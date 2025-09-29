Minister Jayakumar Gore: 'मंत्री जयकुमार गोरेंच्या मध्यस्थीने रामोशी समाजाचे उपोषण मागे'; मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन..

सातारा

CM Assures Solution, Ramoshi Community Ends: छत्रपती शिवरायांसोबत सर्वात जास्त सैनिक रामोशी समाजाचे होते. त्यामुळे स्वराज्य मिळविण्यात या समाजाचा मोठा वाटा आहे. शिवरायांच्या अत्यंत महत्वाच्या गुप्तहेर खात्याचे प्रमुख बहिर्जी नाईक होते. माझ्या राजकीय जडणघडणीमध्ये या समाजाने खूप मोठे योगदान दिले आहे.
Minister Jaykumar Gore mediating between the Ramoshi community and the Chief Minister to resolve the hunger strike peacefully.

दहिवडी : "रामोशी समाज बांधवांच्या मागण्यांविषयी सरकार सकारात्मक असून त्या संविधानाच्या चौकटीत बसवून सोडवाव्या लागतील. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून लवकरच मार्ग काढू.” असा विश्वास ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिल्यानंतर रामोशी समाजाचे साखळी उपोषण आज मागे घेण्यात आले.

