Satara Zilla Parishad: स्वीय सहाय्यकांअभावी झेडपीत समन्वयाचा अभाव; दोन महिने उलटूनही निवडी रखडल्या; नागरिकांच्या कामकाजावर होतोय परिणाम

-प्रशांत घाडगेसातारा : जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन होऊन दोन महिने उलटले, तरी अध्यक्षांचे एक व चार सभापतींच्या स्वीय सहाय्यकांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी, पदाधिकाऱ्यांच्या भेटी, पत्रव्यवहार व बैठकींच्या नियोजनाचा काहीअंशी अभाव असल्याचे दिसून येत आहे. प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांमधील दैनंदिन कामात समन्वय राहण्यासाठी लवकरात- लवकर नियुक्त्या होणे अपेक्षित आहे..स्वीय सहाय्यक हे पदाधिकारी व प्रशासन यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा मानले जातात. नागरिकांच्या तक्रारी, बैठकींचे नियोजन, विभागनिहाय पाठपुरावा, पत्रव्यवहार तसेच विविध योजनांबाबत समन्वय साधण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. मात्र, निवडणुका होऊन दोन महिने झाले, तरी नियुक्त्या रखडल्याने अनेक कामे थेट पदाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याची तक्रार नागरिकांकडून होत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांना संबंधित विभाग, अधिकारी किंवा पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काही पदाधिकाऱ्यांनाही कामांच्या पाठपुराव्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नसल्याने निर्णय प्रक्रियेला विलंब होत असल्याचे बोलले जात आहे..दरम्यान, सत्ता स्थापनेनंतर तातडीने या नियुक्त्या अपेक्षित होत्या. मात्र, स्वीय सहाय्यकाच्या निवडी न झाल्याने प्रशासनातील समन्वय कमी असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने तातडीने स्वीय सहाय्यकांच्या नियुक्त्या पूर्ण करून कामकाजाला गती द्यावी, अशी मागणी होत आहे..दरम्यान, मागील वेळी अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह चारही सभापतींनी दोन स्वीय सहाय्यक नेमले होते. मात्र, आता नवीन सभापतीही दोन सहाय्यक नेमणार का, नियमानुसार एकच सहाय्यकांचे पत्र देणार हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल..तीन सभापती 'सहाय्यकांविना'जिल्हा परिषद अध्यक्षांना दोन स्वीय सहाय्यकांची तरतूद असताना सध्या केवळ एकाचीच नियुक्ती आहे. उपाध्यक्ष व समाजकल्याण सभापतींच्या स्वीय सहाय्यकांची नियुक्ती झाली, तरी कृषी व पशुसंवर्धन, महिला व बालकल्याण, तसेच शिक्षण सभापती सहाय्यकांच्या नियुक्त्या अद्याप रखडल्या आहेत..नियुक्तिपत्राची प्रतीक्षाजिल्हा परिषदेत दोन सभापतींसोबत पत्र नसूनही स्वीय सहाय्यक म्हणून काम पाहात आहेत. मात्र, अद्याप त्यांना अधिकृत नियुक्तिपत्र दिले नसल्याने संभ्रमाचे वातावरण आहे. पत्रव्यवहार, बैठकींचे नियोजन आणि नागरिकांशी समन्वय अशी जबाबदारी सांभाळताना अधिकृत आदेश नसल्याने निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. त्यामुळे संबंधितांना तातडीने अधिकृत नियुक्तिपत्र देण्याची मागणी होत आहे.