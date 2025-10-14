सातारा

Shivendraraj Bhasle: बोंडारवाडी प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडणार नाही: मंत्री शिवेंद्रराजे भाेसले; मेढ्यात पार पडली बैठक..

शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, ‘‘बोंडारवाडी प्रकल्पाबद्दल शासन आग्रही व सकारात्मक आहे. या प्रकल्पास बाधित तीन गावांचा विरोध आहे. हा विरोध कसा कमी करता येईल, यासाठी आपण एकत्रित आलो आहे. बोंडारवाडी धरणाचे पाणी हे आपल्या तालुक्यापुरते राहणार आहे.
केळघर : जावळी तालुक्यातील ५४ गावांसाठी बोंडारवाडी धरणाचा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. बोंडारवाडी, भुतेघर, वाहिटे या बाधित क्षेत्रातील गावांनी माझ्यावर विश्वास ठेवून ट्रायलपीटसाठी परवानगी द्यावी. ट्रायलपीट घेतली म्हणजे लगेच धरण होईल, असा कोणीही गैरसमज करून घेऊ नये. ज्याठिकाणी योग्य असेल त्याच ठिकाणी प्रकल्प मार्गी लावू, कोणालाही वाऱ्यावर सोडून हे धरण पूर्ण केले जाणार नाही, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली.

