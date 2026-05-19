Satara MLC Election: साताऱ्यात आता विधान परिषदेची रणधुमाळी; भाजपची मोर्चेबांधणी सुरू; विक्रम पावसकर, धैर्यशील कदमांची नावे चर्चेत!

सातारा : विधान परिषदेच्या 'सातारा- सांगली स्थानिक स्वराज्य संस्था' मतदारसंघाचा बहुप्रतिक्षित निवडणूक कार्यक्रम केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मोहनराव कदम यांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे ही निवडणूक होत आहे. येत्या १८ जूनला मतदान आणि २२ जूनला मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होणार आहे. या मतदारसंघात साताऱ्यात भाजपची बाजू भक्कम असून, विक्रम पावसकर आणि धैर्यशील कदम या दोघांची नावे इच्छुकांच्या यादीत आहेत..या मतदारसंघातून आपला प्रतिनिधी निवडून आणण्यासाठी भाजपने आतापासूनच संपूर्ण ताकद पणाला लावण्यास सुरुवात केली आहे. मतदारांची आकडेवारी पाहता साताऱ्यातून भाजप 'किंगमेकर' ठरणार आहे. एकूणच महायुतीचे पारडे जड दिसत आहे. सातारा जिल्ह्यात एकूण ४७४ मतदार असून, त्यापैकी सर्वाधिक २१० मतदार एकट्या भाजपकडे आहेत. .याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) कडे १०५, तर शिवसेनेकडे (शिंदे गट) ३८ मतदार आहेत, तसेच राष्ट्रवादीकडे (शरद पवार गट) पाच,काँग्रेसकडे सहा, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) चार, तर आघाड्यांकडे ५९ आणि अपक्ष ४७ असे बलाबल सद्यःस्थितीत आहे..विशेष म्हणजे सातारा जिल्ह्यातील ५९ आघाडीच्या मतांमध्ये भाजपचे १८ आणि शिंदे गटाचा एक मतदार सामील आहे, तसेच ४७ अपक्ष मतदारांपैकी तब्बल ३२ मतदार हे भाजप विचारसरणीचे, तर १० मतदार शिंदेंच्या शिवसेनेच्या विचारांचे आहेत. ही सर्व आकडेवारी पाहता साताऱ्यात महायुती आणि विशेषतः भाजपचे पारडे जड आहे. त्यामुळे विरोधकांकडून कोण उमेदवार दिला जाणार याची उत्सुकता आहे. दुसरीकडे, सांगली जिल्ह्यात ३८९ मतदार असून, तेथे काँग्रेस आणि दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे..भाजपच 'किंगमेकर?'सातारा व सांगली दोन्ही जिल्ह्यांत एकूण ८६३ मतदार आहेत. यामध्ये साताऱ्यात ४७४, सांगलीत ३८९ मतदार आहेत. यामध्ये साताऱ्यात भाजपचे २१०, सांगलीत ११२ असे एकूण ३२२ मतदार आहेत..असा आहे निवडणूक कार्यक्रमअधिसूचना जारी होणार : २५ मे २०२६ (सोमवार)उमेदवारी अर्ज भरणे तारीख : २५ मे ते एक जूनअर्जांची छाननी : ०२ जूनमतदान तारीख : १८ जून (स. ८.०० ते दु. ४.००)मतमोजणी आणि निकाल : २२ जून.