Balasaheb Patil: सहकाराच्या पाठीशी ठाम उभे राहा: बाळासाहेब पाटील; सह्याद्री कारखान्याच्या गाळपास प्रारंभ

मसूर : 'सह्याद्री' यावर्षी किमान १२ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप करेल. सर्वांनी साथ दिल्यास त्यापेक्षाही अधिक गळीत होऊ शकते. जेवढे अधिक गळीत, तेवढा उत्पादन खर्च कमी होईल. सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या घामाला दाम, चांगला मोबदला मिळण्यासाठी सर्वांनी ठामपणे सहकाराच्या पाठीशी उभे राहावे, असे आवाहन माजी मंत्री, सह्याद्री कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांनी केले. यशवंतनगर (ता. कऱ्हाड) येथे सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्याच्या ५२ व्या गळीत हंगामाचा प्रारंभ उत्साहात झाला. त्यावेळी ते बाेलत हाेते. कारखान्याचे संचालक संजय गोरे व त्यांच्या पत्नी साधना गोरे यांच्या हस्ते, तसेच अध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व संचालकांच्या प्रमुख उपस्थितीत गव्हाणीत मोळी टाकून गळीत हंगामाचा प्रारंभ झाला. माजी सभापती मानसिंगराव जगदाळे, कारखान्याचे उपाध्यक्ष कांतिलाल पाटील, संचालक जशराज पाटील, अजित पाटील- चिखलीकर, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष सुनील माने, माजी उपयुक्त तानाजीराव साळुंखे, डॉ. विजय साळुंखे, संगीता साळुंखे, राजेंद्र चव्हाण, लक्ष्मी गायकवाड, आजी-माजी संचालक, ऊस उत्पादक सभासद आदी उपस्थित होते.अध्यक्ष श्री. पाटील म्हणाले, ''आम्ही सर्व नियमांचे पालन करत आहोत. मात्र, अन्य कारखाने मनमानी कारभार करतात, ही असमानता योग्य नाही. शासनाने याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. खासगी कारखान्यांचे वाढते संकट सहकार क्षेत्रासाठी आव्हान आहे. खासगी कारखान्यांमध्ये कामगारांना १२ तासांच्या ड्यूटीला भाग पाडले जाते, तर सहकारी कारखाने माणुसकी, सामाजिक बांधिलकी जपतात.''.श्री. चिखलीकर म्हणाले, ''यशवंतराव चव्हाण यांच्या दूरदृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल झाला. त्यांनी केवळ धरणेच नाही बांधली, तर सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी दिली. तज्ज्ञ संचालक जशराज पाटील यांच्या योगदानाचे विशेष अभिनंदन.''.संजय गोरे, सुनील माने यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यकारी संचालक विश्वजित शिंदे यांनी प्रास्ताविक केले. दादासाहेब पाटील- सुपनेकर यांनी सूत्रसंचालन केले. उपाध्यक्ष श्री. पाटील यांनी आभार मानले. कार्यक्रमास माणिकराव पाटील, प्रणव ताटे, आनंदा कोरे, निवासराव पाटील, बबनराव कदम, सुहास बोराटे, भीमराव इंगवले, उद्धवराव पाटील, मानसिंगराव पाटील, सोमनाथ जाधव, लालासाहेब पाटील आदी उपस्थित होते.'सह्याद्री'चा नवीन प्लांट १५ नोव्हेंबरदरम्यान सुरू होणार आहे. त्यामुळे अधिक क्षमतेने गाळप करता येईल. उसाचे हेक्टरी उत्पन्न अधिक वाढण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन एआय तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा.- बाळासाहेब पाटील, अध्यक्ष, सह्याद्री कारखाना.