Taekwondo Competition:'भारतमाता इंग्लिश मीडियमला तायक्वांदोत सुवर्णपदक'; सातारा जिल्हास्तरीय तायक्वांदो स्पर्धेत तीन सुवर्णपदकांची कमाई

Satara school sports achievements taekwondo winners 2025: भारतमाता इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी कौतुकास्पद कामगिरीचे प्रदर्शन केले. कार्तिकी पवार, कल्याणी लोखंडे व ओम लोखंडे यांनी सुवर्णपदके पटकावली. समर्थ नलावडे आणि प्रेमसाई पाटील यांना कास्यपदके मिळाली.
मायणी : मायणी भाग शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित येथील भारतमाता इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या जिगरबाज खेळाडूंनी जिल्हास्तरीय तायक्वांदो स्पर्धेत तीन सुवर्णपदकांची कमाई केली आहे. कार्तिकी चंद्रकांत पवार, कल्याणी अमर लोखंडे आणि ओम अमर लोखंडे हे सुवर्णपदकांचे मानकरी ठरले आहेत.

