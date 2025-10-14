Shivendraraj Bhasle: बोंडारवाडी प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडणार नाही: मंत्री शिवेंद्रराजे भाेसले; मेढ्यात पार पडली बैठक..

केळघर : जावळी तालुक्यातील ५४ गावांसाठी बोंडारवाडी धरणाचा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. बोंडारवाडी, भुतेघर, वाहिटे या बाधित क्षेत्रातील गावांनी माझ्यावर विश्वास ठेवून ट्रायलपीटसाठी परवानगी द्यावी. ट्रायलपीट घेतली म्हणजे लगेच धरण होईल, असा कोणीही गैरसमज करून घेऊ नये. ज्याठिकाणी योग्य असेल त्याच ठिकाणी प्रकल्प मार्गी लावू, कोणालाही वाऱ्यावर सोडून हे धरण पूर्ण केले जाणार नाही, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.काल (रविवारी) जावळी पंचायत समितीच्या सभागृहात आयोजित बोंडारवाडी धरण कृती समिती, बोंडारवाडी, भुतेघर वाहिटे ग्रामस्थांच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी श्रमिक मुक्ती दलाचे संस्थापक डॉ. भारत पाटणकर, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक जयंत शिंदे, पुनर्वसन अधिकारी मनोहर गव्हाड, प्रांताधिकारी आशिष बारकुल, विकास व्यवहारे, तहसीलदार हणमंत कोळेकर, जिल्हा बँकेचे संचालक ज्ञानदेव रांजणे, शिवसेना जिल्हा सहसंपर्क प्रमुख एकनाथ ओंबळे, गटविकास अधिकारी नीलेश पाटील, राजेंद्र मोकाशी, आदिनाथ ओंबळे, सागर धनावडे, वैभव ओंबळे आदी उपस्थित होते..शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, ‘‘बोंडारवाडी प्रकल्पाबद्दल शासन आग्रही व सकारात्मक आहे. या प्रकल्पास बाधित तीन गावांचा विरोध आहे. हा विरोध कसा कमी करता येईल, यासाठी आपण एकत्रित आलो आहे. बोंडारवाडी धरणाचे पाणी हे आपल्या तालुक्यापुरते राहणार आहे. कितीही टीएमसीचे धरण घेतले, तर कुणाची ना कुणाची जमीन जाणार आहे. त्यामुळे आधी पुनर्वसन मगच धरण होणार आहे.’’.डॉ. पाटणकर म्हणाले, ‘‘प्रकल्पाचे काम करताना कमीतकमी जागा बाधित होईल, याची काळजी घ्यावी लागते. लोकांना जमीन व गावठाण देता येणार आहे, अशी खात्री झाली पाहिजे. त्याशिवाय धरणाचा निर्णय होऊ शकत नाही. ट्रायलपीट झाल्यानंतर संबंधित बाधित गावाच्या निर्णयाशिवाय धरणाला पुढे काम चालू करता येणार नाही.’’जयंत शिंदे म्हणाले, ‘‘३० सप्टेंबर २०२३ मध्ये एक टीएमसी धरणाला मंजुरी मिळाली. क्षेत्रीय स्तरावरचे अहवाल तयार करण्यात येत आहेत. डाटा तयार केल्याशिवाय हे कळणारच नाही की जमीन किती जाणार. ट्रायलपीटसाठी आपण चार वेळा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे परिस्थिती समजून घेऊन मग ट्रायलपीटशिवाय कुठलाही मार्ग निघणार नाही. आधी पुनर्वसन मगच धरण हा शासनाने कायदाच तयार केला आहे. बाधित शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल..यावेळी अंकुश ओंबळे, राजाराम जांभळे, महेंद्र ओंबळे, विष्णू मानकुमरे या तिन्ही गावच्या शेतकऱ्यांनी आपले प्रश्न मांडले. आदिनाथ ओंबळे यांनी प्रास्ताविक केले. ज्ञानदेव रांजणे यांनी आभार मानले..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .एक टीएमसी पाणी हक्काचेकोयनेचे धरण झाले, त्या वेळी ‘आधी पुनर्वसन’ हा कायदाच नव्हता. त्यामुळे त्यांना अडचणी येत आहेत. बोंडारवाडी प्रकल्पात तिन्ही गावचे हाल होणार, हे डोक्यातून काढून टाका. तुमचा लोकप्रतिनिधी दिलेला शब्द पाळतो, याची शाश्वती ठेवा. खऱ्या अर्थाने ५४ गावांना पाण्याची गरज आहे का? हा प्रश्न तिन्ही गावांचा आहे. त्याचा सुद्धा विचार कृती समितीने करायचा, अशी मागणी या गावांची आहे. तिन्ही गाव एकीकडे व आणि इतर गावे एकीकडे आहेत. आज कितीही काही झाले तरी एक टीएमसी पाणी आपल्या हक्काचे आरक्षित झाले आहे, हे कोणीही घेऊ शकत नाही, असेही शिवेंद्रसिंहराजे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.