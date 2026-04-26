Satara Protest: बुलडाणा आमदार संजय गायकवाड वादात; ‘शिवाजी कोण होता’ वाचनावरून साताऱ्यात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

सातारा : बुलडाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी 'शिवाजी कोण होता' या पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी दिल्याच्या निषेधार्थ साताऱ्यातील विविध पुरोगामी संघटनांनी पोवई नाक्यावर एकत्र येत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ पुस्तकाचे जाहीर वाचन करून गायकवाड यांच्या वक्तव्यांचा निषेध केला, तसेच त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटू नका, अशा घोषणाही यावेळी देण्यात आल्या..पोवई नाक्यावर झालेल्या आंदोलनात कॉम्रेड गोविंद पानसरे लिखित 'शिवाजी कोण होता' या पुस्तकाचे वाचन अॅड. वर्षा देशपांडे यांनी केले. या वाचनातून शिवाजी महाराजांच्या विचारांचा लोकाभिमुख दृष्टिकोन अधोरेखित करण्यात आला. .यावेळी विविध वक्त्यांनी आमदार गायकवाड यांनी वापरलेल्या भाषेचा व दिलेल्या धमक्यांचा तीव्र निषेध करत लोकप्रतिनिधींनी जबाबदारीने वागणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. प्रशांत आंबी यांना तत्काळ पोलिस संरक्षण द्यावे, तसेच आमदार गायकवाड यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीही करण्यात आली. .या आंदोलनात विमा कामगार संघटनेचे वसंत नलावडे, विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीचे विजय मांडके, रिपाइंचे गणेश भिसे, काँग्रेसचे सादिक बागवान, शिरीष जंगम, सर्जेराव भुजबळ, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे माणिक अवघडे, आनंदी अवघडे, सलीम आत्तार, प्रमोद परामणे, प्रा. आनंद साठे, भगवान अवघडे, अंनिसचे उदय चव्हाण, परिवर्तनवादी संघटना समन्वय समितीचे मीना सय्यद, राष्ट्रीय जागर अभियान यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी व नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.