Minister Jayakumar Gore: 'मंत्री जयकुमार गोरेंच्या मध्यस्थीने रामोशी समाजाचे उपोषण मागे'; मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन..

रुपेश कदमदहिवडी : "रामोशी समाज बांधवांच्या मागण्यांविषयी सरकार सकारात्मक असून त्या संविधानाच्या चौकटीत बसवून सोडवाव्या लागतील. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून लवकरच मार्ग काढू." असा विश्वास ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिल्यानंतर रामोशी समाजाचे साखळी उपोषण आज मागे घेण्यात आले..रामोशी समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये आरक्षण मिळावे यासाठी परिवर्तन संघाचे अध्यक्ष संजय जाधव व रवी नाईक यांनी दहिवडी तहसील कार्यालय येथे २५ सप्टेंबर पासून साखळी उपोषण सुरू केले होते..जयकुमार गोरे म्हणाले, छत्रपती शिवरायांसोबत सर्वात जास्त सैनिक रामोशी समाजाचे होते. त्यामुळे स्वराज्य मिळविण्यात या समाजाचा मोठा वाटा आहे. शिवरायांच्या अत्यंत महत्वाच्या गुप्तहेर खात्याचे प्रमुख बहिर्जी नाईक होते. माझ्या राजकीय जडणघडणीमध्ये या समाजाने खूप मोठे योगदान दिले आहे. या समाजाने आतापर्यंत माझ्यावर भरभरून प्रेम केले आहे. माझ्या राजकीय कारकीर्दीच्या सुरुवातीला रामोशी समाजाचे जगन्नाथ जाधव यांना पंचायत समितीला उमेदवारी देऊन निवडून आणले व सभापती केले. या समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी शिष्टमंडळाची व मुख्यमंत्री यांची भेट घडवून आणली जाईल..यावेळी अरुण गोरे, अर्जुन काळे, संजय गांधी यांच्यासह जय मल्हार क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष दौलत शितोळे, सुरेश गस्ती वकील, पोपटराव खोमणे, सुनील जाधव, एम. एम. मदने, रामदास धनवटे व शेकडो रामोशी समाज बांधव उपस्थित होते.."नामदार जयकुमार गोरे यांच्यावरती आमचा मोठा विश्वास आहे. आमचा त्यांच्यावर अधिकार आहे. आमचा समाज त्यांच्या पाठीशी कायम राहिला आहे. म्हणून मंत्री गोरे यांनी समाजाच्या भावना शासन दरबारी मांडून समाजाला न्याय द्यावा." संजय जाधव, उपोषणकर्ते."रामोशी समाजाला कर्नाटकमध्ये वेगळे आरक्षण व महाराष्ट्रात वेगळे हे योग्य नाही. त्यामुळे रामोशी समाज बांधवांच्या आरक्षणाच्या न्याय लढाईत मी त्यांच्यासोबत आहे." प्रभाकर देशमुख, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार..