Karad News:'कऱ्हाड उत्तरेत बाळासाहेब पाटलांना धक्का'; रहिमतपूर, हजारमाचीसह अनेक ठिकाणच्या कार्यकर्त्यांचा मुंबईत भाजप प्रवेश

काशीळ: आमदार मनोज घोरपडे यांच्या कामाचा सपाटा पाहून, तसेच त्यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत कऱ्हाड उत्तरमधील रहिमतपूर, हजारमाची, आंबेरी, काेपर्डे हवेली, शिरवडे, बेलेवाडीतील अनेक कार्यकर्त्यांनी आज भाजपमध्ये प्रवेश केला..धक्कादायक घटना ! 'लोणंदला मुलाचा अल्पवयीनकडून खून'; सातारा जिल्ह्यात उडाली खळबळ, अज्ञाताचा पाेलिसांना फाेन अन्...मुंबईतील भाजप प्रदेश कार्यालयात प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, उपाध्यक्ष विक्रम पावसकर, आमदार घोरपडे, नीलेश माने, मंडलाध्यक्ष तुकाराम नलावडे, रणजित माने, अमोल पवार, राहुल पाटील, महेश चव्हाण, दत्ता शेलार यांच्या उपस्थितीत प्रवेश कार्यक्रम झाला..या वेळी रहिमतपूर पालिकेचे माजी नगरसेवक विक्रमसिंह माने, साहेबराव माने, माजी नगरसेवक विकास तुपे, माजी नगराध्यक्ष प्रशांत भोसले, वसुंधरा अध्यक्ष निर्मला जिरंगे, हजारमाचीचे कल्याणराव डुबल, विजयकुमार चव्हाण, बाळासाहेब ऊर्फ संदीप पवार, उद्योजक धनाजी माने, अवधूत डुबल, मिलिंद सुर्वे, पराग रामुगडे, अजय थोरात, अजित चव्हाण, पूनम पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य वेदांतिका डुबल, संगीता डुबल, राजेंद्र जगदाळे, महेश पवार, राजेंद्र जाधव, श्रीकांत कांबळे, संदीप थोरात, बबन जगदाळे, अमोल फडतरे, सुनील पाटणकर, बबन पाटणकर, संजय डुबल, गजानन सुर्वे, मनोज डुबल, .Jawan Amol Mane: 'भुईंजमध्ये जवान अमोल मानेंवर अंत्यसंस्कार'; सुटीवर आलेल्या जवानाचे आकस्मित निधन.तुषार जाधव, महेश पाटील, जयवंत पाटील, अक्षय पाटील, सचिन यादव, शिवाजी मुंडे, योगेश मगरे, नाना देसाई, अमर पाटील, सोमेश्वर पाटील, इंद्रजित कदम, विष्णू गायकवाड, पोपटराव निकम, ज्येष्ठ नेते तुकाराम निकम, किसन निकम, रमजान मुलाणी, राजेंद्र पवार, धनाजी कदम, रशीद नदाफ, सुहास जाधव, बाळासाहेब घाडगे यांनी आमदार मनोज घोरपडे यांच्या नेतृत्वात भाजपमध्ये प्रवेश केला. संभाजी पिसाळ, नीलेश डुबल, तुषार चव्हाण, गौतम जाधव, वैभव चव्हाण यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते..