Prabhakar Deshmukh: मराठा आंदोलकांना सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात: प्रभाकर देशमुख; मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणींची घेतली भेट

“Provide Essential Facilities to Maratha Protesters: मराठा आंदोलकांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, आरोग्यविषयक सेवा आणि अन्य अत्यावश्यक सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते प्रभाकर देशमुख यांनी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांची भेट घेऊन चर्चा केली.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

