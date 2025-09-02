Prabhakar Deshmukh: मराठा आंदोलकांना सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात: प्रभाकर देशमुख; मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणींची घेतली भेट

दहिवडी : मराठा क्रांती मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आंदोलकांच्या सोयीसुविधांचा प्रश्न महत्वाचा ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आंदोलकांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, आरोग्यविषयक सेवा आणि अन्य अत्यावश्यक सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते प्रभाकर देशमुख यांनी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांची भेट घेऊन चर्चा केली..यावेळी संभाजी ब्रिगेडचे विकास पासलकर, ॲड.आशिषराजे गायकवाड, ॲड. डुबे पाटील, ॲड. टेकाळे आणि इतर मराठा समन्वयक उपस्थित होते..यावेळी झालेल्या आढावा बैठकीत आंदोलकांची परिस्थिती, त्यांच्या मूलभूत गरजा तसेच मोर्चादरम्यान उद्भवू शकणाऱ्या अडचणींचा सविस्तर आढावा घेऊन त्वरित उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली. या मागण्यांची दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल असे आयुक्त गगराणी यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.