदंडे, दादा स्वामी, प्रदीप मोहिते, संदीप पांडव हे या कारवाईत सहभागी होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.